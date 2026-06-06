Πτώση στην τηλεθέαση της Eurovision 2026 λόγω του μποϊκοτάζ πέντε χωρών

Η Eurovision προσήλκυσε φέτος 131 εκατομμύρια τηλεθεατές, παρουσιάζοντας μια απώλεια 35 εκατομμυρίων σε σχέση με την προηγουμένη χρονιά. Αυτή η εξέλιξη ήρθε ως άμεσο αποτέλεσμα από το μποϊκοτάζ πέντε χώρων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσίασαν σήμερα οι διοργανωτές. Κι όμως, η ηγεσία του θεσμού εμφανίζεται ψύχραιμη. Παρότι ορισμένα από τα στοιχεία μας είναι φυσικά χαμηλότερα, ελλείψει εκείνων από τα πέντε μέλη μας που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν φέτος, παραμένουμε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανοίξουμε την πόρτα για την επιστροφή τους το 2027, δήλωσε ο διευθυντής του μεγάλου διαγωνισμού τραγουδιού, Μάρτιν Γκριν, προσπαθώντας να υποβαθμίσει τις πολιτικές προεκτάσεις.

Οι χώρες που απείχαν και η νίκη της Βουλγαρίας

Η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία αποχώρησαν οριστικά από την 70ή διοργάνωση. Οι τρεις τελευταίες χώρες μάλιστα προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω και αρνήθηκαν ακόμη και να παρουσιάσουν σε απευθείας μετάδοση τη μεγαλύτερη μουσική τηλεοπτική εκδήλωση. Στο καθαρά διαγωνιστικό κομμάτι, η βραδιά ολοκληρώθηκε με νικήτρια για πρώτη φορά τη Βουλγαρία με το χορευτικό κομμάτι "Bangaranga" της Ντάρα, ενώ το Ισραήλ περιορίστηκε τελικά στη δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), της μεγαλύτερης συμμαχίας δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών μέσων παγκοσμίως η οποία διοργανώνει τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision από το 1956, η πτώση ήταν ορατή στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Το κοινό της Eurovision 2026 μειώθηκε κατά 3,8 εκατομμύρια στην Πολωνία, 3,7 εκατομμύρια στη Βρετανία και 3,3 εκατομμύρια στη Γαλλία σε σύγκριση με το 2025.

Η εκτόξευση στα social media και τα εισιτήρια

Η εικόνα πάντως αντιστρέφεται πλήρως στα ψηφιακά μέσα. Φέτος, η Eurovision συγκέντρωσε περισσότερο από ένα δισεκατομμύριο προβολές για το περιεχόμενό της στο Instagram. Είναι φανταστικό να βλέπουμε τον αντίκτυπο στο νεανικό κοινό σε όλο τον κόσμο, συμπλήρωσε ο Γκριν. Τα εκατοντάδες εκατομμύρια των ανθρώπων που προσέγγισαν τις ψηφιακές μας πλατφόρμες υπογραμμίζουν την εξέλιξη, στο διάστημα των 70 χρόνων του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision, που από ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα έγινε ένα πραγματικό παγκόσμιο, πολιτιστικό, πολυπλατφορμικό φαινόμενο. Το νεανικό κοινό έδωσε δυναμικό παρών, αφού το ποσοστό των τηλεθεατών ηλικίας 15 έως 24 ετών ανήλθε σε 54,8%.

Οι πιο ένθερμοι θαυμαστές αυτής της μεγάλης τηλεοπτικής βραδιάς, της οποίας ο τελικός πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη στις 16 Μαΐου, προέρχονται παραδοσιακά από τη βόρεια Ευρώπη και τη Σκανδιναβία. Το 93% των τηλεθεατών βρέθηκε στη Φινλανδία, το 86% στη Σουηδία, το 83% στη Νορβηγία και το 79% στη Δανία. Στο σύνολο των 35 τηλεοπτικών αγορών που εξετάστηκαν, ο μεγάλος τελικός κατέγραψε ένα εντυπωσιακό μέσο μερίδιο ακροαματικότητας 42,6%.

Οι ψήφοι της διοργάνωσης προήλθαν συνολικά από 148 χώρες. Πέρα από τις 35 συμμετέχουσες χώρες, ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων καταγράφηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ολλανδία, τον Καναδά, την Ισπανία και την Ιρλανδία, παρά το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες δεν μετέδιδαν τον μουσικό διαγωνισμό, ενώ έντονη δραστηριότητα υπήρξε επίσης από τη Σλοβακία και την Τουρκία.

Σε επίπεδο φυσικής παρουσίας, περίπου 100.000 εισιτήρια πουλήθηκαν για τα θεάματα στο Wiener Stadthalle που φιλοξένησε την 70ή επέτειο, τα οποία αγοράστηκαν από λάτρεις της Eurovision από 75 χώρες. Μετά τη νίκη της Ντάρα, ο επόμενος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision για το 2027 θα διεξαχθεί στη Βουλγαρία.

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