Νέα πρόκληση από την Τουρκία με δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο- Η υπόσχεση Τραμπ για τα F-35

Η Τουρκία δημοσίευσε την Κυριακή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τα προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία δύο νέων θαλάσσιων πάρκων, στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με πρόσχημα την προστασία της βιοποικιλότητας 

Newsroom

Νέα πρόκληση από την Τουρκία με δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο- Η υπόσχεση Τραμπ για τα F-35
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Τουρκία δημιούργησε δύο νέα θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που εκτείνονται πέραν των 6 ναυτικών μιλίων και επικαλύπτουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.
  • Τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα συνδέονται με τη στρατηγική της «Γαλάζιας Πατρίδας» και αντανακλούν τις θέσεις της Άγκυρας για τη θαλάσσια δικαιοδοσία στην περιοχή.
  • Η πρωτοβουλία της Τουρκίας προκαλεί ένταση λόγω της αλληλοεπικάλυψης με τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και τη μη οριοθετημένη ελληνική υφαλοκρηπίδα.
  • Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι έχει λάβει δέσμευση από τον Ντόναλντ Τραμπ για την απόκτηση των αμερικανικών μαχητικών F-35, χωρίς να αναφερθεί στα εμπόδια λόγω των ρωσικών S-400.
  • Η Τουρκία προετοιμάζει νομοθετικό πλαίσιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», με συζήτηση στη Βουλή τον Οκτώβριο, ενισχύοντας τη θέση της στην περιοχή μέσω των νέων θαλάσσιων πάρκων.
Snapshot powered by AI

Η Τουρκία επιχειρεί να διαμορφώσει σκηνικό έντασης. Αγνοώντας τα ελληνικά νησιά, τα δικαιώματά τους και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, η Τουρκία δημοσίευσε χθες επίσημα τα Προεδρικά Διτάγματα τα οποία φέρουν την υπογραφή Ερντογάν και προβλέπουν τη δημιουργία δύο νέων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, αυτά εκτείνονται πέραν των 6 ναυτικών μιλίων. Η Άγκυρα παρουσιάζει την απόφαση ως πρωτοβουλία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.

Η Άγκυρα παρουσιάζει τις δύο νέες ζώνες ως μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, όμως τα όριά τους ξερπερνούν τα 6 ναυτικά μίλια και επικαλύπτουν περιοχές της μη οριοθετημένης ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Δηλαδή, επικαλύπτουν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας.

Ενδεικτικό προς αυτό, είναι το δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Daily Sabah η οποία συνδέει την απόφαση με τις πάγιες ελληνοτουρκικές διαφορές για τη θαλάσσια δικαιοδοσία και τις τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο.

«Για την Τουρκία, πρόκειται απλώς για μια κίνηση προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, όμως τα θαλάσσια πάρκα αποτελούν εδώ και καιρό σημείο αντιπαράθεσης με την Ελλάδα» σημειώνει.

Η εφημερίδα εντάσσει μάλιστα τη δημιουργία των πάρκων στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Η προάσπιση των δικαιωμάτων της στη "Γαλάζια Πατρίδα" είναι κρίσιμη για την Άγκυρα, ιδίως σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς συνεργασίας, ιδιαίτερα μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας και της “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης”, των οποίων οι θαλάσσιες διεκδικήσεις αντιβαίνουν σε εκείνες της Τουρκίας και άλλων χωρών» αναφέρει το τουρκικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την παρουσίαση των τουρκικών χαρτών, το ένα πάρκο, που χαρακτηρίζεται ως «Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Βορείου Αιγαίου», εκτείνεται από την περιοχή των Δαρδανελίων έως τη Ραιδεστό στη Θάλασσα του Μαρμαρά, εκτείνοντας μεταξύ Λήμνου και Σαμοθράκης.

1o-xarths.png

Το δεύτερο αφορά θαλάσσια περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο, από το «Φετίγιε της Μούγλας έως το Κας και την Ανατολική Μεσόγειο, αποκόπτοντας πλήρως το Καστελόριζο από τη Ρόδο.

2os-xarths.png

Η συγκεκριμένη χωροθέτηση περικλείει και αποκλείει ουσιαστικά ολόκληρη τη θαλάσσια περιοχή γύρω από το Καστελόριζο και είναι σοβαρή εξέλιξη διότι κήρυξε θαλάσσιο πάρκο πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης, δηλαδή πέραν των 6 μιλίων η Τουρκία.

Και τα δύο θαλάσσια πάρκα επικαλύπτουν πλήρς τον ελληνικό Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, ο οποίος παρουσιάστηκε το 2025 και αναμένεται η επίσημη κατάθεσή του στην αρμόδια διεύθυνση της Ε.Ε.

Η κίνηση αποκτά πρόσθετη σημασία ενόψει της συζήτησης στην τουρκική Εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα», που, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση τον Οκτώβριο.

Όπως αναφέρει η ίδια τουρκική εφημερίδα Μάιο, η Τουρκία παρουσίασε σχέδια για έναν «Νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας», ο οποίος αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή όταν ξεκινήσει η επόμενη νομοθετική περίοδος τον Οκτώβριο.

Η υπόσχεση Τραμπ για τα F-35

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανήλθε στο ζήτημα της απόκτησης των αμερικανικών μαχητικών F-35.

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι έχει λάβει προσωπική δέσμευση από τον Ντόναλντ Τραμπ για το θέμα και εξέφρασε την προσδοκία ότι η αμερικανική πλευρά θα προχωρήσει πλέον στην υλοποίησή της.

