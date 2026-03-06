«Ραβασάκια» από ΑΑΔΕ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Η ΑΑΔΕ προχωρά στην κοινοποίηση προστίμων και οφειλών ύψους 109,5 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 300.000 ιδιοκτήτες οχημάτων, μετά από ηλεκτρονικούς ελέγχους που εντόπισαν ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας για το 2025.

Γιάννης Φιλιππάκος

«Ραβασάκια» από ΑΑΔΕ σε χιλιάδες ιδιοκτήτες για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Στην τσιμπίδα τα ανασφάλιστα οχήματα

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΑΑΔΕ κοινοποιεί πρόστιμα και οφειλές ύψους 109,5 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 300.000 ιδιοκτήτες οχημάτων για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2025.
  • Επιβλήθηκαν 297.561 πράξεις επιβολής προστίμου, εκ των οποίων 125.051 αφορούν παράλειψη ασφάλισης και 172.510 μη καταβολή τελών κυκλοφορίας.
  • Οι ιδιοκτήτες έχουν ενημερωθεί μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου και μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός 10 έως 20 εργάσιμων ημερών.
  • Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται αυτοματοποιημένα ή από αρμόδιες υπηρεσίες, με ενημέρωση των πολιτών εντός 30 εργάσιμων ημερών.
  • Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διασφάλιση της νόμιμης κυκλοφορίας μέσω ενός ενιαίου Μητρώου Οχημάτων.
Snapshot powered by AI

Με μαζική αποστολή SMS, email και ειδοποιητηρίων προχωρά η ΑΑΔΕ στην κοινοποίηση οφειλών και προστίμων συνολικού ύψους 109,5 εκατ. ευρώ, σε εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων, καθώς διαπιστώθηκε μετά από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις πως δεν ήταν ασφαλισμένα ή δεν είχαν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Συγκεκριμένα, συνολικά επιβλήθηκαν 297.561 πράξεις επιβολής προστίμου για παράλειψη ασφάλισης και πληρωμής των τελών κυκλοφορίας.

Όπως τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υποδομών και Μεταφορών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα οχήματα εντοπίστηκαν κατά τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων, τους οποίους ολοκλήρωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αφορούσαν στην ασφάλιση και την καταβολή τελών κυκλοφορίας του έτους 2025, σύμφωνα με τον Ν.5113/2024.

Οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες είχαν ήδη ενημερωθεί με ειδοποιητήρια το προηγούμενο διάστημα και παρόλα αυτά δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες συμμόρφωσης.

Πιο αναλυτικά, από τις 297.561 πράξεις βεβαίωσης και επιβολής προστίμων:

α) 125.051 πράξεις αφορούν σε μη συμμόρφωση στην υποχρέωση ασφάλισης οχημάτων, εκ των οποίων 116.687 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 8.364 νομικά πρόσωπα

β) 172.510 αφορούν κοινοποιήσεις οφειλής τελών κυκλοφορίας έτους 2025, εκ των οποίων 161.456 αφορούν φυσικά πρόσωπα και 11.054 νομικά πρόσωπα.

Το συνολικό ποσό των προστίμων και οφειλών ανέρχεται σε 109,5 εκατ. ευρώ.

aade123033.jpg

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ημερομηνία αναφοράς των διασταυρωτικών ελέγχων είναι η 15.12.2025.

Η ενημέρωση των πολιτών και νομικών προσώπων πραγματοποιείται με τον τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η αποστολή των ειδοποιητηρίων, μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Οι πολίτες που έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) λαμβάνουν SMS και email από τη ΓΓΠΣΨΔ, ενώ οι υπόλοιποι email από την ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επικοινωνία με τους παραπάνω τρόπους, η κοινοποίηση αποστέλλεται ως συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου. Οι πράξεις προστίμων και οφειλών, καθώς και η αναλυτική εικόνα ανά όχημα, είναι διαθέσιμα στην εφαρμογή «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι» είτε μέσω του gov.gr στην κατηγορία «Περιουσία και φορολογία» και στην υποκατηγορία «Οχήματα», είτε απευθείας στο oximata.gov.gr, με χρήση των κωδικών TaxisNet.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέσω της εφαρμογής «Διασταυρωτικοί Έλεγχοι», με δυνατότητα επισύναψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ανάλογα με τον λόγο που επικαλείται ο ενδιαφερόμενος. Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης. Για την περίπτωση που οι πολίτες ενημερώνονται μέσω συστημένης επιστολής, η προθεσμία είναι είκοσι (20) εργάσιμες μέρες.

Η εξέταση των ενστάσεων πραγματοποιείται είτε αυτοματοποιημένα, μέσω διαλειτουργικότητας με τα πληροφοριακά συστήματα των αρμόδιων φορέων όπου αυτό είναι εφικτό, είτε από την αρμόδια ΔΟΥ/ ΚΕΦΟΔΕ για υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, είτε από τη Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ για ανασφάλιστα οχήματα, όπου προβλέπεται έκδοση απόφασης. Ο πολίτης ενημερώνεται για το αποτέλεσμα της ένστασης του εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της, μέσω της εφαρμογής. Στην απάντηση αναφέρεται ο λόγος τυχόν απόρριψης και περιλαμβάνεται η σχετική απόφαση που έχει εκδοθεί από τον φορέα εξέτασης της ένστασης. Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο emep.gov.gr ενημερώνονται και μέσω SMS ή email για την ολοκλήρωση της εξέτασης της ένστασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των συναρμόδιων υπουργείων, η δράση αυτή εντάσσεται στη συντονισμένη προσπάθεια για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη διασφάλιση της νόμιμης κυκλοφορίας των οχημάτων στη χώρα. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και αξιόπιστου Μητρώου Οχημάτων, το οποίο εξασφαλίζει την ποιότητα και την ενοποίηση των στοιχείων, καθώς και τη δυνατότητα έγκαιρης ταυτοποίησης των οχημάτων που δεν πληρούν τις υποχρεώσεις τους ως προς την ασφάλιση, την καταβολή τελών κυκλοφορίας και τη διενέργεια ΚΤΕΟ».

