Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: 6 παραδοχές από Τούρκο καθηγητή

Αλλάζει το τοπίο σχετικά με τον περιβόητο αναμενόμενο νόμο της Τουρκίας σχετικά με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες σε Αιγαίο και Μαύρη Θάλασσα.

Μέχρι στιγμής πληροφορίες από την άλλη πλευρά του Αιγαίου ανέφεραν ότι η Τουρκία σχεδιάζει να ψηφίσει νόμο για τη θαλάσσια δικαιοδοσία, ο οποίος θα της επιτρέπει την ανακήρυξη Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης έως 200 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο, αναλαμβάνοντας μονομερώς αρμοδιότητες στο μισό Αιγαίο ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, εγκλωβίζοντας τα ελληνικά νησιά στα σημερινά χωρικά ύδατα των 6 ναυτικών μιλίων, διατηρώντας το casus belli και παραλλήλως διατηρώντας τη θεωρία των «γκρίζων ζωνών» κάνοντας λόγο για περιοχές μη καθορισμένης κυριαρχίας που απαιτούν ειδικό χειρισμό. Με βάση τις ίδιες πληροφορίες ο νέος νόμος - αν και εφόσον ψηφιστεί- θα δίνει στον πρόεδρο Ερντογάν την εξουσία να ορίζει θαλάσσιες ζώνες και να ελέγχει δραστηριότητες όπως αλιεία, εξόρυξη και γεωτρήσεις.

Ωστόσο ο καθηγητής Dr. Yücel Acer, διακεκριμένος Τούρκος ακαδημαϊκός και ειδικός στο Διεθνές Δίκαιο, προέβη σε ορισμένες διευκρινίσεις που αν μη τι άλλο φαίνεται να λειαίνουν τις γωνίες.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής είναι μέλος του Τουρκικού Συμβουλίου Προεδρικών Νομικών Πολιτικών και καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Ankara Yıldırım Beyazıt, ενώ παλαιότερα διετέλεσε Πρύτανης του Πανεπιστημίου Çanakkale Onsekiz Mart.

Ο Γιουτζέλ Ατσέρ, ο οποίος εκτιμάται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στη σύνταξη του νομοσχεδίου και είναι επίσης μέλος του Τουρκο-Ελληνικού Φόρουμ, είναι ένας από εκείνους που γνωρίζουν το πλήρες κείμενο του σχεδίου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει τουρκικό μέσο ο καθηγητής διευκρίνισε:

1- Ο όρος «Γαλάζια Πατρίδα» δεν εμφανίζεται ούτε στον τίτλο ούτε στο κείμενο του σχεδίου νόμου.

2. Το σχέδιο νόμου δεν περιλαμβάνει χάρτη.

3- Οι «γκρίζες ζώνες», που σημαίνει κατά την Άγκυρα περιοχές ασαφούς κυριαρχίας, δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο. Το σχέδιο δεν καλύπτει τα δικαιώματα κυριαρχίας· είναι ένας νόμος-πλαίσιο.

4- Εκφράσεις όπως «152 νησιά» ή ο αριθμός των νησιών κ.λπ. δεν περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου. Αυτό δεν είναι κείμενο που αφορά κυρίαρχα εδάφη.

5- Είναι εντός του πεδίου εφαρμογής του σχεδίου νόμου για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη

6- Στην πραγματικότητα -κατά την τουρκική ανάγνωση- το σχέδιο νόμου δεν εισάγει τίποτα νέο, αλλά στοχεύει στην τεκμηρίωση και νομιμοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης.

Μητσοτάκης: «Η Τουρκία έχει ρητορική αναθεώρησης»

Υπενθυμίζεται ότι για τις σχέσεις με την Τουρκία μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο podcast «The Rachman Review» του Gideon Rachman.

«Αναμένω και αυτοί να κατανοούν τις δικές μου ανησυχίες, να στρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή μας. Να στρέψουν το βλέμμα τους στην Τουρκία, μια χώρα με την οποία προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια λειτουργική σχέση, αλλά η Τουρκία στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει έντονα αναθεωρητική ρητορική».

