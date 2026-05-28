Roland Garros: Κατέρρευσε από τη ζέστη το No.1, Jannik Sinner λίγο πριν τη νίκη - «Θα κάνω εμετό»
Μία «ανάσα» από τη νίκη το No.1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις κατέρρευσε από τον αποπνικτικό καύσωνα που πλήττει την Γαλλία τις τελευταίες ημέρες, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από το Γαλλικό Όπεν
Snapshot
- Ο Jannik Sinner, Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, αποκλείστηκε από το Roland Garros λόγω εξάντλησης από τη ζέστη των 32°C στη Γαλλία.
- Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Sinner ζήτησε ιατρική βοήθεια λόγω ζαλάδας και αδιαθεσίας, ενώ έκανε διαλείμματα σε κλιματιζόμενο χώρο.
- Παρά τη ζέστη, ο Sinner δήλωσε ότι δεν ήταν η θερμοκρασία που τον επηρέασε, αλλά η γενική του κατάσταση που τον οδήγησε να χάσει ενεργειακά.
- Ο αγώνας διεξήχθη στο Court Philippe Chatrier, όπου ο Sinner δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις συνθήκες και τελικά ηττήθηκε από τον Juan Manuel Cerundolo.
Ο Jannik Sinner «λύγισε» από την εξαντλητική ζέστη που πλήττει το τελευταίο διάστημα τη Γαλλία, με αποτέλεσμα το No.1 της παγκόσμιας κατάταξης να αποκλειστεί από το Roland Garros— παρά το γεγονός ότι κατέφευγε σε κλιματιζόμενο χώρο κατά τη διάρκεια των ιατρικών διαλειμμάτων μέσα στον αγώνα.
Ο Ιταλός βρισκόταν μια ανάσα από τη νίκη, προηγούμενος με 6-3, 6-2, 5-1, όμως στη συνέχεια λύγισε, χάνοντας το τρίτο σετ με 7-5 και τα δύο επόμενα με 6-1, 6-1.
Ο Sinner απείχε μόλις τέσσερις πόντους από τη νίκη στο Court Philippe-Chatrier, έχοντας απόλυτο έλεγχο του αγώνα του δεύτερου γύρου απέναντι στον Juan Manuel Cerundolo.
Είχε κατακτήσει άνετα τα δύο πρώτα σετ με 6-3 και 6-2 και προηγήθηκε 5-1 στο τρίτο, πριν οι συνθήκες καύσωνα των 32 βαθμών Κελσίου φαίνεται πως τον καταβάλουν ξανά, οδηγώντας τον σε ένα καταστροφικό σερί, στο οποίο έχασε 18 συνεχόμενους πόντους.
Ο Jannik Sinner ενημέρωσε τον φυσιοθεραπευτή του ότι ζαλιζόταν και φέρεται να είπε «νιώθω ότι θα κάνω εμετό», αφού κάθισε στις διαφημιστικές πινακίδες δίπλα στο κορτ, πριν οδηγηθεί σε κλιματιζόμενο χώρο εκτός γηπέδου.
Όσο βρισκόταν εκτός αγώνα, η διαιτητής Aurelie Tourte ενημέρωσε τον Juan Manuel Cerundolo ότι ο Sinner υποβαλλόταν σε μέτρηση πίεσης.
Όταν επέστρεψε στο κορτ, έχασε τα επόμενα τρία games, παραδίδοντας το τρίτο σετ με 7-5, ενώ λίγο αργότερα έχασε και το τέταρτο με 6-1. Σε εκείνο το σημείο, ο Ιταλός δυσκολευόταν ακόμη και να σερβίρει και, σε ορισμένες στιγμές, έδινε την εντύπωση πως προσπαθούσε απλώς να «θυσιάσει» το σετ ώστε να διατηρήσει δυνάμεις για το καθοριστικό πέμπτο.
Μέχρι τότε, ο Sinner μετά βίας μπορούσε να κινηθεί. Κρατούσε συνεχώς το πόδι του, ενώ λίγο πριν από το τελευταίο σετ καθόταν με έναν φορητό ανεμιστήρα μπροστά στο πρόσωπό του. Παρ’ όλα αυτά, βρέθηκε γρήγορα πίσω στο σκορ με 3-0 και τελικά έχασε το πέμπτο σετ με 6-1.
«Ξύπνησα σήμερα το πρωί και δεν ένιωθα καλά. Και μετά απλώς… “άδειασα” εντελώς», δήλωσε ο Ιταλός τενίστας. «Δεν μπορούσα να βρω καθόλου ενέργεια σήμερα. Είχε ζέστη, αλλά ήταν εντάξει. Δεν ήταν ότι πέθαινα από τη ζέστη. Τώρα χρειάζομαι πραγματικά λίγο χρόνο ξεκούρασης».