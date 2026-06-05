Θρίλερ στη Γαλλία με την 11χρονη Λιανά - Βρέθηκε σορός κοντά στο σημείο εξαφάνισης

Snapshot Βρέθηκε σορός κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης Λιανά στη Γαλλία, με την ταυτοποίηση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο βασικός ύποπτος, πατέρας συμμαθήτριάς της, είχε προηγούμενες κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, αλλά δεν ελήφθησαν μέτρα.

Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναγνώρισε δυσλειτουργίες στο σύστημα προστασίας ανηλίκων και ζήτησε πλήρη διερεύνηση ευθυνών.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες πολιτικές αντιδράσεις και εκκλήσεις για ριζική μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος στη Γαλλία.

Περίπου 170 αστυνομικοί και εθελοντές συμμετείχαν στις έρευνες για την ανεύρεση της Λιανά πριν την ανακάλυψη της σορού. Snapshot powered by AI

Οργή έχει ξεσπάσει στη Γαλλία μετά την αποκάλυψη ότι ο κύριος ύποπτος στην υπόθεση ενός 11χρονου κοριτσιού που εξαφανίστηκε την περασμένη εβδομάδα είχε κατηγορηθεί επανειλημμένα για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών — ωστόσο δεν ελήφθη καμία δράση. Μία σορός ανακαλύφθηκε χθες κοντά στο σημείο που εξαφανίστηκε και η επίσημη ταυτοποίηση βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η υπόθεση έχει κυριαρχήσει στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, καθώς δεκάδες αστυνομικοί και εθελοντές πέρασαν μέρες ψάχνοντας στην ύπαιθρο της νοτιοδυτικής Γαλλίας για την 11χρονη Λιανά. Εξαφανίστηκε την Παρασκευή (29/5) κοντά στο χωριό Φλεράνς, αφού εθεάθη τελευταία φορά να μπαίνει στο αυτοκίνητο ενός άνδρα.

Πατέρας συμμαθήτριάς της ο βασικός ύποπτος

Η Λιανά, η οποία αναφέρεται μόνο με το μικρό της όνομα, εξαφανίστηκε στη μικρή πόλη της νότιας Γαλλίας, Φλεράνς, στις 29 Μαΐου 2026 έπειτα από το μεσημεριανό σχόλασμα. Ο ύποπτος, ένας 41χρονος πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος έχει συλληφθεί σε σχέση με την υπόθεση, είναι ο πατέρας μιας συμμαθήτριάς της και έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών καταγγελιών για σεξουαλικές επιθέσεις σε ανηλίκους.

Η εισαγγελέας, Κλεμαν Μεγιέ, δήλωσε ότι είχαν υπάρξει προηγούμενες καταγγελίες εναντίον του. Τον Δεκέμβριο του 2017, μια μητέρα ανέφερε ότι η 17χρονη κόρη της είχε σχέση με τον άνδρα. Η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο το 2018, αφού το κορίτσι δήλωσε ότι είχε συναινέσει. Τον Ιανουάριο του 2022, κατηγορήθηκε για τον βιασμό ενός παιδιού κάτω των 15 ετών το 2020 στο σπίτι του στη νοτιοδυτική Γαλλία. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στον τοπικό εισαγγελέα, αλλά απορρίφθηκε το 2024 λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Σε μια τρίτη υπόθεση, στις 22 Αυγούστου 2025, η μητέρα ενός κοριτσιού που γεννήθηκε το 2014 τον κατηγόρησε ότι βίασε το παιδί της μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαΐου 2025 στο σπίτι του, δήλωσε ο εισαγγελέας.

«Αυτό που ανακαλύπτουμε μέρα με τη μέρα είναι απολύτως αφόρητο», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Μοντ Μπρεγκόν. «Θέτει ένα βαθύ ερώτημα: ποια σημασία δίνουμε στις μαρτυρίες των θυμάτων; Πώς διεξάγονται οι έρευνες;» δήλωσε στο Europe 1 και στο CNews.

Disparition de Lyhanna: pour Emmanuel Macron, "il est clair qu'il y a eu un dysfonctionnement" de la justice pic.twitter.com/DSSFxlfo8b — BFM (@BFMTV) June 5, 2026

Περίπου 170 αστυνομικοί, με τη βοήθεια εθελοντών έφιππων, αναζήτησαν το παιδί την Πέμπτη. Αφού του έδειξαν υλικό από κάμερα ασφαλείας, ο ύποπτος παραδέχτηκε ότι έβαλε τη Λιανά στο αυτοκίνητό του, αλλά ισχυρίστηκε ότι την άφησε σε μια πισίνα.

Μετά την ανακάλυψη στο Ζερ μιας σορού που πιθανότατα ανήκει στην έφηβη, ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατήγγειλε μια «απαράδεκτη δυσλειτουργία» στο σύστημα. «Είναι σαφές ότι υπήρξε δυσλειτουργία και ότι υπήρξαν αστοχίες που πρέπει να διευκρινιστούν», δήλωσε, προσθέτοντας ότι απαιτείται πλήρης διερεύνηση των ευθυνών. Ο Γάλλος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι το σύστημα προστασίας ανηλίκων χρειάζεται ενίσχυση, σημειώνοντας πως «δεν μπορούμε να αποδεχτούμε αυτό που συνέβη» και ότι η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει δράση ώστε να αποφευχθούν αντίστοιχες τραγωδίες στο μέλλον.

Δικαστική «αδυναμία»

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της νεκροψίας, αρκετοί πιθανοί ή δηλωμένοι υποψήφιοι για τα Ηλύσια Πεδία εξέφρασαν την οργή τους και έθεσαν το ζήτημα της συνεκτίμησης των μαρτυριών των παιδιών. Ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορτνάν Μπαρντέλα, είπε ότι το κράτος «έχει αποτύχει σοβαρά».

«Το δικαστικό μας σύστημα είναι μια αποτυχία, χρειάζεται ριζική μεταρρύθμιση», δήλωσε ο Μπρούνο Ρεταϊγιό, πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών και υποψήφιος για το 2027. «Πρέπει να δημιουργήσουμε μια πραγματική αρχή προφύλαξης απέναντι στη βία κατά των παιδιών», με «επιταχυνόμενες διαδικασίες» και «σαφώς καθορισμένες ευθύνες σε περίπτωση αποτυχίας», δήλωσε ο Εντουάρ Φιλίπ, υποψήφιος του κόμματος Horizons για τις προεδρικές εκλογές.

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