Instagram: Ο λόγος που τα «likes» έχουν μειωθεί - Αναστάτωση στους influencers

Tι κρύβεται πίσω από τα «χαμένα» likes

Newsbomb

Instagram: Ο λόγος που τα «likes» έχουν μειωθεί - Αναστάτωση στους influencers
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι χρήστες των social media και ιδιαίτερα του Instagram έχουν αρχίσει να παρατηρούν το τελευταίο διάστημα ότι οι αναρτήσεις τους δεν συγκεντρώνουν πλέον τον ίδιο αριθμό likes όπως στο παρελθόν.

Το φαινόμενο δεν έχει περάσει απαρατήρητο. Από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το Instagram μέχρι δημιουργούς στο TikTok, όλοι προσπαθούν να εξηγήσουν τι κρύβεται πίσω από τα «χαμένα» likes.

Η social media manager Milou Pietersz (@miloupietersz) έδωσε μια πιο ρεαλιστική ερμηνεία, η οποία έγινε viral: «Τα 100 likes σήμερα είναι τα παλιά 1.000 likes». Με απλά λόγια, δεν σημαίνει ότι οι δημιουργοί έχασαν ξαφνικά τη δημοτικότητά τους απλώς η πλατφόρμα λειτουργεί πια διαφορετικά.

https://www.instagram.com/p/DSX9Hh5Dypz/

Η Pietersz προέτρεψε τους δημιουργούς να σταματήσουν να εστιάζουν στους αριθμούς που φαίνονται εντυπωσιακοί και να δώσουν σημασία στα στοιχεία που έχουν ουσιαστική αξία, όπως τα saves, τα shares και τα clicks στο προφίλ, μορφές αλληλεπίδρασης λιγότερο ορατές, αλλά συχνά πιο σημαντικές.

Αν το Instagram «σφίγγει» τα likes, το TikTok φαίνεται να είναι ο χώρος όπου εκφράζεται η απογοήτευση. Η δημιουργός Kimberly (@kimberlywhiteee) περιέγραψε με χιούμορ μια εμπειρία που πολλοί αναγνωρίζουν: περισσότερες από 1.000 προβολές σε μια ανάρτηση, αλλά μόλις 34 likes. «Τι είδους αρνητική μαγεία συμβαίνει εδώ;» σχολίασε αστειευόμενη.

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και η TikToker Alta (@altrabloom), συγκρίνοντας τη σημερινή εικόνα με τις «χρυσές εποχές» του Instagram, όταν τα likes έρχονταν πολύ πιο εύκολα. Τα πρόσφατα posts της έχουν σαφώς χαμηλότερη αλληλεπίδραση, κάτι που παρατηρούν πολλοί παλιοί χρήστες.

Ο influencer @tjr, με πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους σε Instagram και TikTok, μίλησε ανοιχτά για μια πραγματική «ύφεση των likes». Όπως είπε, πλέον χρειάζεται τεράστια προσπάθεια για να κερδίσει κανείς μια καρδούλα, ενώ παλαιότερα ακόμη και μια απλή φωτογραφία αρκούσε για μαζική ανταπόκριση.

Τι συμβαίνει στην ουσία

Το Indy100 απευθύνθηκε στον Jamie Love, CEO και ιδρυτή της Monumental Marketing, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία στη συνεργασία με brands και δημιουργούς περιεχομένου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πτώση των likes δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας ριζικής αλλαγής στον τρόπο που λειτουργούν οι αλγόριθμοι. Παλαιότερα, οι πλατφόρμες έδιναν έμφαση στη χρονολογική σειρά και στη φανερή δημοφιλία. Σήμερα, προτεραιότητα έχουν τα «αόρατα» σήματα: ο χρόνος παρακολούθησης, οι αναζητήσεις, τα saves και τα shares. Έτσι, ένα post μπορεί να αποδίδει εξαιρετικά, χωρίς αυτό να αποτυπώνεται στον αριθμό των likes.

Όπως εξηγεί, αυτές οι μορφές αλληλεπίδρασης έχουν μεγαλύτερη αξία: ένα save δείχνει πρόθεση επαναφοράς στο περιεχόμενο, ένα μήνυμα ανοίγει διάλογο και ένα share διευρύνει το κοινό.

