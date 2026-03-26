Άγιος Ευστράτιος: Πρώτη δημόσια εμφάνιση του δημάρχου μετά το χειρουργείο για αφαίρεση όγκου
Συγκίνηση στην πρώτη δημόσια εμφάνιση του δημάρχου Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνου Σινάνη
Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη για αφαίρεση όγκου, πραγματοποίησε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, στο πλαίσιο των εορτασμών για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Με εμφανή τα σημάδια της μάχης, αλλά με βλέμμα καθαρό και σταθερό, ο δήμαρχος βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους του τόπου του, ως κομμάτι μίας κοινότητας που ανυπομονούσε αυτήν τη στιγμή, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του lesvosnews.net.
Η εικόνα του, στηριγμένος αλλά όρθιος, να ανταλλάσσει χειραψία με την υφυπουργό Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ήταν ένα μήνυμα αντοχής.
