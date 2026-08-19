Πλεύρης: «Οι τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας είναι σαφώς επιθετικές»

Snapshot Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης χαρακτήρισε τις τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας σαφώς επιθετικές.

Η Ελλάδα διατηρεί τις εθνικές γραμμές της χωρίς εκπτώσεις και βασίζεται στο διεθνές δίκαιο για τις διαφωνίες με την Τουρκία.

Υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία κέντρου μεταφοράς μεταναστών σε τρίτη χώρα στην Αφρική έως το 2027, με σχετικές συζητήσεις να προγραμματίζονται για τον Σεπτέμβριο.

Οι μεταναστευτικές ροές το 2015 ήταν πολύ εντονότερες, καθώς όσοι εισέρχονταν στην Ελλάδα σε μια εβδομάδα έφταναν στην Ευρώπη σε ένα χρόνο. Snapshot powered by AI

«Οι τελευταίες κινήσεις της Τουρκίας είναι σαφώς επιθετικές», παραδέχτηκε σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης.

Μιλώντας σήμερα στο OPEN τόνισε ότι η κλιμάκωση περνάει σε άλλο επίπεδο και θα δούμε ποια θα είναι η απάντηση.

«‘Εχουμε την καλύτερη δυνατή οχύρωση της χώρας. Ξέρουμε τις διαφωνίες μας με την Τουρκία και τις οριοθετούμε με βάση το διεθνές δίκαιο. Ποτέ στις συζητήσεις μας με την Τουρκία δεν υπήρξε έκπτωση από τις εθνικές γραμμές», σημείωσε με αφορμή και την κριτική του Αντώνη Σαμαρά.

Αναφορικά με την πρωτοβουλία περί μεταφοράς μεταναστών σε αφρικανικές χώρες διευκρίνισε: «Σήμερα κλιμάκια από τις 5 χώρες θα βρεθούν στην Αφρική, σχεδιασμός είναι να καταλήξουμε με τρίτη χώρα στην Αφρική εντός του 2026 και στην ελληνική προεδρία το 2027 να λειτουργεί το κέντρο. Στις 4 Σεπτεμβρίου θα μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω σε συνάντηση στην Κοπεγχάγη»

Τέλος ανέφερε σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές:

«Όσοι έμπαιναν σε μια εβδομάδα το 2015 στην Ελλάδα μπήκαν σε ένα χρόνο στην Ευρώπη»

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