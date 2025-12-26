Τουρκία: Νέες 29 συλλήψεις για το σκάνδαλο στοιχηματισμού - Έπιασαν τον πρώην αντιπρόεδρο της Γαλατά

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στο τεράστιο σκάνδαλο έχει ξεσπάσει τις τελευταίες εβδομάδες στο τουρκικό ποδόσφαιρο, προκαλώντας έντονες αναταράξεις.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Οι τουρκικές αρχές έχουν αποκαλύψει τη δράση ενός οργανωμένου κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού και αντέδρασαν άμεσα, προχωρώντας σε εκτεταμένη επιχείρηση με εκατοντάδες συλλήψεις.

Σύμφωνα με τον Τύπο της γειτονικής χώρας, το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν ακόμη 29 συλλήψεις υπόπτων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, γεγονός που δείχνει ότι οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που συνελήφθησαν βρίσκονται και γνωστά ονόματα του τουρκικού ποδοσφαίρου, όπως ο πρώην παράγοντας της Γαλατάσαραϊ, Ερντέν Τιμούρ, αλλά και ο αντιπρόεδρος της Εγιούπσπορ, Φατίχ Κουλακσίζ. Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει σοκ στον χώρο του αθλητισμού στην Τουρκία, με τις εξελίξεις να αναμένονται ραγδαίες τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση της Εισαγγελίας αναφέρεται:

«Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται από την Εισαγγελία της Δημοκρατίας και είναι γνωστή στο κοινό ως "Έρευνα για τον Στοιχηματισμό στο Ποδόσφαιρο":

Με βάση τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη MASAK (Υπηρεσία Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος) και από νόμιμες στοιχηματικές πλατφόρμες, τις έρευνες σε ανοικτές πηγές, τις αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής Ποδοσφαίρου (PFDK), τις αναλύσεις HTS (τηλεπικοινωνιακά δεδομένα) και την εξέταση ψηφιακών πειστηρίων που κατασχέθηκαν σε δύο προηγούμενες επιχειρήσεις, προέκυψαν τα εξής:

-7 ύποπτοι που συνδέονται με ήδη προφυλακισμένο άτομο από προηγούμενες επιχειρήσεις και αξιολογείται ότι πραγματοποίησαν ύποπτες οικονομικές συναλλαγές σχετικές με το αντικείμενο της έρευνας,

-6 ύποπτοι που στοιχημάτισαν στον αγώνα Κασίμπασα – Σαμσουνσπόρ (26/10/2024) με τρόπο που θεωρείται ότι μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα,

-1 ύποπτος, εργαζόμενος στην TFF, του οποίου από την εξέταση τραπεζικών λογαριασμών διαπιστώθηκαν ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και συνδεδεμένος στοιχηματικός λογαριασμός,

-1 ύποπτος, πρώην διοικητικός παράγοντας της Γαλατασαράι (Ερντέν Τιμούρ), για τον οποίο από τον έλεγχο τραπεζικών λογαριασμών εκτιμάται παραβίαση του άρθρου 11 του Νόμου 6222, καθώς και των νόμων 5549 και 7258, με διαπιστωμένες διασυνδεδεμένες ύποπτες οικονομικές συναλλαγές,

-14 ποδοσφαιριστές που στοιχημάτισαν με τρόπο ικανό να επηρεάσει το αποτέλεσμα αγώνα (π.χ. στοιχηματισμός υπέρ νίκης του αντιπάλου σε αγώνα της ίδιας τους της ομάδας)».

Σχόλια
