Γαλλία: Ο ύποπτος για την εξαφάνιση της 11χρονης κατηγορήθηκε 5 φορές για βιασμούς παιδιών

Snapshot Ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά είναι βασικός ύποπτος στην εξαφάνιση της 11χρονης Λιάνα και είχε προηγούμενες καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις παιδιών.

Παρά τις πέντε κατηγορίες για βιασμούς παιδιών, ο Μπαρελά παρέμεινε εκτός φυλακής, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα για την ανταπόκριση των γαλλικών αρχών.

Η τελευταία καταγγελία για βιασμό από τη μητέρα μιας 12χρονης έγινε τον Αύγουστο του 2025, αλλά ο ύποπτος δεν έχει ακόμη ανακριθεί για αυτήν την υπόθεση.

Η 11χρονη Λιάνα εθεάθη τελευταία φορά στο αυτοκίνητο του Μπαρελά, ο οποίος παραδέχθηκε ότι την μετέφερε και την άφησε σε κλειστό δημοτικό κολυμβητήριο.

Η έρευνα για την εξαφάνιση της Λιάνας και τις κατηγορίες κατά του Μπαρελά συνεχίζεται, ενώ η τύχη της 11χρονης παραμένει άγνωστη. Snapshot powered by AI

Το προφίλ του 41χρονου Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος είναι ο βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 11χρονης Λιάνα, έρχεται στο φως της δημοσιότητας και αποκαλύπτει έναν άνθρωπο που ήταν γνωστός στις αρχές μετά από καταγγελίες για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις παιδιών.

Η αρμόδια εισαγγελέας, Κλεμένς Μέγιερ αποκάλυψε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ότι ο 41χρονος είχε ήδη αποτελέσει αντικείμενο αρκετών αναφορών και καταγγελιών. Εύλογα έχει προκύψει το ερώτημα γιατί ο άνδρας αυτός παρέμεινε εκτός φυλακής και αν οι γαλλικές αρχές δεν επέδειξαν τη δέουσα προσοχή στις υποθέσεις αυτές.

Τρεις καταγγελίες για βιασμούς παιδιών

Η πρώτη καταγγελία υποβλήθηκε το 2017 από τη μητέρα μιας 17χρονης, η οποία ανακάλυψε ότι η κόρη της είχε σχέση με τον Μπαρελά, ο οποίος τότε ήταν 32 ετών.

«Λόγω της ηλικίας της κοπέλας, δεν ήταν δυνατό να καταγραφεί ποινικό αδίκημα», δήλωσε η εισαγγελέας. Το κορίτσι είχε δώσει την συναίνεσή του για την σχέση και με δεδομένο το γεγονός ότι εξαιτίας της ηλικίας της δεν μπορούσε να ασκηθεί δίωξη η υπόθεση τελικά απορρίφθηκε τον Φεβρουάριο του 2018.

Δύο ημέρες μετά την εξαφάνιση της Λιάνα, ένας διευθυντής του Λυκείου Maréchal-Lannes επικοινώνησε με τη γαλλική αστυνομία και ανέφερε ότι ο 41χρονος είχε απολυθεί από το σχολείο το 2020 εξαιτίας «ανάρμοστης σχέσης με μαθήτρια». Τώρα έχει ξεκινήσει επείγουσα έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχαν ενημερωθεί τότε οι δικαστικές αρχές για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρελά

Η πρώτη καταγγελία για βιασμό χρονολογείται από το 2022 και θύμα ήταν ένα 7χρονο παιδί. Οι φερόμενες πράξεις έγιναν το 2020 στο σπίτι του 41χρονου . «Οι ιατροδικαστικές εξετάσεις, οι εξετάσεις και οι καταθέσεις που συγκεντρώθηκαν δεν τεκμηρίωσαν επαρκώς τους ισχυρισμούς», ανέφερε η εισαγγελέας. Η καταγγελία απορρίφθηκε το 2024 καθώς δεν στοιχειοθετήθηκε η υπόθεση. Ωστόσο οι αρχές λένε τώρα ότι θα επανεξετάσουν την υπόθεση.

