Σαμαράς για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα: «Μία ακόμη διεθνής πειρατεία»

Ως «διεθνή πειρατεία» χαρακτηρίζει την τουρκική κίνηση ο πρώην πρωθυπουργός, «εξαπολύοντας» νέα επίθεση στην κυβέρνηση

Newsroom

Σαμαράς για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα: «Μία ακόμη διεθνής πειρατεία»
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Με φόντο τη νέα τουρκική κίνηση και την ανακήρυξη δύο θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο, ο Αντώνης Σαμαράς ανεβάζει τους τόνους και στρέφει εκ νέου «πυρά» προς την κυβέρνηση, προειδοποιώντας για νέα τετελεσμένα εις βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτηρίζει ως «διεθνή πειρατεία» την απόφαση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θέτει ευθέως το ερώτημα: «Ποια είναι τελικά η ελληνική στρατηγική απέναντι στην Τουρκία;».

«Από καιρό προειδοποιώ: το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας, με “φιλίες” και κατευνασμούς, φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας. Ζήτησα αντίδραση της κυβέρνησης πριν να είναι αργά», αναφέρει αρχικά ο κ. Σαμαράς.

«Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, είναι μία ακόμη διεθνής πειρατεία. Κι όλα δείχνουν πώς θα ακολουθήσει η νομοθέτηση της “Γαλάζιας Πατρίδας”. Αυτά δυστυχώς είναι τα –κατά φαντασία– “ήρεμα νερά”», προσθέτει.

«Τι ακριβώς κάνουμε; Ποια είναι η στρατηγική μας; Δεν βλέπουμε πως η Τουρκία προσπαθεί να μας αποκόψει από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο;», ολοκληρώνει ο πρώην πρωθυπουργός.

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