Οι ΗΠΑ δίνουν προσωρινό «πράσινο φως» για την πώληση ρωσικού πετρελαίου
Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών εξέδωσε νέα «γενική άδεια» που επιτρέπει προσωρινά την παράδοση και πώληση αργού πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων ρωσικής προέλευσης που είχαν ήδη φορτωθεί σε δεξαμενόπλοια έως τις 12 Μαρτίου 2026.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πώληση, μεταφορά και εκφόρτωση των συγκεκριμένων φορτίων επιτρέπεται έως τις 11 Απριλίου.
Η κίνηση έρχεται ενώ οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύθηκαν μετά το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ με το Ιράν.
Παράλληλα, ακολουθεί αναφορές ότι η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει το ενδεχόμενο υπαναχώρησης από ορισμένες κυρώσεις που αφορούν τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιηθεί η παγκόσμια αγορά.