Μία ακόμη καταγγελία για βιασμό έγινε στις 22 Αυγούστου 2025 από τη μητέρα μίας 12χρονης. Η γυναίκα ανέφερε ότι το παιδί της βιάστηκε επανειλημμένα στο χρονικό διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2024 και Μαΐου 2025 στο σπίτι του 41χρονου. Εννέα μήνες μετά την κατάθεση αυτής της καταγγελίας, ο 41χρονος δεν έχει ακόμη ανακριθεί για την υπόθεση.

«Η έρευνα αυτή βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη τη στιγμή της εξαφάνισης της Λιάννα», ενώ η ανάκριση του υπόπτου «αποτελεί πάντα το τελικό στάδιο της έρευνας που πρέπει να διεξαχθεί», τόνισε η Κλεμάνς Μέγιερ.

Ο Ζερόμ Μπαρελά

Τι λένε οι γονείς

Σε συνέντευξή της στο γαλλικό δίκτυο BFMTV, η μητέρα του παιδιού είπε ότι «κατέρρευσε» όταν η κόρη της της αποκάλυψε τα γεγονότα.

Την εβδομάδα της εξαφάνισης της 11χρονης κατατέθηκε και νέα καταγγελία για βιασμό ενός ανήλικου κοριτσιού. Φέρεται να συνέβη όταν το παιδί φιλοξενήθηκε μαζί με άλλα κορίτσια για να κοιμηθεί στο σπίτι του υπόπτου, αφού ήταν φίλη με την κόρη του. «Έκανε άσεμνες χειρονομίες στην κόρη μου»,, είπε ο πατέρας του κοριτσιού στο BFMTV.

«Της χάιδευε τους γλουτούς και είχε ακουμπήσει το χέρι του στον τοίχο για να της μιλήσει από κοντά. Και, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, μπήκαν στην πισίνα και, όταν βγήκαν από το νερό, άγγιξε τους γλουτούς της κόρης μου», προσθέτει ο πατέρας. Το κορίτσι ζούσε εκείνη την περίοδο σε ανάδοχη οικογένεια και η γυναίκα που την φιλοξενούσε κατήγγειλε τα περιστατικά τον Μάρτιο του 2026 στις αρχές. Όταν ο πατέρας είδε τον 41χρονο να είναι βασικός ύποπτος για την εξαφάνιση της 11χρονης επικοινώνησε με την αστυνομία και υπέβαλε νέα αναφορά.

Η 11χρονη Λιάνα και αστυνομικοί κατά τη διάρκεια των ερευνών για τον εντοπσιμό της DR/BFMΤV

Η υπόθεση απαγωγής

Την επομένη της εξαφάνισης της Λιχάνα το απόγευμα της 29ης Μαΐου στη Φλοράνς ο 41χρονος ήταν ο κύριος ύποπτος στην έρευνα για απαγωγή και παράνομη κράτηση που διεξάγουν οι γαλλικές αρχές.

Το 11χρονο κορίτσι εθεάθη για τελευταία φορά γύρω στις 3:00 μ.μ. στο αυτοκίνητό του κοντά στο γυμνάσιο Hubert-Reeves από δύο μάρτυρες. Ο Ζερόμ Μπαρελά ο οποίος συνελήφθη την επόμενη μέρα και του οποίου η μεγαλύτερη κόρη είναι φίλη με το αγνοούμενο κορίτσι, αρχικά αρνήθηκε ότι την είχε μεταφέρει. Στη συνέχεια του παρουσιάστηκαν εικόνες από κάμερες ασφαλείας που έδειχναν το περιστατικό και φέρεται να παραδέχθηκε τη μεταφορά του κοριτσιού, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien.

Ο 41χρονος παραδέχτηκε τελικά ότι την άφησε στο δημοτικό κολυμβητήριο, το οποίο ήταν κλειστό εκείνη την ημέρα. Από τότε, το μυστήριο που περιβάλλει την τύχη της 11χρονης παραμένει άλυτο, και ο 41χρονος παραμένει σιωπηλός στη φυλακή.

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