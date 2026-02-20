Τουρκία: Ο κούκλος πλανόδιος πωλητής που έχει γίνει viral - Βίντεο

Ο Alper Temel, ο νεαρός πλανόδιος πωλητής καλαμποκιού που έχει γίνει viral, την ώρα που εξυπηρετεί πελάτες στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης

Στην Κωνσταντινούπολη, ένας 25χρονος πλανόδιος πωλητής έχει εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα σε απρόσμενο πόλο έλξης για τους τουρίστες. O Αλπέρ Τεμέλ, που εργάζεται ως πλανόδιος πωλητής σε κεντρικό σημείο της πόλης, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας καθημερινά πλήθος επισκεπτών, κυρίως γυναικών, πουλώντας καλαμπόκια και κάστανα.

Ο Αλπέρ, καταγόμενος από το Ντογουμπαγιαζίτ της επαρχίας Αγρί, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, εργάζεται εδώ και οκτώ χρόνια στο οικογενειακό καρότσι στην περιοχή Καρακιόι της Κωνσταντινούπολης, μαζί με τον αδελφό του. Το μικρό υπαίθριο κατάστημα είναι γνωστό για το καλαμπόκι, τα ψητά κάστανα και το παραδοσιακό simit - το τουρκικό κουλούρι με σουσάμι.

Η ζωή του άλλαξε όταν η Karolina Geits (influencer) ανάρτησε στο TikTok βίντεο στο οποίο αγόραζε καλαμπόκι από τον νεαρό πωλητή και πόζαρε δίπλα του. Το απόσπασμα έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας δεκάδες εκατομμύρια προβολές και εκτοξεύοντας τη δημοτικότητά του μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες.

Από τότε, πλήθος τουριστών και τουριστριών συρρέει στο καρότσι του στο Καρακιόι, όχι μόνο για να δοκιμάσει τα προϊόντα του, αλλά και για να φωτογραφηθεί μαζί του.

Στα social media, εκατοντάδες χρήστες ζητούν να υπογράψει συμβόλαιο με πρακτορείο μοντέλων ή να πρωταγωνιστήσει σε τουρκική τηλεοπτική σειρά. Κάποιοι μάλιστα αστειεύτηκαν ότι θα έπρεπε να ανακηρυχθεί «Πρέσβης Τουρισμού της Τουρκίας».

Ο πλανόδιος πωλητής έχει γίνει γνωστός και σε Έλληνες τουρίστες, οι οποίοι ανεβάζουν βίντεο στο TikTok μαζί του, σχολιάζοντας με χιούμορ πως ταξίδεψαν στην Τουρκία για να δουν τα αξιοθέατα - εννοώντας τον ίδιο.

Παρά την ξαφνική του φήμη, ο Αλπέρ δηλώνει προσγειωμένος. Σε συνέντευξή του σε τοπικό μέσο της Κωνσταντινούπολης, ανέφερε ότι δέχεται προτάσεις από κινηματογραφικές παραγωγές και πρακτορεία, ακόμη και από το εξωτερικό. Ωστόσο, επιθυμεί να διατηρήσει τη ζωή του όσο το δυνατόν πιο απλή και δεν θέλει να παρεκκλίνει από την έως τώρα καθημερινότητά του.

«Έρχονται άνθρωποι από κάθε χώρα που μπορείς να φανταστείς. Βγάζουν φωτογραφίες μαζί μου. Προσπαθώ να τους καλωσορίζω ώστε να φέυγουν με μία καλή εντύπωση από τους ανθρώπους εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρά τον τίτλο του «πιο διάσημου πλανόδιου πωλητή στον κόσμο», ο ίδιος συνεχίζει καθημερινά τη δουλειά του, επιστρέφοντας κάθε βράδυ στο σπίτι του και ξαναπιάνοντας θέση πίσω από τον πάγκο το επόμενο πρωί.

Παρά τη μεγάλη απήχηση που έχει αποκτήσει, ο Αλπέρ Τεμέλ συνεχίζει να εργάζεται κανονικά στο καρότσι του, σε κεντρικό σημείο της Κωνσταντινούπολης, διατηρώντας την καθημερινότητά του όπως πριν από τη δημοσιότητα που έλαβε.

