Roland Garros: Κατέρρευσε από τη ζέστη το No.1, Jannik Sinner λίγο πριν τη νίκη - «Θα κάνω εμετό»

Snapshot Ο Jannik Sinner, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, αποκλείστηκε από το Roland Garros λόγω εξάντλησης από τη ζέστη των 32°C στη Γαλλία.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Sinner ζήτησε ιατρική βοήθεια λόγω ζαλάδας και αδιαθεσίας, ενώ έκανε διαλείμματα σε κλιματιζόμενο χώρο.

Παρά τη ζέστη, ο Sinner δήλωσε ότι δεν ήταν η θερμοκρασία που τον επηρέασε, αλλά η γενική του κατάσταση που τον οδήγησε να χάσει ενεργειακά.

Ο αγώνας διεξήχθη στο Court Philippe Chatrier, όπου ο Sinner δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις συνθήκες και τελικά ηττήθηκε από τον Juan Manuel Cerundolo. Snapshot powered by AI

Ο Jannik Sinner «λύγισε» από την εξαντλητική ζέστη που πλήττει το τελευταίο διάστημα τη Γαλλία, με αποτέλεσμα το No.1 της παγκόσμιας κατάταξης να αποκλειστεί από το Roland Garros— παρά το γεγονός ότι κατέφευγε σε κλιματιζόμενο χώρο κατά τη διάρκεια των ιατρικών διαλειμμάτων μέσα στον αγώνα.

Ο Ιταλός βρισκόταν μια ανάσα από τη νίκη, προηγούμενος με 6-3, 6-2, 5-1, όμως στη συνέχεια λύγισε, χάνοντας το τρίτο σετ με 7-5 και τα δύο επόμενα με 6-1, 6-1.

Ο Sinner απείχε μόλις τέσσερις πόντους από τη νίκη στο Court Philippe-Chatrier, έχοντας απόλυτο έλεγχο του αγώνα του δεύτερου γύρου απέναντι στον Juan Manuel Cerundolo.

Jannik Sinner in 'heat cheat' storm at the French Open: World No 1 is knocked out - after being accused of using physio breaks to shelter in air conditioning from Paris 32C heatwave

Είχε κατακτήσει άνετα τα δύο πρώτα σετ με 6-3 και 6-2 και προηγήθηκε 5-1 στο τρίτο, πριν οι συνθήκες καύσωνα των 32 βαθμών Κελσίου φαίνεται πως τον καταβάλουν ξανά, οδηγώντας τον σε ένα καταστροφικό σερί, στο οποίο έχασε 18 συνεχόμενους πόντους.

Ο Jannik Sinner ενημέρωσε τον φυσιοθεραπευτή του ότι ζαλιζόταν και φέρεται να είπε «νιώθω ότι θα κάνω εμετό», αφού κάθισε στις διαφημιστικές πινακίδες δίπλα στο κορτ, πριν οδηγηθεί σε κλιματιζόμενο χώρο εκτός γηπέδου.

Er führte bereits mit zwei Sätzen, dann ging bei über 30 Grad in Paris nichts mehr für Jannik Sinner. Die Nummer eins der Welt ist bei den French Open frühzeitig am Argentinier Juan Manuel Cerúndolo gescheitert. https://t.co/zHJdd9iF90

Όσο βρισκόταν εκτός αγώνα, η διαιτητής Aurelie Tourte ενημέρωσε τον Juan Manuel Cerundolo ότι ο Sinner υποβαλλόταν σε μέτρηση πίεσης.

Όταν επέστρεψε στο κορτ, έχασε τα επόμενα τρία games, παραδίδοντας το τρίτο σετ με 7-5, ενώ λίγο αργότερα έχασε και το τέταρτο με 6-1. Σε εκείνο το σημείο, ο Ιταλός δυσκολευόταν ακόμη και να σερβίρει και, σε ορισμένες στιγμές, έδινε την εντύπωση πως προσπαθούσε απλώς να «θυσιάσει» το σετ ώστε να διατηρήσει δυνάμεις για το καθοριστικό πέμπτο.

Even the World No.1 , Jannik Sinner, is starting to feel the heat!



↳ Roland-Garros. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU #RolandGarros pic.twitter.com/W9ZcaMbtCw

Μέχρι τότε, ο Sinner μετά βίας μπορούσε να κινηθεί. Κρατούσε συνεχώς το πόδι του, ενώ λίγο πριν από το τελευταίο σετ καθόταν με έναν φορητό ανεμιστήρα μπροστά στο πρόσωπό του. Παρ’ όλα αυτά, βρέθηκε γρήγορα πίσω στο σκορ με 3-0 και τελικά έχασε το πέμπτο σετ με 6-1.

Jannik Sinner after his loss to Cerundolo at Roland Garros, 'It was warm but not crazy warm. I feel like it was quite okay to play. Nothing against the heat, just me today'



“I know you said you weren’t feeling great in the morning. But when did you first feel it in the match… pic.twitter.com/9uxYvJanlg

«Ξύπνησα σήμερα το πρωί και δεν ένιωθα καλά. Και μετά απλώς… “άδειασα” εντελώς», δήλωσε ο Ιταλός τενίστας. «Δεν μπορούσα να βρω καθόλου ενέργεια σήμερα. Είχε ζέστη, αλλά ήταν εντάξει. Δεν ήταν ότι πέθαινα από τη ζέστη. Τώρα χρειάζομαι πραγματικά λίγο χρόνο ξεκούρασης».

