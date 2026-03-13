Η Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ ανέλαβε την ευθύνη για τη συντριβή του KC-135 – Σιγή από τις ΗΠΑ
Η φιλοϊρανική οργάνωση «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ» υποστηρίζει ότι κατέρριψε το αμερικανικό KC-135 στο δυτικό Ιράκ, ενώ αμερικανικές στρατιωτικές πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εχθρικής ενέργειας και ότι τα αίτια της συντριβής διερευνώνται.
Η οργάνωση «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», που αποτελεί ομπρέλα φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών, υποστήριξε ότι ευθύνεται για την πτώση του αμερικανικού αεροσκάφους KC-135 στο δυτικό Ιράκ.
Σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε στο πλαίσιο επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή.
Ωστόσο από την πλευρά τους, οι αμερικανικές στρατιωτικές πηγές σημειώνουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εχθρικής ενέργειας, αναφέροντας ότι το περιστατικό φαίνεται να συνδέεται με συμβάν στον αέρα κατά τη διάρκεια αποστολής. Οι συνθήκες της συντριβής παραμένουν υπό διερεύνηση.