Πλέον, η επιτυχία στο Instagram δεν μετριέται με καρδούλες, αλλά με τον πραγματικό αντίκτυπο. Παράλληλα, η συμπεριφορά των χρηστών έχει αλλάξει: καταναλώνουν περισσότερο περιεχόμενο –κυρίως βίντεο– χωρίς απαραίτητα να αλληλεπιδρούν ενεργά.

Ο αλγόριθμος έχει επίσης εξελιχθεί. Από μια καθαρά χρονολογική ροή, το Instagram προωθεί σήμερα περιεχόμενο που θεωρεί ότι ταιριάζει στα ενδιαφέροντα του χρήστη, δίνοντας έμφαση σε λογαριασμούς με τους οποίους υπάρχει συχνή επικοινωνία. Πρόκειται για μια λογική παρόμοια με αυτή του TikTok, που βασίζεται έντονα στα ενδιαφέροντα και όχι μόνο στις ακολουθίες.

Πώς μπορεί να προσαρμοστεί ένας δημιουργός

Για όσους ανησυχούν, ο Jamie Love τονίζει ότι το ζητούμενο είναι πλέον η αξία του περιεχομένου. Ένα δυνατό ξεκίνημα βοηθά, όμως αυτό που κρατά το ενδιαφέρον είναι το όφελος που αποκομίζει ο θεατής. Λιγότερες αλλά πιο ποιοτικές αναρτήσεις μπορούν να αποδώσουν καλύτερα.

Η συνέπεια παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Σταθερό ύφος, format και συχνότητα βοηθούν τόσο το κοινό όσο και τον αλγόριθμο να κατανοήσουν σε ποιον απευθύνεται το περιεχόμενο.

Για ανάπτυξη μέσα στο 2026, οι βασικές συμβουλές του είναι ξεκάθαρες:

  • Δημιούργησε περιεχόμενο με ξεκάθαρο στόχο αλληλεπίδρασης.
  • Ανέπτυξε ένα αναγνωρίσιμο και επαναλαμβανόμενο format.
  • Εστίασε στη συμπεριφορά των χρηστών και όχι στους «δείκτες ματαιοδοξίας».

Όπως καταλήγει, τα likes από μόνα τους δεν αποτελούν πλέον μέτρο επιτυχίας. Αυτό που πραγματικά μετρά είναι ο ουσιαστικός αντίκτυπος, η σύνδεση με το κοινό και η δημιουργία μιας ενεργής κοινότητας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «αηδιαστικό» κελί που κρατείται ο Μαδούρο: Τα φώτα δεν σβήνουν ποτέ υπό τον φόβο των καρτέλ

15:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Ο Αντίνο είπε όχι στη Ρίβερ Πλέιτ και πάει στον Παναθηναϊκό»

15:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Instagram: Ο λόγος που τα «likes» έχουν μειωθεί - Αναστάτωση στους influencers - Πώς θα κατακτήσετε την πλατφόρμα ξανά

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μπαρντό: Ο σύζυγός της αποκάλυψε την αιτία θανάτου της σταρ του κινηματογράφου

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξαλλη η Φαίη Σκορδά με τον Γιάνη Βαρουφάκη για την ecstasy: «Είναι σε άλλη πραγματικότητα, ντροπή»

15:13WHAT THE FACT

Το χειρότερο σημείο για να αφήνει κάποιος το μπουφάν του στο αεροπλάνο

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δώρο ζωής σε πέντε άτομα έδωσε ένας 50χρονος που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείο Παπαγεωργίου

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Warner Bros απορρίπτει και τη νέα προσφορά εξαγοράς από την Paramount - Παραμένει στη συμφωνία με Netflix

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολογική ανακάλυψη στο Νόρφολκ: Εντοπίστηκε σπάνια πολεμική σάλπιγγα από την Εποχή του Σιδήρου

14:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Αυλαία σε Κωνσταντινούπολη και Μόναχο - Το πρόγραμμα

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Με νομοθετική πρωτοβουλία ενισχύουμε τη λειτουργία των λαϊκών αγορών προς όφελος των καταναλωτών»

14:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ευχάριστα νέα για τον Λάμπρο Θεοτοκάτο - Αποσωληνώθηκε σε κλινική των Παρισίων

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Φαραντούρης δεν παραδίδει την έδρα στον ΣΥΡΙΖΑ: «Ανήκει στους συμπολίτες μας στους οποίους λογοδοτώ»

