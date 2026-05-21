Χανιά: Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί τον Δεκέμβριο ανήκει η σορός που εντοπίστηκε

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα στον Φρε Αποκορώνου, στην περιοχή Ριζίτικο των Χανιών, μετά τον εντοπισμό σορού σε κοντινή απόσταση από το αυτοκίνητο του 33χρονου ιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου έχασαν στις 7 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει το neakriti, στον 33χρονο γιατρό επιβεβαιώθηκε ότι ανήκει η σορός.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικές αρχές και αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση.

Στον τόπο του επεισοδίου έφτασαν ο Αστυνομικός Διευθυντής Χανίων, αστυνομικοί, πυροσβέστες και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αυτοψία και να εξεταστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε το πτώμα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια θανάτου, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη.

Η σορός εντοπίστηκε στην τοποθεσία Ρεγκούση, στα όρια των χωριών Φρες και Τζιτζιφές, σε περιοχή που δεν θεωρείται δύσβατη και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τοπικό εστιατόριο. Αμέσως μετά τον εντοπισμό, ο ιατροδικαστής ζήτησε την απομάκρυνση των πυροσβεστών και άλλων παρουσών, ώστε να διεξαχθεί η πρώτη εξέταση της σορού παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή Χανίων.

