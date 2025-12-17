Χανιά: Συνελήφθη ο άνδρας που υποστήριξε ότι με κβαντική μηχανική ξέρει πού βρίσκεται o γιατρός

Ο 54χρονος ερευνητής κατηγορείται για απάτη

Newsbomb

Χανιά: Συνελήφθη ο άνδρας που υποστήριξε ότι με κβαντική μηχανική ξέρει πού βρίσκεται o γιατρός
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Εξηγήσεις κλήθηκε να δώσεις στις Αρχές ο 54χρονος ερευνητής που υποστήριξε ότι μέσω δήθεν παγκόσμιας πατέντας και με τη χρήση της κβαντικής τεχνολογίας εντόπισε τα ίχνη του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του ερευνητή δεν εντοπίστηκε το παραμικρό που να δικαιολογεί τη δήθεν πατέντα με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για απάτη, με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 54χρονος είχε προσεγγίσει την οικογένεια του αγνοούμενου υποσχόμενος πώς θα μπορέσει να εντοπίσει τον 33χρονο με την δήθεν πατέντα, πείθοντας την οικογένεια που μέσα στην απελπισία και την αγωνία τους, έψαχναν από κάπου να πιαστούν.

Ο Γεράσιμος Κουρούκλης μόλις άκουσε τους ισχυρισμούς τους 54χρονου έκανε λόγο για «παγκόσμια πρωτιά», σχολιάζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για κάτι… αδιανόητο.

Δείτε το βίντεο του Mega:

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πήρε από την οικογένεια τρίχες του 33χρονου αγνοούμενου, τις οποίες τοποθέτησε σε ένα ειδικό, όπως είπε, μηχάνημα, και μέσω κβαντικής φυσικής και δορυφόρους εντόπισε ίχνη του αγνοούμενου στο λιμάνι της Σούδας. Ωστόσο, υποστήριξε πως δεν μπορούσε να τον βρει επειδή, όπως είπε, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου Αλέξη

Στοι μεταξύ, άκαρπες παραμένουνοι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τςι 7 Δεκεμβρίου.

Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις που λαμβάνουν μέρος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου εξακολουθούν να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Βάμου Χανίων, με την αγωνία για την τύχη του κορυφώνεται.

lost-tsikopoulos.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-1: Ισοφαρίζει με πέναλτι ο Σιφναίος

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Έκκληση στον ΟΗΕ να «αποτρέψει μια αιματοχυσία» στη Βενεζουέλα - Κλιμακώνει την πίεση η Ουάσινγκτον

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Η φωτογραφία της χρονιάς: Απαθανατίστηκαν ταυτόχρονα δύο σπάνια ατμοσφαιρικά φαινόμενα

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η εισαγγελέας ζητά ξανά την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση Πούτιν κατά Ευρώπης: «Γουρουνάκια που ήλπιζαν να καταρρεύσει η Ρωσία» οι ηγέτες τους - Βίντεο

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μετά το ναυάγιο στις Πεταλίδες

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Μιντανάο: Το παγκόσμιο κέντρο εκπαίδευσης τζιχαντιστών - Έναν μήνα εκεί οι τρομοκράτες του Μπόνταϊ

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Είχα το μαχαίρι για προστασία - Μου έκαναν bullying» λέει η 16χρονη που προφυλακίστηκε

16:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έτοιμος με Χάποελ ο Σλούκας, θα αποφασίσουμε πριν το ματς για Χολμς»

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να μπείτε στο καβούκι σας!» - Είστε σεξίστρια»: Ριάλιτι για βουλευτές με Κωνσταντόπουλου και Λαζαρίδη στην κατάθεση Μυλωνάκη

16:08ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Μαριολάτα Φωκίδας: «Τώρα θα πάω στους αγγέλους» - Τα τελευταία λόγια του άνδρα που βρέθηκε απανθρακωμένος στο αυτοκίνητό του

16:03ΕΘΝΙΚΑ

Στη Γαλλία αύριο ο Δένδιας για την ύψωση της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα Belh@arra «Κίμων»

16:00ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Φόρεσε το κομμένο αυτί στο πόδι της για 5 μήνες πριν το επανατοποθετήσει

15:58ΚΟΣΜΟΣ

Στάρμερ: Ο Αμπράμοβιτς πρέπει να καταβάλει στην Ουκρανία £2,5 δισ. από την πώληση της Chelsea ή θα οδηγηθεί στο δικαστήριο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Την Πέμπτη η αποτέφρωσή του στη Ριτσώνα

15:47LIFESTYLE

«Πεθαίνει μπροστά στα μάτια μας, είναι τρομακτικό»: Φίλοι της Κέιτι Πράις αποκαλύπτουν τη σκληρή αλήθεια πίσω από τις νέες φωτογραφίες της

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Το συγκινητικό αντίο της Μαρίας Αλιφέρη στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Σε αγκαλιάζουμε με πολύ φως για να είναι το καινούργιο σου ταξίδι ολοφώτεινο και καθάριο

15:24LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει για πρώτη φορά τα δύο πρόσθετα δάχτυλα μετά τον ακρωτηριασμό του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καταρρέει» ο αντικυκλώνας – Πρόβλεψη για Χριστούγεννα με κακοκαιρία

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Μητέρα μετέφερε στο νοσοκομείο νεκρό το τρίχρονο παιδί της - Ήταν σκελετωμένο

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στη φυλακή η 16χρονη που επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθήτριά της

16:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η εισαγγελέας ζητά ξανά την ενοχή και των 42 κατηγορουμένων

16:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Να μπείτε στο καβούκι σας!» - Είστε σεξίστρια»: Ριάλιτι για βουλευτές με Κωνσταντόπουλου και Λαζαρίδη στην κατάθεση Μυλωνάκη

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

13:51ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Βροχές και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 17 Δεκεμβρίου: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

14:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρση ασυλίας για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δημοσιογράφος την κατηγορεί ότι την αποκάλεσε «απατεώνισσα»

16:19ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Είχα το μαχαίρι για προστασία - Μου έκαναν bullying» λέει η 16χρονη που προφυλακίστηκε

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Θέσεις στάθμευσης: Τι ισχύει για το πάρκινγκ στις πιλοτές των πολυκατοικιών

14:36ΚΟΣΜΟΣ

Ντονμπάς: Το «μήλον της Έριδος» Μόσχας - Κιέβου - Γιατί το θέλει ο Πούτιν και δεν το δίνει ο Ζελένσκι

13:27ΚΟΣΜΟΣ

Δίχτυ προστασίας υψηλού προφίλ στους Ουκρανούς που έκαψαν τον 20χρονο γιο αντιδημάρχου του Χάρκοβο

11:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν ο Νταλάρας τραγούδησε «άνοιξε, γιατί δεν αντέχω» - Η συνάντηση με την Αλεξίου, το Ρεμπέτικο, τα Καλογεράκια και τη Μαξούρη

16:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Καβάλα - Παναθηναϊκός 1-1: Ισοφαρίζει με πέναλτι ο Σιφναίος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 17 Δεκεμβρίου του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

14:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς στήθηκε η επιχείρηση «Ίπαλλος» που οδήγησε στη σύλληψη του «Έλληνα Εσκομπάρ»: Η μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης με τα τα κέρδη των 100 εκατ. ευρώ

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Μάχη για το θρυλικό υπερωκεάνιο «SS United States»: Η Νέα Υόρκη το θέλει μουσείο, η Φλόριντα το στέλνει στον βυθό

22:45ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Aναζητείται αν είμαι εγώ ή άλλο πρόσωπο o "Φραπές"» λέει τώρα ο Ξυλούρης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