Η Ελβετία «πάγωσε» πάνω από 880 εκατ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο

Εάν επιβεβαιωθεί ότι αποκτήθηκαν παράτυπα, η ελβετική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή τους προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η Ελβετία «πάγωσε» πάνω από 880 εκατ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Μαδούρο
Η ελβετική κυβέρνηση μπλόκαρε 687 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα (περίπου 880 εκατομμύρια δολάρια) σε περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και τον στενό κύκλο του, ως προληπτικό μέτρο για να αποτρέψει τη φυγή κεφαλαίων μετά τη σύλληψη του σε καταδρομική επιχείρηση των Αμερικανών στις 3 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το AFP, το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε ότι ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων που ανέφεραν οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές στο Γραφείο Πληροφοριών για το Ξέπλυμα Χρήματος, μετά την έναρξη ισχύος της εντολής δέσμευσης στις 5 Ιανουαρίου.

Η απόφαση στοχεύει στην προστασία του ελβετικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην αποτροπή της διαφυγής πόρων από παράνομες δραστηριότητες στη χώρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, το πάγωμα αφορά κεφάλαια που ανήκουν σε 21 από τα 37 άτομα που προσδιορίζονται στο ελβετικό διάταγμα για τη Βενεζουέλα, αν και οι αρχές δεν αποκάλυψαν την ταυτότητα των κατόχων για νομικούς λόγους.

Ο κανονισμός που υποστηρίζει τη δέσμευση αυτών των περιουσιακών στοιχείων είναι ο ομοσπονδιακός νόμος για τη δέσμευση και την επιστροφή παράνομων περιουσιακών στοιχείων που κατέχονται από πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα στο εξωτερικό (FIAA). Η Ελβετία τόνισε ότι τα κεφάλαια θα παραμείνουν δεσμευμένα έως ότου οι έρευνες προσδιορίσουν την προέλευσή τους.

Εάν επιβεβαιωθεί ότι αποκτήθηκαν παράτυπα, η ελβετική κυβέρνηση διαβεβαίωσε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή τους προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Ωστόσο, το πάγωμα που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο στοχεύει άτομα που δεν περιλαμβάνονταν προηγουμένως στους καταλόγους κυρώσεων, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής και την αποτελεσματικότητα των ελβετικών μέτρων.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο διευκρίνισε ότι το μέτρο δεν επηρεάζει τα μέλη του σημερινού καθεστώτος με επικεφαλής την Ντέλσι Ροντρίγκες, η οποία ανέλαβε την εξουσία μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Οι ελβετικές αρχές τόνισαν ότι η αλλαγή κυβέρνησης στη Βενεζουέλα επιτρέπει την επανεξέταση και τον τελικό επαναπατρισμό των παράνομων περιουσιακών στοιχείων, χωρίς οι διεθνείς νομικές συνθήκες να είναι καθοριστικές για την εφαρμογή της FIAA.

Ο κύριος στόχος είναι να αποτραπεί η έξοδος «μαύρων» χρημάτων από τη χώρα και να διασφαλιστεί ότι, εάν αποδειχθεί η παράνομη προέλευσή τους, τα κεφάλαια μπορούν να επιστραφούν στη Βενεζουέλα υπό διεθνή εποπτεία.

