Σάλος για το εξώφυλλο του Charlie Hebdo: «Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας - Πάμε Γαλλία!»

«Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας – Πάμε Γαλλία!»: Με εξώφυλλο-βόμβα κυκλοφόρησε το περιοδικό Charlie Hebdo μετά την υπόθεση  δολοφονίας της 11χρονης Λιανά που εχει σοκάρει τη Γαλλία

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Σάλος για το εξώφυλλο του Charlie Hebdo: «Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας - Πάμε Γαλλία!»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το Charlie Hebdo προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με εξώφυλλο που συνδέει το Μουντιάλ με την παιδοφιλία, αναφερόμενο στην υπόθεση δολοφονίας της 11χρονης Λιανά.
  • Ο φερόμενος δολοφόνος, Ζερόμ Μπαρελά, είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, αλλά δεν ανακρίθηκε ποτέ από τις αρχές πριν τη δολοφονία.
  • Περισσότεροι από 60.000 πολίτες διαδήλωσαν ζητώντας την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν λόγω των κρατικών παραλείψεων στην υπόθεση.
  • Η μητέρα ενός άλλου θύματος κατέθεσε αγωγή κατά του κράτους και του υπουργού για τις ευθύνες τους, ενώ η κυβέρνηση αναγνωρίζει σοβαρά λάθη αλλά αποκλείει παραίτηση.
  • Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ενέργειες για αυστηροποίηση της νομοθεσίας περί σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και διερεύνηση χιλιάδων εκκρεμών καταγγελιών.
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Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Γαλλία το νέο εξώφυλλο του σατιρικού περιοδικού Charlie Hebdo, το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα (10/6) με τίτλο «Παγκόσμιο Κύπελλο Παιδοφιλίας – Πάμε Γαλλία!». Το σκίτσο απεικονίζει έναν άνδρα με τη φανέλα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γαλλίας να σηκώνει ένα τρόπαιο, το οποίο παραπέμπει ευθέως στην παιδοφιλία, ενώ γύρω του το πλήθος πανηγυρίζει.

Το περιοδικό καταγγέλλει με τον δικό του τρόπο την υπόθεση δολοφονίας της 11χρονης Λιανά, η οποία έχει πάγώσει τη χώρα και έχει εξελιχθεί σε εθνικό ζήτημα.Η γαλλική κυβέρνηση δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο φερόμενος ως δολοφόνος είχε δεχθεί επανειλημμένες καταγγελίες στην αστυνομία ως σεξουαλικός παραβάτης. Το Charlie Hebdo δεν κατονομάζει συγκεκριμένη υπόθεση, η συγκυρία όμως θεωρείται από πολλούς ενδεικτική, ενόψει της έναρξης του Μουντιάλ.

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Περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα τη Δευτέρα μετά τη δολοφονία της Λιανά, πολλοί από τους οποίους απαιτούσαν την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Ζεράλ Νταρμανέν - ενός από τα ανώτερα μέλη της κυβέρνησης.

Η οργή «βράζει» επειδή ο ύποπτος - ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά είχε καταγγελθεί στην αστυνομία τον περασμένο Αύγουστο από τη μητέρα μιας 10χρονης ονόματι Ρόζα, η οποία ισχυρίστηκε ότι είχε κακοποιήσει σεξουαλικά την κόρη της επανειλημμένα. Ιατρικά στοιχεία επιβεβαίωσαν ότι είχε κακοποιηθεί, κι όμως ούτε μία φορά στους εννέα μήνες από την υποβολή της καταγγελίας δεν ανακρίθηκε ο Μπαρέλα από τους ερευνητές.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία

Στα μάτια ενός οργισμένου γαλλικού κοινού, αν ο ύποπτος είχε έστω και επικοινωνήσει με την αστυνομία, θα γνώριζε ότι τον παρακολουθούσαν και αυτό μπορεί να είχε αποτρέψει τον θάνατο της Λιανά. Το σώμα της βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη σε ένα αγρόκτημα περίπου 10 χιλιόμετρα από την πόλη Φλεράνς στη νοτιοδυτική Γαλλία, όπου είχε θεαθεί τελευταία φορά στο τέλος του σχολείου έξι ημέρες νωρίτερα.

Ο Μπαρέλα, ο οποίος είναι πατέρας μιας φίλης της. συνελήφθη τρεις ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στον θάνατό της, αλλά έχει παραδεχτεί ότι την πήγε με το αυτοκίνητό του σε μια τοπική πισίνα. Όταν ανακρίθηκε από έναν ανακριτή, αρνήθηκε να απαντήσει σε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.

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H 11χρονη Λιανά

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπαρελά είχε βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο καταγγελιών για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων, χωρίς οι υποθέσεις αυτές να οδηγήσουν σε ουσιαστικές δικαστικές εξελίξεις.

Η Le Parisien αποκάλυψε ότι πριν από την υπόθεση της Λιανά υπήρχαν τουλάχιστον έξι καταγγελίες, δύο αναφορές προς τις Αρχές και πειθαρχικές διαδικασίες που αφορούσαν τον ίδιο άνδρα. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αρκετές υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο ή δεν προχώρησαν σε ανάκριση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο ύποπτος δεν είχε καν εξεταστεί από τις Αρχές.

Μητέρα θύματος μηνύει το κράτος

Η μητέρα της Ρόζα ανακοίνωσε τώρα μέσω των δικηγόρων της ότι καταθέτει αγωγή κατά του κράτους και κατά του Νταρμανέν για τις ευθύνες τους στην υπόθεση. Ο Νταρμανέν, ηγετική φυσιογνωμία του κόμματος της Αναγέννησης που υποστηρίζει τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, συμφώνησε ότι η υπόθεση Λιανά αποκάλυψε «σοκαριστικές και απαράδεκτες παραλείψεις στις υπηρεσίες του κράτους», αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησης.

Γαλλία εξαφάνιση Λιάνα 11χρονη

Ο ίδιος και η κυβέρνηση βρίσκονται παγιδευμένοι ανάμεσα σε ένα ολοένα και πιο εξοργισμένο κοινό και ένα δικαστικό σύστημα του οποίου οι δικαστές και οι εισαγγελείς αρνούνται να γίνουν αποδιοπομπαίοι τράγοι. Το Ανώτατο Συμβούλιο Δικαστικών Υποθέσεων (CSM) δήλωσε ότι «εκφράζει τη λύπη του για την δυσφήμιση χιλιάδων δικαστών» λόγω της υπόθεσης, η οποία «εργαλειοποιήθηκε από άτομα που έχουν αποφασίσει εκ των προτέρων ότι οι δικαστές είναι τα ένοχα μέρη».

Ο υπουργός έχει δώσει εντολή στους εισαγγελείς να εξετάσουν περίπου 70.000 καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων που εξακολουθούν να περιμένουν στα συρτάρια. Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί έχει επίσης υποσχεθεί να αυστηροποιήσει έναν νόμο για την προστασία των παιδιών που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο κοινοβούλιο, έτσι ώστε οι κατά συρροή βιαστές να αντιμετωπίζουν πιθανές ποινές ισόβιας κάθειρξης, αντί για το μέγιστο των 20 ετών.

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