Συγκίνησε ο δήμαρχος Αγίου Ευστρατίου για τη μάχη με τον καρκίνο - Το μήνυμα ανήμερα των Θεοφανίων

Σε μια συγκινητική αποκάλυψη την ώρα της κοπής της πίτας του Δήμου προχώρησε ο 35χρονος δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου, Κώστας Σινάνης, ανήμερα των Θεοφανίων, καθώς διαγνώστηκε με καρκίνο.

Ο δήμαρχος ενημέρωσε τους συγχωριανούς του ότι θα πρέπει να λείψει για δύο μήνες σε Νοσοκομείο των Αθηνών, προκειμένου να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες.

«Το γραφείο μου είναι ανοικτό, δυστυχώς όμως έχω να αντιμετωπίσω και τον καρκίνο. Επομένως θα πρέπει να φύγω και να είμαι πιο κλεισμένος κοινωνικά για λόγους υγείας και προστασίας. Το κινητό μου θα είναι ανοικτό, όλοι οι συνεργάτες μου είναι εξαίρετοι. Δυστυχώς για αυτούς του δύο μήνες που θα κάνω χημειοθεραπείες δεν θα είμαι μαζί σας αλλά δόξα τον θεό οι συνεργάτες μου θα είναι δίπλα σας. Εγώ πάω να τον πατήσω κάτω και να γυρίσω πίσω», είπε ο Κώστας Σινάνης στη σύντομη ομιλία του πριν την κοπή της πίτας.

Όλοι οι χωριανοί του, του ευχήθηκαν περαστικά και να γυρίσει γρήγορα κοντά τους.

