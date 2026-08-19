Η Σχοινούσα «χάθηκε» μέσα στην ομίχλη – Εντυπωσιακές εικόνες του Newsbomb

Πυκνό πέπλο θαλάσσιας ομίχλης κάλυψε τη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Σχοινούσα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο, με τις εικόνες να δείχνουν τη θάλασσα και τον ορίζοντα να χάνονται μέσα στην πυκνή ομίχλη. Σε αρκετά σημεία, η ατμόσφαιρα θυμίζει σκηνικό από κινηματογραφική ταινία, καθώς η ομίχλη απλώνεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η θαλάσσια ομίχλη σχηματίζεται όταν θερμός και υγρός αέρας κινείται πάνω από ψυχρότερη θαλάσσια επιφάνεια. Ο αέρας ψύχεται, με αποτέλεσμα η υγρασία να συμπυκνώνεται σε μικροσκοπικά σταγονίδια νερού και να δημιουργείται το χαρακτηριστικό πυκνό πέπλο.

Το φαινόμενο μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ορατότητα στη θάλασσα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τα πλοία και τα μικρότερα σκάφη που κινούνται στην περιοχή.