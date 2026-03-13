Οι ΗΠΑ δίνουν προσωρινό «πράσινο φως» για την πώληση ρωσικού πετρελαίου

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε νέα «γενική άδεια» που επιτρέπει προσωρινά την παράδοση και πώληση αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων ρωσικής προέλευσης που είχαν ήδη φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια έως τις 12 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πώληση, μεταφορά και εκφόρτωση των συγκεκριμένων φορτίων επιτρέπεται έως τις 11 Απριλίου.

The U.S. Treasury’s Office of Foreign Asset Control (OFAC) has released a new Russia-related General License Issuance "Authorizing the Delivery and Sale of Crude Oil and Petroleum Products of Russian Federation Origin Loaded on Vessels as of March 12, 2026." The sale, delivery,… pic.twitter.com/Swow6ibCCO

— OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026



Η κίνηση έρχεται ενώ οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν.

Παράλληλα, ακολουθεί αναφορές ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο υπαναχώρησης από ορισμένες κυρώσεις που αφορούν τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθεί η παγκόσμια αγορά.