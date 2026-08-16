Νέα πρόκληση από την Τουρκία με δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο- Η υπόσχεση Τραμπ για τα F-35

Snapshot Η Τουρκία δημιούργησε δύο νέα θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που εκτείνονται πέραν των 6 ναυτικών μιλίων και επικαλύπτουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα συνδέονται με τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» και αντανακλούν τις θέσεις της Άγκυρας για τη θαλάσσια δικαιοδοσία στην περιοχή.

Η πρωτοβουλία της Τουρκίας προκαλεί ένταση λόγω της αλληλοεπικάλυψης με τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη μη οριοθετημένη ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι έχει λάβει δέσμευση από τον Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών F-35, χωρίς να αναφερθεί στα εμπόδια λόγω των ρωσικών S-400.

Η Τουρκία προετοιμάζει νομοθετικό πλαίσιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», με συζήτηση στη Βουλή τον Οκτώβριο, ενισχύοντας τη θέση της στην περιοχή μέσω των νέων θαλάσσιων πάρκων. Snapshot powered by AI

Η Τουρκία επιχειρεί να διαμορφώσει σκηνικό έντασης. Αγνοώντας τα ελληνικά νησιά, τα δικαιώματά τους και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, η Τουρκία δημοσίευσε χθες επίσημα τα Προεδρικά Διτάγματα τα οποία φέρουν την υπογραφή Ερντογάν και προβλέπουν τη δημιουργία δύο νέων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, αυτά εκτείνονται πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Η Άγκυρα παρουσιάζει την απόφαση ως πρωτοβουλία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Η Άγκυρα παρουσιάζει τις δύο νέες ζώνες ως μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όμως τα όριά τους ξερπερνούν τα 6 ναυτικά μίλια και επικαλύπτουν περιοχές της μη οριοθετημένης ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Δηλαδή, επικαλύπτουν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Ενδεικτικό προς αυτό, είναι το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Daily Sabah η οποία συνδέει την απόφαση με τις πάγιες ελληνοτουρκικές διαφορές για τη θαλάσσια δικαιοδοσία και τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο.

«Για την Τουρκία, πρόκειται απλώς για μια κίνηση προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, όμως τα θαλάσσια πάρκα αποτελούν εδώ και καιρό σημείο αντιπαράθεσης με την Ελλάδα» σημειώνει.

Η εφημερίδα εντάσσει μάλιστα τη δημιουργία των πάρκων στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Η προάσπιση των δικαιωμάτων της στη "Γαλάζια Πατρίδα" είναι κρίσιμη για την Άγκυρα, ιδίως σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς συνεργασίας, ιδιαίτερα μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και της “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης”, των οποίων οι θαλάσσιες διεκδικήσεις αντιβαίνουν σε εκείνες της Τουρκίας και άλλων χωρών» αναφέρει το τουρκικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την παρουσίαση των τουρκικών χαρτών, το ένα πάρκο, που χαρακτηρίζεται ως «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείου Αιγαίου», εκτείνεται από την περιοχή των Δαρδανελίων έως τη Ραιδεστό στη Θάλασσα του Μαρμαρά, εκτείνοντας μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης.

Το δεύτερο αφορά θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, από το «Φετίγιε της Μούγλας έως το Κας και την Ανατολική Μεσόγειο, αποκόπτοντας πλήρως το Καστελόριζο από τη Ρόδο.

Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλείει και αποκλείει ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και είναι σοβαρή εξέλιξη διότι κήρυξε θαλάσσιο πάρκο πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων η Τουρκία.

Και τα δύο θαλάσσια πάρκα επικαλύπτουν πλήρς τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ο οποίος παρουσιάστηκε το 2025 και αναμένεται η επίσημη κατάθεσή του στην αρμόδια διεύθυνση της Ε.Ε.

Η κίνηση αποκτά πρόσθετη σημασία ενόψει της συζήτησης στην τουρκική Εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα», που, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση τον Οκτώβριο.

Όπως αναφέρει η ίδια τουρκική εφημερίδα Μάιο, η Τουρκία παρουσίασε σχέδια για έναν «Νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας», ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή όταν ξεκινήσει η επόμενη νομοθετική περίοδος τον Οκτώβριο.

Η υπόσχεση Τραμπ για τα F-35

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανήλθε στο ζήτημα της απόκτησης των αμερικανικών μαχητικών F-35.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει λάβει προσωπική δέσμευση από τον Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα και εξέφρασε την προσδοκία ότι η αμερικανική πλευρά θα προχωρήσει πλέον στην υλοποίησή της.

Ωστόσο, ο Ερντογάν δεν αναφέρθηκε στο βασικό εμπόδιο που εξακολουθεί να υπάρχει στις σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον για το συγκεκριμένο ζήτημα: τους ρωσικούς S-400 που έχει αποκτήσει η Τουρκία.

Η Άγκυρα μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε ενέργεια που να απομακρύνει το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, παρά τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, στη συνέντευξή του ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στη «συμφωνία της Μέκκας», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της συμμετοχής. Όπως ανέφερε, μεταξύ των χωρών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν βρίσκεται και η Αίγυπτος.

Διαβάστε επίσης