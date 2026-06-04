Γαλλία: Η σορός που εντοπίστηκε ανήκει σε παιδί και έχει ρούχα παρόμοια με της 11χρονης

Snapshot Βρέθηκε σορός παιδιού με ρούχα παρόμοια με αυτά που φορούσε η 11χρονη Λιάνα κατά την εξαφάνισή της, η οποία θα υποβληθεί σε νεκροψία για επίσημη ταυτοποίηση.

Βασικός ύποπτος για την υπόθεση είναι ένας 41χρονος άνδρας, πατέρας συμμαθήτριας της Λιάνας, με πέντε καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών.

Ο 41χρονος είχε απολυθεί από σχολείο το 2020 για ανάρμοστη σχέση με μαθήτρια και δεν είχε ακόμα ανακριθεί για καταγγελίες βιασμών που είχαν υποβληθεί από το 2017 έως το 2025.

Η τοποθεσία όπου βρέθηκε η σορός είναι απομονωμένη και το σημείο έχει αποκλειστεί από τις αρχές για περαιτέρω έρευνα.

Ο ύποπτος παραδέχτηκε ότι μετέφερε την 11χρονη σε κλειστό δημοτικό κολυμβητήριο την ημέρα της εξαφάνισής της, ενώ παραμένει υπό κράτηση και σιωπά. Snapshot powered by AI

Νέες δραματικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα στη Γαλλία με βασικό ύποπτο έναν 41χρονο πατέρα συμμαθήτριά της ο οποίος έχει σε βάρος του 5 καταγγελίες για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς παιδιών.

Η σορός που εντοπίστηκε νωρίτερα σε σιλό σιτηρών ανήκει σε παιδί και φορούσε ρούχα παρόμοια με αυτά που φορούσε η Λιάνα την ημέρα που εξαφανίστηκε, σύμφωνα με τον αρμόδιο εισαγγελέα, Ολιβιέ Ναμπουλέ.

«Σήμερα, 4 Ιουνίου 2026, το απόγευμα, οι έρευνες για την Λιάνα που διεξήγαγαν οι αστυνομικοί τους οδήγησαν ανατολικά του νομού Τζερς και σε μια αγροικία. Σε αυτό το αγρόκτημα, σε μια περιοχή μακριά από την άμεση θέα, βρέθηκε το πτώμα που φαίνεται να είναι ενός παιδιού, το οποίο φορούσε ρούχα παρόμοια με αυτά που φορούσε η απαχθείσα και κρατούμενη ανήλικη τη στιγμή της εξαφάνισής της», δήλωσε σε ανακοίνωση ο εισαγγελέας.

Παράλληλα η σορός θα υποβληθεί σε νεκροψία τις επόμενες ώρες προκειμένου να αυτοποιηθεί εάν ανήκει στην 11χρονη. «Κατόπιν εντολής του ανακριτή, τις επόμενες ώρες θα διενεργηθεί νεκροψία, με σκοπό την επίσημη ταυτοποίηση της σορού και τη διατύπωση ιατροδικαστικών συμπερασμάτων σχετικά με τα αίτια θανάτου», πρόσθεσε ο εισαγγελέας.

Πού εντοπίστηκε η σορός

Η σορός βρέθηκε στο Τζερς περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από την Φλοράνς, όπου ήταν η τελευταία φορά που είδαν ζωντανή την 11χρονη. Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς και περιπολικά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, η σορός βρέθηκε μέσα σε ένα σιλό σιτηρών σε εργοστάσιο το οποίο ήταν κλειστό για περισσότερα από 15 χρόνια.

«Αναρωτιόμαστε ακόμη πώς κάποιος σαν τον 41χρονο ήταν ελεύθερος»

Στην υπόθεση εξαφάνισης βασικός ύποπτος είναι ένας 41χρονος άνδρας, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για παιδεραστία και φέρεται να είναι πατέρας μίας συμμαθήτριας της 11χρονης.

Γείτονας στην περιοχή είπε στην Le Figaro ότι είδε την αστυνομική έρευνα που κατέληξε στον εντοπισμό της σορού. «Ακόμα αναρωτιόμαστε πώς κάποιος σαν αυτόν ήταν ελεύθερος», είπε ο Κουέντιν για τον 41χρονο ύποπτο.

Η τοποθεσία όπου βρέθηκε η σορός είναι πλήρως απομονωμένη. «Γύρω από τους αστυνομικούς πρακτικά δεν υπάρχει τίποτα», τόνισε ο Κουέντιν.

Ο 41χρονος είχε σε βάρος του καταγγελία από τον Αύγουστο του 2025 για βιασμό ενός 10χρονου παιδιού.

Ο 41χρονος κατηγορήθηκε 5 φορές για βιασμούς παιδιών

Το προφίλ του 41χρονου Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος είναι ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και αποκαλύπτει έναν άνθρωπο που ήταν γνωστός στις αρχές μετά από καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις παιδιών.

Η εισαγγελέας, Κλεμένς Μέγιερ αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ότι ο 41χρονος είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο αρκετών αναφορών και καταγγελιών. Εύλογα έχει προκύψει το ερώτημα γιατί ο άνδρας αυτός παρέμεινε εκτός φυλακής και αν οι γαλλικές αρχές δεν επέδειξαν τη δέουσα προσοχή στις υποθέσεις αυτές.

Τρεις καταγγελίες για βιασμούς παιδιών

Η πρώτη καταγγελία υποβλήθηκε το 2017 από τη μητέρα μιας 17χρονης, η οποία ανακάλυψε ότι η κόρη της είχε σχέση με τον Μπαρελά, ο οποίος τότε ήταν 32 ετών.

