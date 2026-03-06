Στέιτ Ντιπάρτμεντ: ΗΠΑ και Βενεζουέλα συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών είχαν οι οποίες είχαν διακοπεί το 2019

Γιάννης Φιλιππάκος

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: ΗΠΑ και Βενεζουέλα συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές σχέσεις τους
AP
Δυο μήνες μετά την αμερικανική αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο, η Ουάσιγκτον και το Καράκας θα αποκαταστήσουν τις «διπλωματικές σχέσεις» τους, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2019, ανακοίνωσε την Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Οι ΗΠΑ και οι προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας συμφώνησαν να αποκαταστήσουν τις διπλωματικές και προξενικές σχέσεις τους» προκειμένου να «διευκολυνθούν οι κοινές προσπάθειες» με σκοπό να υπάρξει «οικονομική ανάκαμψη» και να προχωρήσει η «πολιτική συμφιλίωση» στο κράτος της Λατινικής Αμερικής, ανέφερε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

