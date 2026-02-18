Απίστευτο περιστατικό στην Τουρκία: Πέταξαν πατίνι στον επόπτη! (βίντεο)

Στο 87ο λεπτό, με το σκορ στο 1-1, οι γηπεδούχοι βρήκαν δίχτυα, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από υπόδειξη οφσάιντ του βοηθού διαιτητή, Χακάν Μπασκούρτ.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και μεγάλη ένταση στην εξέδρα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, φίλαθλος της Νταρεντεσπόρ εκτόξευσε πατίνι προς τον επόπτη, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι.

Ο Μπασκούρτ κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και διακομίστηκε άμεσα σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και του έγιναν ράμματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από τις Αρχές, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Διαβάστε επίσης