Ωστόσο, ο Ερντογάν δεν αναφέρθηκε στο βασικό εμπόδιο που εξακολουθεί να υπάρχει στις σχέσεις Άγκυρας-Ουάσιγκτον για το συγκεκριμένο ζήτημα: τους ρωσικούς S-400 που έχει αποκτήσει η Τουρκία.

Η Άγκυρα μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει σε ενέργεια που να απομακρύνει το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, παρά τις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.

Παράλληλα, στη συνέντευξή του ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε και στη «συμφωνία της Μέκκας», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης της συμμετοχής. Όπως ανέφερε, μεταξύ των χωρών που θα μπορούσαν να συμμετάσχουν βρίσκεται και η Αίγυπτος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:31ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Λάρισα: Ξέσπασε φωτιά σε εργοστάσιο – Πυκνοί καπνοί κάλυψαν τον ουρανό - Μήνυμα 112

21:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Αυξήσεις μισθών και σενάριο-έκπληξη

21:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικ Ράινερ αποκλείστηκε από το καταπίστευμα 1,5 εκατ. δολαρίων επειδή δολοφόνησε τους γονείς τους

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία με δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο- Η υπόσχεση Τραμπ για τα F-35

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική σκηνή: Νεαρός στρατιώτης ολομόναχος στο πλήθος - Η ανέλπιστη αγκαλιά που έφερε δάκρυα

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάρισα – Πυκνοί καπνοί πάνω από την πόλη

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Σαλαμίνας: «Το ζευγάρι εγκλωβίστηκε και κάηκε εκείνη τη στιγμή»

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου έφηβος ποδοσφαιριστής - Κλώτσησε και γρονθοκόπησε αντίπαλό του

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτό είναι το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί - Ανατριχιαστικές εικόνες

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Διπλή χαρά για τη βασιλική οικογένεια - Γεννήθηκαν οι δίδυμες εγγονές της βασίλισσας Ράνια

20:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Το έκανε ξανά: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου!

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο αιώνων λύνει η Ινδία: Πώς το στέμμα του Ήλιου διατηρεί τις ακραίες θερμοκρασίες του

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σκύρο: Καλύτερη η εικόνα στο πύρινο μέτωπο – Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Πεντέλη: Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις 13χρονοι που έβαζαν φωτιά στο δάσος για challenge στα social media

19:36LIFESTYLE

Μέσα στον λιτό γάμο του Ρονάλντο και της Τζορτζίνα: Αντάλλαξαν όρκους στο σαλόνι τους, ντυμένοι casual

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Στο σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρό το ζευγάρι η κάμερα του Newsbomb

19:14ΥΓΕΙΑ

Παρατηρήσατε βλέννα στα κόπρανά σας; Δείτε τι μπορεί να σημαίνει

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές εικόνες από την καταιγίδα «Λάλα» στη Χαβάη - Ένας νεκρός, 60.000 χωρίς ρεύμα

19:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Community Shield: Περίπατος Άρσενεαλ με τριάρα και ελληνική υπογραφή!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάρισα – Πυκνοί καπνοί πάνω από την πόλη

18:50ΕΛΛΑΔΑ

Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών-Κορίνθου, προβλήματα στα Μέγαρα και στα διόδια Πολυμύλου

20:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστική σκηνή: Νεαρός στρατιώτης ολομόναχος στο πλήθος - Η ανέλπιστη αγκαλιά που έφερε δάκρυα

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Στο σπίτι όπου εντοπίστηκε νεκρό το ζευγάρι η κάμερα του Newsbomb

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Αυτό είναι το σημείο όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί - Ανατριχιαστικές εικόνες

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Πώς έχασε τη ζωή του το ηλικιωμένο ζευγάρι

20:35ΚΟΣΜΟΣ

Εκτός ελέγχου έφηβος ποδοσφαιριστής - Κλώτσησε και γρονθοκόπησε αντίπαλό του

20:12ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Το έκανε ξανά: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Απόστολος Χρήστου!

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

16:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιάννης Κωνσταντέλιας: Η θέληση για Ντόρτμουντ, η μεγάλη συμφωνία και η υπόσχεση του Ιβάν Σαββίδη

14:58ΚΟΣΜΟΣ

Ελληνική αποστολή κατέκτησε την υψηλότερη κορυφή της Ευρώπης

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Δήμαρχος Σαλαμίνας: «Το ζευγάρι εγκλωβίστηκε και κάηκε εκείνη τη στιγμή»

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Αναγκαστική προσθαλάσσωση πυροσβεστικού αεροσκάφους στον Αστακό

19:36LIFESTYLE

Μέσα στον λιτό γάμο του Ρονάλντο και της Τζορτζίνα: Αντάλλαξαν όρκους στο σαλόνι τους, ντυμένοι casual

13:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Έρχονται ξανά ισχυροί άνεμοι - Ανεβαίνει και πάλι η θερμοκρασία

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Αυγούστου: Πλησιάζει η μέρα για το λαμπρότερο φεγγάρι του έτους

20:16ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Διπλή χαρά για τη βασιλική οικογένεια - Γεννήθηκαν οι δίδυμες εγγονές της βασίλισσας Ράνια

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Ζαπορίζια: Η στιγμή που η Κολομβιανή μισθοφόρος, Ντανιέλα Ζαπάτα παραδίδεται σε Ρώσους στρατιώτες

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Νέα πρόκληση από την Τουρκία με δύο θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο- Η υπόσχεση Τραμπ για τα F-35

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