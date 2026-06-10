Τηλεθέαση: Οι νικητές και οι χαμένοι της βραδινής ζώνης πριν το μεγάλο φινάλε

Πλησιάζουμε στο φινάλε της τηλεοπτικής σεζόν και, μέχρι τις αρχές Ιουλίου, όλα τα προγράμματα της βραδινής ζώνης θα έχουν αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν, πλέον, τα νούμερα τηλεθέασης καθώς δείχνουν πώς θα κλείσει η χρονιά για το κάθε κανάλι.

Χαρακτηριστικά λοιπόν, χθες Τρίτη, ο ALPHA έκανε και πάλι το «θαύμα» του με τη μυθοπλασία. Η σειρά «Μπαμπά σ’αγαπώ» βρέθηκε στο 19% του συνόλου και στο 20,6% του δυναμικού κοινού. Η τρυφερή κωμωδία έχει «κλειδώσει» μία θέση για την επόμενη χρονιά, αφού σκίζει σε νούμερα τηλεθέασης. Τη σκυτάλη, στον ALPHA, πήρε το σίριαλ «Άγιος Έρωτας» που ολοκληρώνει την πορεία του σε κάποιες εβδομάδες. Η παραγωγή, χθες, συγκέντρωσε 19,5% στο σύνολο και 17,9% στο δυναμικό κοινό.

Την ίδια ώρα, το «MasterChef» του STAR κράτησε παρέα στο 11,4% του συνόλου και στο 13,5% των τηλεθεατών 18-54. Στο μέτωπο του MEGA, η κωμωδία «Έχω παιδιά» κατέγραψε 8,6% στο σύνολο και 10,6% στο δυναμικό κοινό. Η σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 14,8% στο σύνολο και 10,5% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», επίσης στο Μεγάλο κανάλι, σημείωσε 19,5% στο σύνολο και 12,5% στο δυναμικό κοινό. Η εν λόγω σειρά, που ολοκληρώνεται, έχει ανεβάσει ξανά στροφές το τελευταίο διάστημα και τα νούμερα στο σύνολο είναι υψηλά.

Στον ΑΝΤ1, το «Grand Hotel» κατέγραψε 14,4% στο σύνολο και 9,3% στο δυναμικό κοινό. Η κωμωδία «Γιατί ρε πατέρα;», που ακολούθησε, έκανε 5% και 6,6% αντίστοιχα.

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