Ιωάννα Τούνη: Αποκαλύπτει τη νέα σχέση της με αιχμές κατά των Μέσων - Η αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα

Η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε τη σχέση της με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και στράφηκε κατά των πρωινών εκπομπώνμε βίντεο στο Tik Tok, κάτι που προκάλεσε την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο που ανέβασε η Ιωάννα Τούνη «πάμε να μιλήσουμε για κάτι, για το οποίο δεν θα ήθελα καθόλου να μιλήσω, αλλά δυστυχώς απ’ ό,τι φαίνεται υποχρεούμαι. Αλλά επειδή ο κόσμος το έχει τούμπανο και εγώ κρυφό καμάρι και έχει γίνει μεγάλος ντόρος τις τελευταίες ημέρες… Δεν μου αρέσει να μιλάνε άλλοι για μένα και εγώ να σιωπώ, πάμε να μιλήσουμε και για αυτό!».

Η Ιωάννα Τούνη στη συνέχεια πρόσθεσε: «Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά, πολύ χαρούμενη. Περνάω πάρα πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που βασικά… ήταν ο εφηβικός μου έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10 plus χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έχει γνωρίσει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του. Ήμασταν μαζί πριν γίνω "διάσημη και πλούσια". Είναι απόλυτα υπέροχος, δοτικός, έξυπνος, με φροντίζει πολύ, περνάμε πολύ όμορφα και κυρίως είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου απλά και μόνο επειδή είμαι η Ιωάννα και όχι η J.Touni. Ξέρει εμένα σαν Ιωάννα… Είναι ένας άνθρωπος που σέβομαι απόλυτα, που αγαπώ και που εκτιμώ πάρα πολύ. Και ναι τον έχω βάλει στη ζωή μου. Φυσικά δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί όλο αυτό».

Η Ιωάννα Τούνη ανέφερε ακόμη: «Δεν κάναμε καμία εμφάνιση μαζί, δεν πήγαμε στο Φεστιβάλ Καννών που είναι τοποθετημένες όλες οι κάμερες. Τέλος πάντων, από το καλοκαίρι υπήρχαν τα δημοσιεύματα για τη σχέση μου αυτή, πράγμα που δεν ήθελα και ποτέ δεν επιδίωξα. Δεν κάναμε καμία «κοινή» εμφάνιση, όπως μου χρεώνουν. Προσπάθησα να το κρατήσω για μένα και δεν ανέβασα τίποτα, ούτε από το κοινό μας ταξίδι στην Αμερική, Ίμπιζα, Αντίπαρο και οπουδήποτε αλλού πήγαμε. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι δεν με αφήνουν να ζήσω απλά και όμορφα τη ζωή μου, λες και τους το χρωστάω. Το ότι ανεβάζω καθημερινά πολλά κομμάτια της ζωής μου στα social μου, δεν σημαίνει ότι πρέπει να στερηθώ την ελευθερία να θέλω να κρατήσω κάτι για μένα. Πόσο μάλλον όταν έχω και ένα παιδάκι – ως προτεραιότητα – να προστατεύσω».

«Τον θέλω και είμαι ερωτευμένη και εύχομαι και ελπίζω να υπάρχει μια ωραία συνέχεια. Προφανώς και το βλέπω σοβαρά όλο αυτό… και πιστεύω και αυτός. Ωστόσο η ζωή είναι απρόβλεπτη και όταν κάνουμε σχέδια ο Θεός γελάει. Οπότε εδώ είμαστε και θα δούμε. Τον έχει γνωρίσει το παιδί μου, όπως έχει γνωρίσει και τους φίλους μου, δεν τον έχει γνωρίσει ως αυτός “είναι ο γκόμενος της μαμάς”. Κάποια στιγμή θα το μάθει γιατί έχετε γράψει 1000 δημοσιεύματα με ό,τι τίτλους έχει ο καθένας οπότε… Good Job»!

Γιώργος Λιάγκας για Ιωάννα Τούνη: «Το να είσαι πλούσια και διάσημη δεν είναι σκ@τ@»

Χείμαρρος ο Γιώργος Λιάγκας κατά της Ιωάννας Τούνη με αφορμή τα όσα αποκάλυψε για τη νέα της σχέση και το ξέσπασμά της κατά των πρωινών εκπομπών.

Αρχικά ο παρουσιαστής είπε: «Η κυρία Τούνη απάντησε, όπως όλοι περιμέναμε. Για εμένα είναι κρίμα, ενώ την ανέδειξε η τηλεόραση -και το λέω πραγματικά με συμπάθεια- να βγάζει μία κακία και να πυροβολεί το μέσο. Είναι λίγο αχαριστία. Οφείλει πολλά στην τηλεόραση και θα έπρεπε να ήταν πιο θετική.»

Και πρόσθεσε: «Πίσω από κάθε επιτυχία, βλέπω ικανότητα. Άρα η κυρία Τούνη για να έχει πετύχει και να έχει ισολογισμούς 2 με 2,5 εκατομμύρια πάει να πει ότι είναι ικανή. Εμείς εδώ που αναδείξαμε το θέμα χθες, δεν είπαμε και κάτι κακό».

Και συνέχισε λέγοντας: «Ιωάννα μου, πρώτον! Το να είσαι πλούσιος και διάσημος δεν είναι σκατά. Δεύτερον, δεν το λέω για σένα, γενικό το σχόλιο, οι άνθρωποι που είναι στη σόουμπιζ θέλουν η δουλειά τους να έχει απήχηση. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει η επιλογή «ασχολούμαστε μαζί σου όποτε γουστάρεις εσύ», εδώ υπάρχει η αποδοχή ότι από τη στιγμή που θες να γίνεις διάσημη για να πουλήσεις προϊόντα, καλώς ή κακώς αυτό είναι το παιχνίδι, θα ασχοληθούν μαζί σου όποτε θέλουν οι άλλοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλος αυτός ο πόλεμος προς την τηλεόραση. Επίσης στην τηλεόραση, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ είπα εχθές -αν δεν το παρακολούθησες- ότι προφανώς καλά έκανες και κρατούσες το παιδί σου και δεν το έδωσες αλλού. Εγώ τον είπα σύντροφο, εσύ γκόμενο. Δεν είναι ωραία λέξη».