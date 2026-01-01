Ιωάννα Τούνη – Η… ιδιαίτερη Πρωτοχρονιά με τον σύντροφό της και τους γονείς του

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας άλλαξε χρόνο στο πλευρό του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Ιωάννα Τούνη – Η… ιδιαίτερη Πρωτοχρονιά με τον σύντροφό της και τους γονείς του
Μετά το ταξίδι με τον γιο της, Πάρη, στο Παρίσι, η Ιωάννα Τούνη επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη, όπου υποδέχτηκε το 2026.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας άλλαξε χρόνο στο πλευρό του συντρόφου της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και μάλιστα όπως αποκάλυψε ήταν στο σπίτι του μαζί με την οικογένειά του.

«Άργησα λίγο γιατί ήμουν σε family dinner στο σπίτι του αγοριού μου και ντρεπόμουν λίγο να τραβάω στόρι. Σας αγαπώ, σας φιλώ πολύ» έγραψε σε βίντεο που δημοσίευσε η Ιωάννα Τούνη.

«Πρώτο Story για το 2026, χρόνια πολλά συμπεθέρα μου! Υγεία πάνω απ’ όλα, τύχη, αγάπη, όλα τα καλά του κόσμου. Να διώξουμε τους τοξικούς ανθρώπους απ’ τη ζωή μας, να βρούμε την υγειά μας. Δεν μπορούσα να βγάλω άλλο στόρι γιατί ήμουνα για φαγητό…

Δεν μπορούσα να βγάλω σε εκείνο το τραπέζι, ντρεπόμουν… Και να δώσω ένα μεγάλο φιλί, να περάσετε τέλεια ό,τι κι αν κάνετε σήμερα. Και η χρονιά είναι δική μας, να διεκδικήσουμε τους στόχους μας. Θα τα πούμε και το πρωί βέβαια τώρα, γιατί θα πιω τα ποτά μου τώρα. Σας αγαπώ, φιλάκια», ανέφερε.

Στέλνοντας τις ευχές της για τον νέο χρόνο, η Ιωάννα Τούνη έγραψε: «2026, υγεία, τύχη, αγάπη και να μη σταματήσεις να κυνηγάς ποτέ τα όνειρά σου! Ήρθε η στιγμή να κάνεις όλα όσα θέλεις και αναβάλεις τόσο καιρό! Τέρμα τα «θα» και οι δικαιολογίες… Μπορείς συμπεθέρα! Ο χρόνος άλλαξε, εσύ;».

