«Home Alone 2»: Πόσα χρήματα θα κόστιζε σήμερα η διαμονή του Kevin στο ξενοδοχείο Plaza

Η ταινία «Home Alone» που κυκλοφόρησε το 1990 είναι μία από τις πιο επιτυχημένες και αγαπημένες χριστουγεννιάτικες κωμωδίες όλων των εποχών. Λόγω της επιτυχίας της, ακολούθησε και το «Home Alone 2», με πρωταγωνιστή τον Μακόλεϊ Κάλκιν, ο οποίος υποδυόταν τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ.

Ο Κέβιν ταξιδεύει μόνος του στη Νέα Υόρκη στο σίκουελ του «Home Alone», αφού οι γονείς του τον χάνουν στο αεροδρόμιο για δεύτερη φορά. Στο ταξίδι του σίγουρα δεν κάνει οικονομία, καθώς κλείνει μια πολυτελή διαμονή στο ξενοδοχείο Plaza και παραγγέλνει room service χωρίς περιορισμούς, χρησιμοποιώντας την πιστωτική κάρτα του πατέρα του.

