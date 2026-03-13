Τραμπ: «Οι εξελίξεις με το Ιράν κινούνται πολύ γρήγορα»

 «Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Όλα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Γιάννης Φιλιππάκος

Τραμπ: «Οι εξελίξεις με το Ιράν κινούνται πολύ γρήγορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Πέμπτη ότι ο πόλεμος εναντίον του Ιράν εξελίσσεται «πολύ γρήγορα», λίγες ώρες αφού ο νέος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, διεμήνυσε ότι η χώρα του θα εκδικηθεί τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις.

«Η κατάσταση με το Ιράν εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Όλα πάνε πολύ καλά, ο στρατός μας είναι άφθαστος», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Το Ιράν «είναι στ’ αλήθεια έθνος τρόμου και μίσους, και (οι Ιρανοί) πληρώνουν σήμερα μεγάλο τίμημα», είπα ακόμη ο ρεπουμπλικάνος ηγέτης, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ στο πλάι του.

Δεν απάντησε άμεσα σε όσα είπε στον πρώτο μήνυμά του ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ, που υποσχέθηκε εκδίκηση για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κι ότι η πίεση στο Στενό του Ορμούζ θα συνεχιστεί.