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Γερμανία: Πτερύγιο ανεμογεννήτριας κινδυνεύει να σπάσει - Αποκλείστηκε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Α44

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Υπάλληλος ιαπωνικής υπηρεσίας πυρηνικής ασφάλειας έχασε κινητό με απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα

14:41ΕΛΛΑΔΑ

«Θα μείνουμε στα μπλόκα - Να μας πάνε φυλακή, τουλάχιστον εκεί θα έχουμε να φάμε»: Τι απαντούν οι αγρότες της Θήβας στον Άρειο Πάγο

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι μισοί ετοιμάζεστε να πάτε στον Αλέξη, από πού κι ως πού μου κουνάτε το δάχτυλο;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Φαραντούρη - Φάμελλου

14:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φαραντούρης στο Newsbomb για τη διαγραφή του: «Δεν βιάζομαι» - Η απάντηση για το πολιτικό του μέλλον

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό ζούσε ο 16χρονος που χτύπησε θανάσιμα τον 17χρονο

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Μπάρι Πόλακ: Ποιος είναι ο έμπειρος δικηγόρος που εκπροσωπεί τον Μαδούρο - Ο άνθρωπος που απελευθέρωσε τον Ασάνζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Ευχάριστα νέα για τον Λάμπρο Θεοτοκάτο - Αποσωληνώθηκε σε κλινική των Παρισίων

07:55ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων σε Αφίδνες και Ελευσίνα - Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Συγκίνησε τον Βόλο η 9χρονη Αποστολία που βούτηξε στα παγωμένα νερά για τον σταυρό

14:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εντολή από Άρειο Πάγο στους Εισαγγελείς: «Παρακαλείσθε για άμεση παρέμβαση μαζί με αστυνομία όπου οι αγρότες κλείνουν την κυκλοφορία»

09:26LIFESTYLE

ANT1: Εκτός εκπομπής ο Γιώργος Λιάγκας - Τι συνέβη - Βίντεο

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Σε σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό ζούσε ο 16χρονος που χτύπησε θανάσιμα τον 17χρονο

14:41ΕΛΛΑΔΑ

«Θα μείνουμε στα μπλόκα - Να μας πάνε φυλακή, τουλάχιστον εκεί θα έχουμε να φάμε»: Τι απαντούν οι αγρότες της Θήβας στον Άρειο Πάγο

15:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έξαλλη η Φαίη Σκορδά με τον Γιάνη Βαρουφάκη για την ecstasy: «Είναι σε άλλη πραγματικότητα, ντροπή»

13:44ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στον Κηφισό: Αστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή στην είσοδο των ΚΤΕΛ

14:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε τον ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη για το πολιτικό φλερτ με Καρυστιανού

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι μισοί ετοιμάζεστε να πάτε στον Αλέξη, από πού κι ως πού μου κουνάτε το δάχτυλο;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Φαραντούρη - Φάμελλου

11:36ΕΛΛΑΔΑ

Τσιτσιπάς και Σάκκαρη… στα ύψη: Ανέβηκαν στο πιο ψηλό σημείο του Optus Stadium στο Περθ

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια 2026: Βούτηξε για τον σταυρό πριν την ώρα του και ο ιερέας ακύρωσε την εκκίνηση - Βίντεο

06:27ΚΟΣΜΟΣ

Θεοφάνια: Η... αντίπραξη των ιμάμηδων την ώρα που ο Πατριάρχης καθαγίαζε τα ύδατα στον Κεράτιο - Τι ήταν το Adhān που ακούστηκε

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό - Δείτε βίντεο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

«Βολές» Ασλανίδη κατά Καρυστιανού: Κανείς συγγενής δεν είναι μαζί της

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Το ξέσπασμα του βασιλιά Καρόλου στον πρίγκιπα Χάρι: «Δεν είμαι τράπεζα» - Νέες αποκαλύψεις για τις κόντρες στη βασιλική οικογένεια

13:54LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν με απασχόλησε ποτέ το να κάνω παιδί, πάντα με ενδιέφερε η δουλειά μου»

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Τεράστιος καρχαρίας εμφανίζεται εκεί που δεν θα έπρεπε και προβληματίζει τους επιστήμονες

14:16ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Η Καρυστιανού, το κόμμα, η κριτική και τα ερωτήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