«Λόγω της ηλικίας της κοπέλας, δεν ήταν δυνατό να καταγραφεί ποινικό αδίκημα», δήλωσε η εισαγγελέας. Το κορίτσι είχε δώσει την συναίνεσή του για την σχέση και με δεδομένο το γεγονός ότι εξαιτίας της ηλικίας της δεν μπορούσε να ασκηθεί δίωξη η υπόθεση τελικά απορρίφθηκε τον Φεβρουάριο του 2018.

Δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της Λιάνα, ένας διευθυντής του Λυκείου Maréchal-Lannes επικοινώνησε με τη γαλλική αστυνομία και ανέφερε ότι ο 41χρονος είχε απολυθεί από το σχολείο το 2020 εξαιτίας «ανάρμοστης σχέσης με μαθήτρια». Τώρα έχει ξεκινήσει επείγουσα έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν ενημερωθεί τότε οι δικαστικές αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά

Η πρώτη καταγγελία για βιασμό χρονολογείται από το 2022 και θύμα ήταν ένα 7χρονο παιδί. Οι φερόμενες πράξεις έγιναν το 2020 στο σπίτι του 41χρονου . «Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, οι εξετάσεις και οι καταθέσεις που συγκεντρώθηκαν δεν τεκμηρίωσαν επαρκώς τους ισχυρισμούς», ανέφερε η εισαγγελέας. Η καταγγελία απορρίφθηκε το 2024 καθώς δεν στοιχειοθετήθηκε η υπόθεση. Ωστόσο οι αρχές λένε τώρα ότι θα επανεξετάσουν την υπόθεση.

Μία ακόμη καταγγελία για βιασμό έγινε στις 22 Αυγούστου 2025 από τη μητέρα μίας 12χρονης. Η γυναίκα ανέφερε ότι το παιδί της βιάστηκε επανειλημμένα στο χρονικό διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαΐου 2025 στο σπίτι του 41χρονου. Εννέα μήνες μετά την κατάθεση αυτής της καταγγελίας, ο 41χρονος δεν έχει ακόμη ανακριθεί για την υπόθεση.

«Η έρευνα αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη τη στιγμή της εξαφάνισης της Λιάννα», ενώ η ανάκριση του υπόπτου «αποτελεί πάντα το τελικό στάδιο της έρευνας που πρέπει να διεξαχθεί», τόνισε η Κλεμάνς Μέγιερ.

Ο Ζερόμ Μπαρελά

Τι λένε οι γονείς

Σε συνέντευξή της στο γαλλικό δίκτυο BFMTV, η μητέρα του παιδιού είπε ότι «κατέρρευσε» όταν η κόρη της της αποκάλυψε τα γεγονότα.

Την εβδομάδα της εξαφάνισης της 11χρονης κατατέθηκε και νέα καταγγελία για βιασμό ενός ανήλικου κοριτσιού. Φέρεται να συνέβη όταν το παιδί φιλοξενήθηκε μαζί με άλλα κορίτσια για να κοιμηθεί στο σπίτι του υπόπτου, αφού ήταν φίλη με την κόρη του. «Έκανε άσεμνες χειρονομίες στην κόρη μου»,, είπε ο πατέρας του κοριτσιού στο BFMTV.

«Της χάιδευε τους γλουτούς και είχε ακουμπήσει το χέρι του στον τοίχο για να της μιλήσει από κοντά. Και, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, μπήκαν στην πισίνα και, όταν βγήκαν από το νερό, άγγιξε τους γλουτούς της κόρης μου», προσθέτει ο πατέρας. Το κορίτσι ζούσε εκείνη την περίοδο σε ανάδοχη οικογένεια και η γυναίκα που την φιλοξενούσε κατήγγειλε τα περιστατικά τον Μάρτιο του 2026 στις αρχές. Όταν ο πατέρας είδε τον 41χρονο να είναι βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 11χρονης επικοινώνησε με την αστυνομία και υπέβαλε νέα αναφορά.

Η 11χρονη Λιάνα και αστυνομικοί κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπσιμό της DR/BFMΤV

Η υπόθεση απαγωγής

Την επομένη της εξαφάνισης της Λιχάνα το απόγευμα της 29ης Μαΐου στη Φλοράνς ο 41χρονος ήταν ο κύριος ύποπτος στην έρευνα για απαγωγή και παράνομη κράτηση που διεξάγουν οι γαλλικές αρχές.

Το 11χρονο κορίτσι εθεάθη για τελευταία φορά γύρω στις 3:00 μ.μ. στο αυτοκίνητό του κοντά στο γυμνάσιο Hubert-Reeves από δύο μάρτυρες. Ο Ζερόμ Μπαρελά ο οποίος συνελήφθη την επόμενη μέρα και του οποίου η μεγαλύτερη κόρη είναι φίλη με το αγνοούμενο κορίτσι, αρχικά αρνήθηκε ότι την είχε μεταφέρει. Στη συνέχεια του παρουσιάστηκαν εικόνες από κάμερες ασφαλείας που έδειχναν το περιστατικό και φέρεται να παραδέχθηκε τη μεταφορά του κοριτσιού, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Ο 41χρονος παραδέχτηκε τελικά ότι την άφησε στο δημοτικό κολυμβητήριο, το οποίο ήταν κλειστό εκείνη την ημέρα. Από τότε, το μυστήριο που περιβάλλει την τύχη της 11χρονης παραμένει άλυτο, και ο 41χρονος παραμένει σιωπηλός στη φυλακή.