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και η διαδικασία αποστολής πράξεων επιβολής προστίμων και οφειλών υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη και την ΑΑΔΕ, υπό τον συντονισμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:22ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν υπάρχει χρονικό όριο για τον πόλεμο με το Ιράν»

04:58WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ραβασάκια» σε χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων που είναι ανασφάλιστα ή δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας

04:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Σήμερα η καταβολή αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους

03:42ΕΡΓΑΣΙΑ

Αργίες 2026: Τι ισχύει σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα – Δείτε τον αναλυτικό πίνακα και τις ημερομηνίες

03:32ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Ο διάβολος δεν χορεύει στο Ιράν» απαντά ο Λαριτζανί στις φήμες για χερσαία εισβολή των ΗΠΑ - Συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα εκατέρωθεν

03:16ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 30 πλοία του Ιράν – Νέο πλήγμα σε αεροπλανοφόρο μεταφοράς drones

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: ΗΠΑ και Βενεζουέλα συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους

02:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις 1.696 θέσεις σε νοσοκομεία (ΤΕ/ΔΕ) – Όλες οι ειδικότητες

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ στον ΟΗΕ: Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις έως ότου αποδομηθούν οι ιρανικές δυνατότητες – Η αναφορά στην Κύπρο

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ο ηγέτης των Χούθι δηλώνει πως το κίνημά του κρατά «το δάκτυλο στη σκανδάλη»

01:12ΚΥΠΡΟΣ

Ευχαριστίες Αναστασιάδη προς Μητσοτάκη και Μακρόν για την στήριξη στην Κύπρο

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Ο πόλεμος με το Ιράν δεν προκαλεί αποσταθεροποίηση στην περιοχή

00:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Το ράλι στην τιμή του πετρελαίου «βύθισε» τον Dow Jones

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας στην Κρήτη – Σχεδίαζαν επιθέσεις στα σπίτια αστυνομικών

23:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Μας ζητούν συμφωνία, αλλά τώρα εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε»

23:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Βαθμολογία: Φενέρ, Αρμάνι, Βαλένθια, Ρεάλ, νίκησαν πριν το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/3/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι όλες οι χώρες που έχουν εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν - Ανάλυση AXIOS

03:16ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει πάνω από 30 πλοία του Ιράν – Νέο πλήγμα σε αεροπλανοφόρο μεταφοράς drones

03:32ΚΟΣΜΟΣ

LiveBlog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: «Ο διάβολος δεν χορεύει στο Ιράν» απαντά ο Λαριτζανί στις φήμες για χερσαία εισβολή των ΗΠΑ - Συνεχίζεται το ανελέητο σφυροκόπημα εκατέρωθεν

21:36ΚΟΣΜΟΣ

«Η στρατηγική του Ολέθρου»: Το Ιράν απειλεί να μετατρέψει σε «καμμένη γη» την γειτονιά του στοχεύοντας το πετρέλαιο - Γιατί το νερό είναι το «μυστικό του όπλο»

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Εξάρχεια: Νεκρός Γάλλος μαθητής που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

05:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:18ΕΛΛΑΔΑ

«Από το χαστούκι πετάχτηκε το κινητό και μελάνιασε το μάτι της»: Τι υποστηρίζει στην απολογία του ο 38χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο της Νεκταρίας στον Κολωνό

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

23:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Διπλο τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής (8/3)

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ στον ΟΗΕ: Θα συνεχίσουμε τις επιχειρήσεις έως ότου αποδομηθούν οι ιρανικές δυνατότητες – Η αναφορά στην Κύπρο

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στη Λάρισα: Έφυγε από τη ζωή στα 44 του Αρχιλοχίας – Ήταν πατέρας δύο μικρών παιδιών

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Ιρανός που ζει στη Λεμεσό μιλάει στο Newsbomb: «Δεν είναι πόλεμος, είναι για να φύγει το καθεστώς, να πάρουμε πίσω τη χώρα μας»

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

04:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Σήμερα η καταβολή αναδρομικών σε 1.015 συνταξιούχους

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

18:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι σημαίνει η δήλωση Στουρνάρα για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή

16:32ΕΛΛΑΔΑ

ΤΖΟΚΕΡ: Τυχερός κέρδισε περισσότερα από 5,1 εκατ. ευρώ μέσω του allwyn.gr – Πώς γίνεται η διαδικτυακή συμμετοχή στο παιχνίδι

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Το ουκρανικό «αντίδοτο» του Τραμπ ενάντια στα Shahed - Τι είναι το drone - «κεντρί»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