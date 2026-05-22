Tο πιο ακριβό ελληνικό έργο του 20ού αιώνα - Πουλήθηκε για 1 εκατομμύριο ευρώ σε δημοπρασία

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, με την αρχική εκτίμηση να ανέρχεται στις 300.000 ευρώ

Δημήτρης Δρίζος

Tο πιο ακριβό ελληνικό έργο του 20ού αιώνα - Πουλήθηκε για 1 εκατομμύριο ευρώ σε δημοπρασία
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το έργο «Ποίηση (Ευαγγελισμός)» του Κωνσταντίνου Παρθένη πωλήθηκε για 1 εκατομμύριο ευρώ στη δημοπρασία του οίκου Bonhams στο Παρίσι.
  • Η αρχική εκτίμηση του έργου ήταν 300.000 ευρώ, ενώ η τελική τιμή ξεπέρασε το ανώτατο όριο των 500.000 ευρώ.
  • Πρόκειται για το ακριβότερο ελληνικό έργο του 20ού αιώνα που έχει πουληθεί σε δημοπρασία.
  • Το έργο δημιουργήθηκε το 1950 και είναι το μεγαλύτερο σε διαστάσεις έργο του Παρθένη που έχει παρουσιαστεί σε δημοπρασία.
  • Έχει εκτεθεί σε σημαντικές εκθέσεις, με πιο πρόσφατη αυτή της Εθνικής Πινακοθήκης το 2022, και προερχόταν από ιδιωτική συλλογή.
Snapshot powered by AI

Το έργο του ζωγράφου Κωνσταντίνου Παρθένη «Ποίηση (Ευαγγελισμός)» σημείωσε ιστορικό ρεκόρ, καθώς πωλήθηκε έναντι 1 εκατομμυρίου ευρώ στη δημοπρασία του οίκου Bonhams, κατακτώντας τον τίτλο του ακριβότερου ελληνικού έργου του 20ού αιώνα. Ο πίνακας δημιουργήθηκε το 1950 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα του καλλιτέχνη που έχουν παρουσιαστεί ποτέ σε δημοπρασία.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, με την αρχική εκτίμηση να ανέρχεται στις 300.000 ευρώ. Ωστόσο, η τελική τιμή ξεπέρασε κατά πολύ το ανώτατο εκτιμώμενο όριο των 500.000 ευρώ. Οι πρώτες προσφορές αυξάνονταν κατά 10.000 ευρώ, όμως στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι άρχισαν να πλειοδοτούν με διαφορές των 50.000 ευρώ, μέχρι που το έργο κατακυρώθηκε στο 1 εκατομμύριο ευρώ, ποσό στο οποίο προστέθηκαν ακόμη 250.000 ευρώ προμήθειας.

clipboard05-22-202601.jpg

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί το μεγαλύτερο σε διαστάσεις έργο του Παρθένη που έχει εμφανιστεί ποτέ σε δημοπρασία. Παράλληλα, έχει παρουσιαστεί σε αρκετές εκθέσεις αφιερωμένες στον καλλιτέχνη, με πιο πρόσφατη εκείνη της Εθνική Πινακοθήκη το 2022, όπου κατείχε κεντρική θέση στον εκθεσιακό χώρο. Ανήκε σε ιδιωτική συλλογή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για υποκλοπές: Η «μητέρα των μαχών» σήμερα στη Βουλή - Στο τραπέζι του ΠΑΣΟΚ και πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης

07:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δύσκολο το επόμενο 48ώρο - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν καταιγίδες

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (22/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκικός νόμος για θαλάσσια δικαιοδοσία σε Αιγαίο - Μεσόγειο: 6 παραδοχές από Τούρκο καθηγητή

07:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Euroleague Final Four 2026: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε Αττική και ΟΑΚΑ – Επί ποδός η ΕΛ.ΑΣ. με 4.000 αστυνομικούς

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Aναισθησιολόγος με «φακελάκι»: «Με ακολουθούσε στους διαδρόμους μέχρι να πω "ναι"», καταγγέλλει ο γιος της ασθενούς

07:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tο πιο ακριβό ελληνικό έργο του 20ού αιώνα - Πουλήθηκε για 1 εκατομμύριο ευρώ σε δημοπρασία

07:00WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν έναν ξεχασμένο «υπεραυτοκινητόδρομο» καλυμμένο με αποτυπώματα ανθρώπων

06:52LIFESTYLE

Τα σχέδια της ΕΡΤ για την επόμενη σεζόν – Τα κεντρικά πρόσωπα, η hot μεταγραφή, οι σειρές

06:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: 150€ ανά τέκνο τον Ιούνιο – Ποιοι θα λάβουν χρήματα χωρίς αίτηση

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026: Αρχίζει η δράση στο «Telekom Center Athens»

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Προβλήματα για τον Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν ίσως τον εμποδίσει να πάει στον γάμο του γιου του – Το ουράνιο φέρνει «εμπλοκή» στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

06:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 22 Μαΐου

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΕΡΓΑΣΙΑ

56η Ημέρα Καριέρας: Το Σάββατο σας περιμένουν περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Άστατος ο καιρός μέχρι τις αρχές της εβδομάδας – Μπόρες και καταιγίδες τα απογεύματα στα ηπειρωτικά

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 22 Μαΐου

04:52ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 4Κ/2025: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 32 μόνιμες θέσεις στην ΕΥΑΘ (ΔΕ)

04:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Παρασκευή 22 Μαΐου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε τις επόμενες ώρες»

13:02WHAT THE FACT

Ψεκάζοντας ξίδι γύρω από τη λεκάνη: Γιατί το προτείνουν οι ειδικοί και σε τι βοηθά

03:16ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: «Μπαίνουμε σε μια περίοδο καιρικής αστάθειας από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ»

06:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: 150€ ανά τέκνο τον Ιούνιο – Ποιοι θα λάβουν χρήματα χωρίς αίτηση

22:25ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εριστικός Ιταλός αρχαιολόγος για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ανήκουν νόμιμα στο Βρετανικό Μουσείο, αδιαμφισβήτητη η κυριότητά τους - Κατηγορεί την Ελλάδα για ιδεολογική προπαγάνδα

04:06ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Θρήνος στον μηχανοκίνητο αθλητισμό: Πέθανε ο πρωταθλητής του Nascar Κάιλ Μπους σε ηλικία 41 ετών

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:54ΚΑΙΡΟΣ

Άστατος ο καιρός μέχρι τις αρχές της εβδομάδας – Μπόρες και καταιγίδες τα απογεύματα στα ηπειρωτικά

11:22TRAVEL

Πέντε παραλίες στην Αττική για τα πρώτα μπάνια του καλοκαιριού

22:49ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (24/5)

07:04ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tο πιο ακριβό ελληνικό έργο του 20ού αιώνα - Πουλήθηκε για 1 εκατομμύριο ευρώ σε δημοπρασία

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Προβλήματα για τον Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν ίσως τον εμποδίσει να πάει στον γάμο του γιου του – Το ουράνιο φέρνει «εμπλοκή» στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη

02:52ΚΟΣΜΟΣ

Αναβρασμός στην Τουρκία: «Απόπειρα πραξικοπήματος» καταγγέλλει ο Οζγκιούρ Οζέλ μετά την καθαίρεσή του από την ηγεσία του CHP

23:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρεμιέρα καύσωνα στη Δυτική και ΒΔ Ευρώπη, ψυχρή μάζα για Ελλάδα δείχνει το GFS

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία - Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών» το όνομα του κόμματος Καρυστιανού - Η ιδρυτική διακήρυξη 

20:01ΕΛΛΑΔΑ

Αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία ανακάλυψε 511 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στην Ανταρκτική - Πώς αλλάζει η παγωμένη ήπειρος

06:52LIFESTYLE

Τα σχέδια της ΕΡΤ για την επόμενη σεζόν – Τα κεντρικά πρόσωπα, η hot μεταγραφή, οι σειρές

22:08ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 21/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