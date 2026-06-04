Γαλλία: Εντοπίστηκε σορός κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης – Ενημερώθηκε η οικογένειά της

Η 11χρονη Λιχάνα και αστυνομικοί κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπσιμό της

Snapshot Βρέθηκε σορός σε σιλό σιτηρών σε κλειστό εργοστάσιο στο Τζερς, κοντά στο σημείο εξαφάνισης της 11χρονης Λιχάνα.

Η οικογένεια της 11χρονης έχει ενημερωθεί για τον εντοπισμό της σορού.

Ο 41χρονος ύποπτος, με κατηγορίες παιδεραστίας και πατέρας συμμαθήτριας της 11χρονης, θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση.

Η περιοχή όπου βρέθηκε η σορός είναι απομονωμένη και αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις.

Ο 41χρονος είχε καταγγελία από τον Αύγουστο του 2025 για βιασμό 10χρονου παιδιού. Snapshot powered by AI

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιχάνα στη Γαλλία. Κοντά στο σημείο όπου χάθηκαν τα ίχνη της εντοπίστηκε μία σορός και έχει ενημερωθεί η οικογένεια του κοριτσιού, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ.

Η σορός βρέθηκε στο Τζερς περίπου 15 χιλιόμετρα μακριά από την Φλοράνς, όπου ήταν η τελευταία φορά που είδαν ζωντανή την 11χρονη. Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς και περιπολικά. Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Figaro, η σορός βρέθηκε μέσα σε ένα σιλό σιτηρών σε εργοστάσιο το οποίο ήταν κλειστό για περισσότερα από 15 χρόνια.

Ο εισαγγελέας της Αζέν, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση αναμένεται να μεταβεί στο σημείο και ενδέχεται να κάνει δηλώσεις, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο BFMTV.

«Αναρωτιόμαστε ακόμη πώς κάποιος σαν τον 41χρονο ήταν ελεύθερος»

Στην υπόθεση εξαφάνισης βασικός ύποπτος είναι ένας 41χρονος άνδρας, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για παιδεραστία και φέρεται να είναι πατέρας μίας συμμαθήτριας της 11χρονης.

Γείτονας στην περιοχή είπε στην Le Figaro ότι είδε την αστυνομική έρευνα που κατέληξε στον εντοπισμό της σορού. «Ακόμα αναρωτιόμαστε πώς κάποιος σαν αυτόν ήταν ελεύθερος», είπε ο Κουέντιν για τον 41χρονο ύποπτο.

Η τοποθεσία όπου βρέθηκε η σορός είναι πλήρως απομονωμένη. «Γύρω από τους αστυνομικούς πρακτικά δεν υπάρχει τίποτα», τόνισε ο Κουέντιν.

Ο 41χρονος είχε σε βάρος του καταγγελία από τον Αύγουστο του 2025 για βιασμό ενός 10χρονου παιδιού.

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