Άγιος Ευστράτιος: Πρώτη δημόσια εμφάνιση του δημάρχου μετά το χειρουργείο για αφαίρεση όγκου

Την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά τη χειρουργική επέμβαση στην οποία υπεβλήθη για αφαίρεση όγκου, πραγματοποίησε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου, Κωνσταντίνος Σινάνης, στο πλαίσιο των εορτασμών για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Με εμφανή τα σημάδια της μάχης, αλλά με βλέμμα καθαρό και σταθερό, ο δήμαρχος βρέθηκε ανάμεσα στους ανθρώπους του τόπου του, ως κομμάτι μίας κοινότητας που ανυπομονούσε αυτήν τη στιγμή, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του lesvosnews.net.

Η εικόνα του, στηριγμένος αλλά όρθιος, να ανταλλάσσει χειραψία με την υφυπουργό Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, ήταν ένα μήνυμα αντοχής.