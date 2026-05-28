Παναθηναϊκός AKTOR - ΠΑΟΚ 114-102: Προβλημάτισε αλλά «καθάρισε» ο αρχηγός

Στο, μακράν, μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιτελικού του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν άκρως προβληματική. Οι «πράσινοι» πραγματοποίησαν μια χείριστη εμφάνιση, δίνοντας τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να το εκμεταλλευτεί και να φτάσει μια ανάσα από το να πάρει μια μεγάλη νίκη. Στο τέλος όμως και συγκεκριμένα στην παράταση ο Κώστας Σλούκας το πήρε πάνω του και έδωσε την νίκη στον Παναθηναϊκό (114-102), με το «τριφύλλι» να κάνει το 1-0 στη σειρά και να θέλει μία νίκη ακόμα για να πάρει την πρόκριση στους τελικούς.

Ο Κώστας Σλούκας ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά, τελειώνοντας τον αγώνα με 14 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ο Ματίας Λεσόρ είχε 21, με τον Ντέιβις να έχει 18 πόντους, ενώ από 17 πόντους είχαν οι Ναν και Όσμαν.

Για τον ΠΑΟΚ κορυφαίος ο Μπέβερλι που είχε 17 πόντους και 13 ασίστ, ο Μουρ είχε 17 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ ο Ταϊρί τελείωσε τον αγώνα με 18 πόντους.

Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ξεκίνησε με τον Όσμαν να έχει διάθεση και όρεξη να τρέξει το γήπεδο και οι «πράσινοι» με δύο τρίποντα (Όσμαν και Γκραντ) προηγήθηκε με 6-2. Ο Τούρκος φόργουορντ ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά, με τον Ναν να κάνει το 10-6 στο transition αλλά τον Παναθηναϊκό να μην παίζει καλή άμυνα. Ο Ταϊρί απάντηση άμεσα με τρίποντο για το 10-9 με τον Λεσόρ να απαντάει και τον Μέλβιν να πετυχαίνει ένα ακόμα εύκολο καλάθι για το 12-11, πέντε λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου στο Telekom Center Athens.

Εξαιρετικό ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να βρει τρόπο να επιβάλλει τον ρυθμό του αλλά δεν τα κατάφερνε, μιας και η άμυνα των «πράσινων» δε βοηθούσε. Είναι χαρακτηριστικό πως οι γηπεδούχοι δεχόντουσαν πολύ εύκολα καλάθι και μάλιστα με τρίποντο του Κόνιαρη ο ΠΑΟΚ πήρε προβάδισμα με 15-16, αλλά και με 15-21. Ο Τολιόπουλος που πέρασε στο παρκέ, αρχικά μείωσε στους 3 πόντους και εν συνεχεία έφερε το ματς στα ίσια, αλλά ο Ιατρίδης με τρίποντο στην εκπνοή του δεκαλέπτου έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του με 23-24.

Καμία δημιουργία και καμία… όρεξη από τους «πράσινους»

Στο πρώτο μισό του δεύτερου δεκαλέπτου το παιχνίδι ήταν ξεκάθαρα υπέρ του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να προβληματίζει με την εικόνα του στην άμυνα, δίνοντας την ευκαιρία στον ΠΑΟΚ να κάνει το παιχνίδι του και να έχει επιβάλλει τον δικό του ρυθμό. Ο Μουρ έκανε όλη τη διαφορά για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, με τον Παναθηναϊκό να μην έχει λύσεις και στην επίθεση. Είναι χαρακτηριστικό πως στο 15’ με το σκορ στο 36-38 ο ΠΑΟΚ είχε 14 ασίστ, τη στιγμή που οι «πράσινοι» είχαν μόλις 5.

Προβληματικός ο Παναθηναϊκός σε άμυνα και επίθεση

Ναν και Γκραντ προσπαθούσαν με ατομικές ενέργειες να κρατήσουν τον Παναθηναϊκό κοντά στο σκορ, αλλά όσα η άμυνα του «τριφυλλιού» ήταν προβληματική τόσο οι «πράσινοι» δε μπορούσαν να επιστρέψουν. Μπέβερλι και Μέλβιν έστειλαν και πάλι τη διαφορά στους 5 πόντους, 38-43, με τον Παναθηναϊκό στο τέλος του ημιχρόνου να δέχεται 50 πόντους και την ομάδα του Αταμάν να είναι πίσω στο σκορ με 5 πόντους, 45-50.

