Χανιά: Συνελήφθη ο άνδρας που υποστήριξε ότι με κβαντική μηχανική ξέρει πού βρίσκεται o γιατρός

Εξηγήσεις κλήθηκε να δώσεις στις Αρχές ο 54χρονος ερευνητής που υποστήριξε ότι μέσω δήθεν παγκόσμιας πατέντας και με τη χρήση της κβαντικής τεχνολογίας εντόπισε τα ίχνη του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του ερευνητή δεν εντοπίστηκε το παραμικρό που να δικαιολογεί τη δήθεν πατέντα με αποτέλεσμα να κατηγορηθεί για απάτη, με την υπόθεση να παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο 54χρονος είχε προσεγγίσει την οικογένεια του αγνοούμενου υποσχόμενος πώς θα μπορέσει να εντοπίσει τον 33χρονο με την δήθεν πατέντα, πείθοντας την οικογένεια που μέσα στην απελπισία και την αγωνία τους, έψαχναν από κάπου να πιαστούν.

Ο Γεράσιμος Κουρούκλης μόλις άκουσε τους ισχυρισμούς τους 54χρονου έκανε λόγο για «παγκόσμια πρωτιά», σχολιάζοντας παράλληλα ότι πρόκειται για κάτι… αδιανόητο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας πήρε από την οικογένεια τρίχες του 33χρονου αγνοούμενου, τις οποίες τοποθέτησε σε ένα ειδικό, όπως είπε, μηχάνημα, και μέσω κβαντικής φυσικής και δορυφόρους εντόπισε ίχνη του αγνοούμενου στο λιμάνι της Σούδας. Ωστόσο, υποστήριξε πως δεν μπορούσε να τον βρει επειδή, όπως είπε, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα.

Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου Αλέξη

Στοι μεταξύ, άκαρπες παραμένουνοι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από τςι 7 Δεκεμβρίου.

Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις που λαμβάνουν μέρος στις έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου εξακολουθούν να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή του Βάμου Χανίων, με την αγωνία για την τύχη του κορυφώνεται.