AI κάμερες στον ΗΣΑΠ για τους «τζαμπατζήδες»: Πώς εντοπίζονται όσοι δεν πληρώνουν εισιτήριο

Το πιλοτικό σύστημα, το οποίο ξεκινά στον Περισσό, αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλους σταθμούς του δικτύου

Μίλτος Τσεκούρας

  • Το υπουργείο Μεταφορών αναπτύσσειλοτικό σύστημα με κάμερες τεχνητής νοημοσύνης για την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
  • Η πρώτη κάμερα εγκαταστάθηκε στον σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό και το σύστημα θα επεκταθεί σε άλλους σταθμούς σταθερής τροχιάς.
  • Το σύστημα δεν επιβάλλει άμεσα πρόστιμα, αλλά συλλέγει και αναλύει δεδομένα για τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών και ωρών εισιτηριοδιαφυγής.
  • Οι αρχές μπορούν να ενισχύσουν στοχευμένα τους ελέγχους βάσει των δεδομένων που παρέχει η τεχνητή νοημοσύνη, αντί για τυχαίους ελέγχους.
  • Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ, το πρώτο τετράμηνο του 2026 καταγράφηκε αύξηση 9,1% στις επικυρώσεις εισιτηρίων στα μέσα σταθερής τροχιάς σε σχέση με το 2025, δείχνοντας μείωση της εισιτηριοδιαφυγής.
Η τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύεται από το υπουργείο Μεταφορών για την καταπολέμηση της εισιτηριοδιαφυγής στα μέσα μαζικής μαζικής μεταφοράς.

Το υπουργείο αναπτύσσει πιλοτικό σύστημα με κάμερες , που θα εντοπίζει τους χρήστες που προσπαθούν να μπουν τζάμπα στους σταθμούς. Το έργο ξεκινά από το σταθμό του ΗΣΑΠ στον Περισσό, όπου έχει ήδη τοποθετηθεί η πρώτη κάμερα.

Στο σημείο, ένας νεαρός με μαύρη βερμούδα προσπαθεί να διασχίσει τα ακυρωτικά μηχανήματα χωρίς εισιτήριο. Λίγη ώρα αργότερα, μια νεαρή γυναίκα κάνει το ίδιο. Τη σκηνή δεν καταγράφει μόνο η κάμερα του Star, αλλά και ένα «μάτι» με τεχνητή νοημοσύνη, που έχει εγκατασταθεί πάνω από τα ακυρωτικά συστήματα. Πρόκειται για κάμερα AI που έχει ως στόχο να εντοπίζει σε πραγματικό χρόνο τυχόν παραβάσεις.

Το πιλοτικό σύστημα, το οποίο ξεκινά στον Περισσό, αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά και σε άλλους σταθμούς του δικτύου, ενισχύοντας τον έλεγχο στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Το συγκεκριμένο σύστημα δεν έχει ως στόχο την επιβολή άμεσων προστίμων στους παραβάτες, όπως οι κλασικές κάμερες τροχαίας στους δρόμους, αλλά τη συγκέντρωση συγκεντρωτικών στοιχείων. Αναλύει τον αριθμό των εισόδων, την ώρα της ημέρας, τον σταθμό και την πυκνότητα του κοινού, προκειμένου να διαφανεί πού και πότε η εισιτηριοδιαφυγή φτάνει σε προβληματικά επίπεδα.

Η τεχνητή νοημοσύνη των καμερών υπολογίζει σε πραγματικό χρόνο την εισιτηριοδιαφυγή, καταδεικνύοντας τους σταθμούς και τις ώρες που εμφανίζονται οι μεγαλύτερες αντικανονικές πρακτικές. Με τα δεδομένα αυτά, οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τον προσωπικό έλεγχο σε συγκεκριμένα σημεία και ώρες, αντί να βασίζονται αποκλειστικά σε τυχαίους ελέγχους.

Η εισιτηριοδιαφυγή, όπως φαίνεται από τα πρώτα στοιχεία, δείχνει την τάση να μειώνεται. Το πρώτο τετράμηνο του 2026, οι επικυρώσεις εισιτηρίων στα μέσα σταθερής τροχιάς ήταν κατά 9,1% περισσότερες σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΣΑ, δείχνοντας αύξηση της νομιμοποίησης των επιβατών και της αποτελεσματικότης των ελέγχων

