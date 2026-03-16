Τουρισμός για όλους: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Ποιοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Μέσα στον Μάρτιο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», μέσω του οποίου θα χορηγηθούν επιταγές (voucher) διακοπών αξίας έως και 600 ευρώ σε δικαιούχους.

Η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης αναμένεται το ερχόμενο διάστημα, ενώ η ψηφιακή κάρτα που θα λάβουν οι δικαιούχοι, θα έχει ισχύ για ολόκληρο το 2026.

Οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που τους εξυπηρετεί.

Τα δύο χρονικά περιθώρια για διακοπές

Οι δικαιούχοι θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο βασικές περιόδους για τη χρήση του voucher.

Υψηλή περίοδος: Από 1 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2026

Χαμηλή περίοδος: Από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2026

Η δυνατότητα χρήσης του υπολοίπου της κάρτας λήγει οριστικά την 31η Δεκεμβρίου 2026.

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλυμα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

Καταλύματα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS. Αυτό περιλαμβάνει: Ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, camping, οργανωμένες κατασκηνώσεις σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.

Παράλληλα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, γεγονός που επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το voucher ακόμη και για σύντομες αποδράσεις ή city breaks.

Τρόποι πληρωμής

Η εξαργύρωση της επιδότησης γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους: Μέσω ανέπαφης πληρωμής (NFC), με smartphone μέσω των online συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων και με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS.

Στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» έχουν τεθεί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζουν και το ύψος του voucher στην ψηφιακή κάρτα.

Συγκεκριμένα:

Voucher αξίας 200 ευρώ όταν το ατομικό εισόδημα του δικαιούχου είναι έως 15.000 ευρώ, το οικογενειακό έως 26.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Εκκρεμεί η ΚΥΑ για τον τελικό καθορισμό της προσαύξησης, καθώς το ποσό μπορεί να ανέβει στα 2.000 ευρώ.

Voucher αξίας 300 ευρώ για τρίτεκνους και πολύτεκνους.

Voucher αξίας 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία (ΑμΕΑ), με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ.

Το ποσοστό αναπηρίας πρέπει να είναι από 67% και άνω.

Voucher 600 ευρώ για ΑμεΑ με βαριά αναπηρία (ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω), με ατομικό εισόδημα έως 15.000 ευρώ και οικογενειακό έως 26.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές σε προορισμούς της Ελλάδας.