Η Σχοινούσα «χάθηκε» μέσα στην ομίχλη – Εντυπωσιακές εικόνες του Newsbomb

Η θάλασσα και ο ορίζοντας στη Σχοινούσα χάθηκαν μέσα στην πυκνή ομίχλη

Newsroom

Η Σχοινούσα «χάθηκε» μέσα στην ομίχλη – Εντυπωσιακές εικόνες του Newsbomb
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πυκνό πέπλο θαλάσσιας ομίχλης κάλυψε τη θαλάσσια περιοχή γύρω από τη Σχοινούσα, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό.

Το φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο, με τις εικόνες να δείχνουν τη θάλασσα και τον ορίζοντα να χάνονται μέσα στην πυκνή ομίχλη. Σε αρκετά σημεία, η ατμόσφαιρα θυμίζει σκηνικό από κινηματογραφική ταινία, καθώς η ομίχλη απλώνεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Η θαλάσσια ομίχλη σχηματίζεται όταν θερμός και υγρός αέρας κινείται πάνω από ψυχρότερη θαλάσσια επιφάνεια. Ο αέρας ψύχεται, με αποτέλεσμα η υγρασία να συμπυκνώνεται σε μικροσκοπικά σταγονίδια νερού και να δημιουργείται το χαρακτηριστικό πυκνό πέπλο.

Το φαινόμενο μπορεί να περιορίσει σημαντικά την ορατότητα στη θάλασσα, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τα πλοία και τα μικρότερα σκάφη που κινούνται στην περιοχή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:37ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυροί δεσμοί: Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Χούπη στο Ισραήλ

11:23LIFESTYLE

Ρόμπιν Γουίλιαμς: Τα παιδιά του επαναφέρουν το Instagram του - «Ξέρουμε ότι είναι λίγο παράξενο»

11:21ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Δέκα νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές - Χιλιάδες εκκενώσεις κατοίκων

11:13ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 43χρονος σε τροχαίο

11:13ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Διαψεύδει τον Νετανιάχου για τη Συρία - «Θέλει να νομιμοποιήσει τις παράνομες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές»

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αιτήσεις ακυρώσεων κατατέθηκαν κατά αδειών επτά ιδιωτικών πανεπιστημίων

11:08ΥΓΕΙΑ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν κρυφό παράγοντα για την υψηλή αρτηριακή πίεση – Και μια πιθανή λύση

11:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέα στοιχεία για την αυτοκτονία γνωστής Ινδής ηθοποιού - Κατηγορούνται ο σύζυγος και η πεθερά της - «Νιώθω να ασφυκτιώ»

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Χέιντεν Πανετιέρ: Το οδυνηρό ατύχημα με τη ζέβρα που στοίχειωνε τη σταρ για πάνω από 20 χρόνια

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Γιατί συνετρίβη το ελικόπτερο; Τα τελευταία δευτερόλεπτα στο πιλοτήριο και η κρίσιμη μαρτυρία

10:55WHAT THE FACT

Τσακώθηκαν για ένα πάρτι και σήκωσε τοίχο 4 μέτρων για να εκδικηθεί τον γείτονά του

10:52WHAT THE FACT

Οι «άγγελοι» των εντόμων λύνουν ένα μυστήριο 100 ετών

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί και αιολικά πάρκα: Όχι σε δάση, τοπία φυσικού κάλλους, περιοχές χωρίς δρόμους

10:48LIFESTYLE

Ειρήνη Παπαδοπούλου: Η εμφάνιση στα Ματογιάννια που τράβηξε τα βλέμματα -Το νέο της λουκ

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Καμίλα: Τι αποκάλυψε για την περίοδο που έμαθε ότι ο βασιλιάς Κάρολος νοσεί με καρκίνο

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Η Σχοινούσα «χάθηκε» μέσα στην ομίχλη – Εντυπωσιακές εικόνες του Newsbomb

10:30ΥΓΕΙΑ

Επιληπτική «κρίση απουσίας»: Τι συνέβη στον Τζαμάλ Μουσιάλα στο γήπεδο

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικά πλάνα: Μασκοφόρος «Τσάκι» τρομοκρατεί τους δρόμους της Φιλαδέλφειας - «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;»

10:21WHAT THE FACT

Απάτη με αναπάντητες κλήσεις από το εξωτερικό: Οι διεθνείς κωδικοί που «φουσκώνουν» τους λογαριασμού

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις σε Τρίκαλα και Κάρυστο για πυρκαγιές από πρόθεση και αμέλεια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή είναι η μέρα που θα ξεκινήσει ο καύσωνας - Θερμή «εισβολή» από την Αφρική

09:05ΕΛΛΑΔΑ

Botox από λαγοκέφαλο; Πώς το τοξικό ψάρι έγινε ανάρπαστο στα κέντρα ομορφιάς

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι περιέχει πλέον το μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού αν μείνει στο ζεστό αυτοκίνητο όλη μέρα

07:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για νέα 40άρια - «Αυτή η ζέστη θα μας κουράσει»

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Ο καβγάς σε beach bar που κατέληξε σε δολοφονία – Η κινηματογραφική σύλληψη του 29χρονου στο πορτμπαγκάζ

08:37ΚΟΣΜΟΣ

Ολέθριο λάθος: Παντρεμένος χαρίζει δώρο που κέρδισε σε συνάδελφό του - Η γυναίκα του καταφτάνει με άγριες διαθέσεις 

09:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικές εκδρομές: Οι επτά αλλαγές που έρχονται με το πρώτο κουδούνι από τον Σεπτέμβρη

10:04ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γουόκαπ: «Είπες την απαγορευμένη λέξη»

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Μάρτυρας – «φωτιά» καταθέτει στη δικαστική μάχη της Meta - «Σχεδίασαν σκόπιμα likes και notifications για να είναι εθιστικά» 

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ινδία: Σκότωσε τη σύζυγό του με ηλεκτροπληξία στα γεννητικά όργανα για ένα οικόπεδο

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για τα παιδιά: Συμπληρωματικές πληρωμές έως τις 31 Αυγούστου

10:30ΥΓΕΙΑ

Επιληπτική «κρίση απουσίας»: Τι συνέβη στον Τζαμάλ Μουσιάλα στο γήπεδο

10:12ΚΟΣΜΟΣ

Φίδια στην πολιτική: Όταν ζώα επιτίθενται στους πολιτικούς - Η περίπτωση της ευρωβουλευτή

10:21WHAT THE FACT

Απάτη με αναπάντητες κλήσεις από το εξωτερικό: Οι διεθνείς κωδικοί που «φουσκώνουν» τους λογαριασμού

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικά πλάνα: Μασκοφόρος «Τσάκι» τρομοκρατεί τους δρόμους της Φιλαδέλφειας - «Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;»

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε θα καταβληθούν - Αναλυτικά οι ημερομηνίες

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικά ΜΜΕ: Σε αδιέξοδο η Άγκυρα στην προσπάθειά της να πωλήσει τους S-400 και να πάρει τα F-35

09:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Οι τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας είναι σαφώς επιθετικές» - Τι είπε για την μεταφορά μεταναστών σε χώρα της Αφρικής

05:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

10:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φωτοβολταϊκοί σταθμοί και αιολικά πάρκα: Όχι σε δάση, τοπία φυσικού κάλλους, περιοχές χωρίς δρόμους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