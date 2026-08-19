Κίνα: Δέκα νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές - Χιλιάδες εκκενώσεις κατοίκων

Snapshot Σφοδρές βροχοπτώσεις στη νοτιοδυτική Κίνα προκάλεσαν τον θάνατο 10 ανθρώπων και την κατάρρευση σπιτιών.

Οι αρχές εκκένωσαν προληπτικά 21.784 κατοίκους από περιοχές όπως Τσενγκντού, Ζιγκόνγκ και τη Σιτσουάν.

Πέντε θάνατοι σημειώθηκαν στην επαρχία Σιτσουάν λόγω κατάρρευσης στέγης και τοίχου κατά τη διάρκεια πάρτι.

Κατολισθήσεις και αποκλεισμένοι δρόμοι σημειώθηκαν σε ορεινές περιοχές, ενώ πέντε παγιδευμένοι σε εργοτάξιο ανασύρθηκαν νεκροί.

Η περιφέρεια Γκουανγκσί και άλλες περιοχές της νοτιοδυτικής Κίνας πλήττονται από ισχυρές βροχοπτώσεις από την αρχή του καλοκαιριού. Snapshot powered by AI

Καταρρακτώδεις βροχές στη νοτιοδυτική Κίνα στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, καθώς προκάλεσαν καταρρεύσεις σπιτιών και μια κατολίσθηση, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους.

Οι αρχές απομάκρυναν 21.784 ανθρώπους έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις στη νοτιοδυτική Κίνα, μεταξύ άλλων στις περιοχές Τσενγκντού και Ζιγκόνγκ. Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σιτσουάν αφού νερό της βροχής, που συσσωρεύθηκε σε στέγη, προκάλεσε την κατάρρευσή της, καθώς και την κατάρρευση ενός τοίχου στη διάρκεια ενός πάρτυ που γινόταν χθες, Τρίτη, για την επιτυχία παιδιών στις εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο, μετέδωσε το CCTV.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατοικία στην κομητεία Τσανγκνίνγκ της Σιτσουάν και δύο απεβίωσαν σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν 17 τραυματίες. Οι αρχές της Σιτσουάν κήρυξαν αυτή την εβδομάδα συναγερμό για σφοδρές βροχοπτώσεις και προειδοποίησαν για καταστροφές.

Καταρρακτώδεις βροχές από χθες, Τρίτη, απέκλεισαν δρόμους στις ορεινές περιοχές Γκάρζε και Άμπα, μετέδωσε το CCTV. Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της κατολίσθησης που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε εργοτάξιο στην περιφέρεια Γκουανγκσί παγιδεύοντας πέντε ανθρώπους, οι οποίοι ανασύρθηκαν από διασώστες χωρίς τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με το CCTV. Από την αρχή του καλοκαιριού, η περιφέρεια Γκουανγκσί, όπως και πολλά άλλα τμήματα της νοτιοδυτικής Κίνας, έχουν δεχθεί ισχυρές βροχοπτώσεις.