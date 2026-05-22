Σας αρέσει ένα εκτός δρόμου Mazda MX-5;

Του Γιάννη Σκουφή

Το Mazda MX-5 έχει συνδέσει το όνομά του με την ελαφριά κατασκευή, τα στροφιλίκια και την οδηγοκεντρική απόλαυση. Η αμερικανική Paco Motorsports όμως αποφάσισε να δει το ιαπωνικό roadster από μια εντελώς διαφορετική πλευρά, δημιουργώντας μια off-road εκδοχή του σύγχρονου MX-5 που μοιάζει έτοιμη για ερήμους και δύσβατες διαδρομές.

Το πρότζεκτ ξεκίνησε με την «Beachster», μια υπερυψωμένη εκδοχή του MX-5 που κατασκευάστηκε για πελάτη στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ. Ακολούθησε η «Simba», μια δεύτερη κατασκευή που προορίζεται για καθημερινή χρήση στην Τανζανία και κινείται κυρίως σε χωμάτινες και αμμώδεις επιφάνειες.

Οι αλλαγές είναι εκτεταμένες. Τα δύο μοντέλα διαθέτουν νέα ανάρτηση με πιο «ελεύθερα» αμορτισέρ FOX, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και ελαστικά παντός εδάφους που αντικαθιστούν τα στάνταρ λάστιχα του ρόουντστερ της Mazda. Παράλληλα, έχουν προστεθεί χειροποίητες μεταλλικές προεκτάσεις των φτερών, σωληνωτοί προφυλακτήρες με γάντζους ρυμούλκησης, LED προβολείς και προστατευτικά μαρσπιέ.

01 07 02 07 03 07 04 07 05 07 06 07 07 07

Η εμφάνιση παραπέμπει περισσότερο σε rally raid κατασκευή παρά σε κλασικό roadster. Υπάρχουν επίσης εισαγωγές αέρα στο καπό, πίσω αεροτομή και διπλές κεντρικές απολήξεις εξάτμισης, ενώ η εκδοχή Beachster έχει και μεγαλύτερο μεταξόνιο για καλύτερη προσαρμογή της πίσω ανάρτησης.

Κάτω από το καπό παραμένει ο ατμοσφαιρικός τετρακύλινδρος των 2.000 κυβικών του MX-5, με μικρές αναβαθμίσεις για πιο άμεση απόκριση στο γκάζι. Η Paco πρόσθεσε επίσης μπλοκέ διαφορικό από το Fiat 124 Abarth με κοντύτερη τελική σχέση μετάδοσης για καλύτερη πρόσφυση εκτός δρόμου.

Η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει την τελική τιμή των συγκεκριμένων κατασκευών, ωστόσο μόνο τα βασικά κιτ μετατροπής ξεκινούν από περίπου 4.400 ευρώ χωρίς να υπολογίζεται το αρχικό κόστος απόκτησης του MX-5.