Στο +2… ασθμαίνοντας ο Παναθηναϊκός

Κάκιστο το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο με τον ΠΑΟΚ να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και με πολύ σωστό «διάβασμα» πάνω στις άμυνες των γηπεδούχων να παίρνει προβάδισμα 8 πόντων, 50-58. Ο Παναθηναϊκός δε μπορούσε να αντιδράσει και στο 23’ ο Μπέβερλι με τρίποντο ανέβασε ακόμα περισσότερο τη διαφορά, 54-63, με τον Παναθηναϊκό να προβληματίζει έντονα. Στο επόμενο δίλεπτο όμως οι «πράσινοι» αντέδρασαν και με γρήγορες επιθέσεις μπήκαν και πάλι στο ματς. Με επιμέρους σερί 13-3, με κορυφαίο τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός πήρε και πάλι το προβάδισμα με 67-66. Οι γηπεδούχοι έδειχναν να ανακτούν τα ηνία της αναμέτρησης, προηγήθηκαν και με 75-71 με πολύ ωραίο καλάθι του Τολιόπουλου, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται με τους «πράσινους» να βρίσκονται στο +2, 77-75.

Στο +11 ο Παναθηναϊκός και κατάφερε να το στείλει στην… παράταση

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο και έδειξε τον… κανονικό του εαυτό. Ο Σλούκας είχε βάλει σε τάξη την ομάδα του «τριφυλλιού» με τους «πράσινους» να παίρνουν, για πρώτη φορά, διαφορά 8 πόντων, 83-75 αλλά ο Περσίδης είχε γίνει παράγοντας του αγώνα και με δικό του τρίποντο οι «ασπρόμαυροι» μείωσαν στους 2 πόντους. Ο Παναθηναϊκός… ξέσπασε και πάλι και με συνεχόμενα καλάθια του Ναν η διαφορά πήγε στους 9 πόντους, 93-84, 5:30 πριν το τέλος, ενώ η διαφορά έφτασε και τους 11 πόντους, 95-84. Ο ΠΑΟΚ ήταν πολύ σκληρός για να… πεθάνει και το αποδείκνυε σε κάθε φάση και τρία λεπτά πριν από το τέλος είχε καταφέρει να «τρέξει» σερί 0-7 και να μειώσει σε 95-91, αναγκάζοντας τον coach Αταμάν να καλέσει τάιμ άουτ. Το σερί συνεχίστηκε ακόμα περισσότερο με τον ΠΑΟΚ να μειώνει στο καλάθι μετά από δίποντο του Μουρ, 95-93, στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Μία βολή από τον Όσμαν έκανε το 96-93 και στη συνέχεια ο Ταιρί με ½ βολές μείωσε στο δίποντο, αστόχησε στη δεύτερη βολή ο Μπέβερλι πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και ο Ταϊρί πέτυχε σουτ δύο πόντων, ισοφαρίζοντας το ματς, 15 δεύτερα πριν από το τέλος. Στην τελευταία επίθεση ο Παναθηναϊκός καθυστέρησε να εκτελέσει και παρά το εύστοχο σουτ του Χέιζ-Ντέιβις το ματς πήγε στην παράταση μιας και ήταν εκπρόθεσμο.

Στο έξτρα πεεντάλεπτο ο Κώστας Σλούκας δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στον ΠΑΟΚ να διεκδικήσει το παραμικρό, καθώς ο αρχηγός της ομάδας του Παναθηναϊκός σκόραρε 8 γρήγορους πόντους, έβαλε την ομάδα του στη θέση του οδηγού και οι πράσινοι πήραν τελικώς την νίκη με 114-102.

Τα Δεκάλεπτα: 23-24, 45-50, 77-75, 95-95, 114-102