Οι χρήστες των social media και ιδιαίτερα του Instagram έχουν αρχίσει να παρατηρούν το τελευταίο διάστημα ότι οι αναρτήσεις τους δεν συγκεντρώνουν πλέον τον ίδιο αριθμό likes όπως στο παρελθόν.

Το φαινόμενο δεν έχει περάσει απαρατήρητο. Από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το Instagram μέχρι δημιουργούς στο TikTok, όλοι προσπαθούν να εξηγήσουν τι κρύβεται πίσω από τα «χαμένα» likes.

Η social media manager Milou Pietersz (@miloupietersz) έδωσε μια πιο ρεαλιστική ερμηνεία, η οποία έγινε viral: «Τα 100 likes σήμερα είναι τα παλιά 1.000 likes». Με απλά λόγια, δεν σημαίνει ότι οι δημιουργοί έχασαν ξαφνικά τη δημοτικότητά τους απλώς η πλατφόρμα λειτουργεί πια διαφορετικά.

https://www.instagram.com/p/DSX9Hh5Dypz/

Η Pietersz προέτρεψε τους δημιουργούς να σταματήσουν να εστιάζουν στους αριθμούς που φαίνονται εντυπωσιακοί και να δώσουν σημασία στα στοιχεία που έχουν ουσιαστική αξία, όπως τα saves, τα shares και τα clicks στο προφίλ, μορφές αλληλεπίδρασης λιγότερο ορατές, αλλά συχνά πιο σημαντικές.

Αν το Instagram «σφίγγει» τα likes, το TikTok φαίνεται να είναι ο χώρος όπου εκφράζεται η απογοήτευση. Η δημιουργός Kimberly (@kimberlywhiteee) περιέγραψε με χιούμορ μια εμπειρία που πολλοί αναγνωρίζουν: περισσότερες από 1.000 προβολές σε μια ανάρτηση, αλλά μόλις 34 likes. «Τι είδους αρνητική μαγεία συμβαίνει εδώ;» σχολίασε αστειευόμενη.

Παρόμοια άποψη εξέφρασε και η TikToker Alta (@altrabloom), συγκρίνοντας τη σημερινή εικόνα με τις «χρυσές εποχές» του Instagram, όταν τα likes έρχονταν πολύ πιο εύκολα. Τα πρόσφατα posts της έχουν σαφώς χαμηλότερη αλληλεπίδραση, κάτι που παρατηρούν πολλοί παλιοί χρήστες.

Ο influencer @tjr, με πάνω από ένα εκατομμύριο ακολούθους σε Instagram και TikTok, μίλησε ανοιχτά για μια πραγματική «ύφεση των likes». Όπως είπε, πλέον χρειάζεται τεράστια προσπάθεια για να κερδίσει κανείς μια καρδούλα, ενώ παλαιότερα ακόμη και μια απλή φωτογραφία αρκούσε για μαζική ανταπόκριση.

Τι συμβαίνει στην ουσία

Το Indy100 απευθύνθηκε στον Jamie Love, CEO και ιδρυτή της Monumental Marketing, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία στη συνεργασία με brands και δημιουργούς περιεχομένου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η πτώση των likes δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας ριζικής αλλαγής στον τρόπο που λειτουργούν οι αλγόριθμοι. Παλαιότερα, οι πλατφόρμες έδιναν έμφαση στη χρονολογική σειρά και στη φανερή δημοφιλία. Σήμερα, προτεραιότητα έχουν τα «αόρατα» σήματα: ο χρόνος παρακολούθησης, οι αναζητήσεις, τα saves και τα shares. Έτσι, ένα post μπορεί να αποδίδει εξαιρετικά, χωρίς αυτό να αποτυπώνεται στον αριθμό των likes.

Όπως εξηγεί, αυτές οι μορφές αλληλεπίδρασης έχουν μεγαλύτερη αξία: ένα save δείχνει πρόθεση επαναφοράς στο περιεχόμενο, ένα μήνυμα ανοίγει διάλογο και ένα share διευρύνει το κοινό.

Πλέον, η επιτυχία στο Instagram δεν μετριέται με καρδούλες, αλλά με τον πραγματικό αντίκτυπο. Παράλληλα, η συμπεριφορά των χρηστών έχει αλλάξει: καταναλώνουν περισσότερο περιεχόμενο –κυρίως βίντεο– χωρίς απαραίτητα να αλληλεπιδρούν ενεργά.

Ο αλγόριθμος έχει επίσης εξελιχθεί. Από μια καθαρά χρονολογική ροή, το Instagram προωθεί σήμερα περιεχόμενο που θεωρεί ότι ταιριάζει στα ενδιαφέροντα του χρήστη, δίνοντας έμφαση σε λογαριασμούς με τους οποίους υπάρχει συχνή επικοινωνία. Πρόκειται για μια λογική παρόμοια με αυτή του TikTok, που βασίζεται έντονα στα ενδιαφέροντα και όχι μόνο στις ακολουθίες.

Πώς μπορεί να προσαρμοστεί ένας δημιουργός

Για όσους ανησυχούν, ο Jamie Love τονίζει ότι το ζητούμενο είναι πλέον η αξία του περιεχομένου. Ένα δυνατό ξεκίνημα βοηθά, όμως αυτό που κρατά το ενδιαφέρον είναι το όφελος που αποκομίζει ο θεατής. Λιγότερες αλλά πιο ποιοτικές αναρτήσεις μπορούν να αποδώσουν καλύτερα.

Η συνέπεια παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο. Σταθερό ύφος, format και συχνότητα βοηθούν τόσο το κοινό όσο και τον αλγόριθμο να κατανοήσουν σε ποιον απευθύνεται το περιεχόμενο.

Για ανάπτυξη μέσα στο 2026, οι βασικές συμβουλές του είναι ξεκάθαρες:

Δημιούργησε περιεχόμενο με ξεκάθαρο στόχο αλληλεπίδρασης.

Ανέπτυξε ένα αναγνωρίσιμο και επαναλαμβανόμενο format.

Εστίασε στη συμπεριφορά των χρηστών και όχι στους «δείκτες ματαιοδοξίας».

Όπως καταλήγει, τα likes από μόνα τους δεν αποτελούν πλέον μέτρο επιτυχίας. Αυτό που πραγματικά μετρά είναι ο ουσιαστικός αντίκτυπος, η σύνδεση με το κοινό και η δημιουργία μιας ενεργής κοινότητας.

