Πέθανε η EpicGamerGrandma σε ηλικία 78 ετών - Ήταν γνωστή στο TikTok ως «η γιαγιά που βήχει»

Μια 78χρονη γυναίκα από το Ντανφέρμλιν της Σκωτίας, η οποία έγινε γνωστή στο TikTok ως «η γιαγιά που βήχει» αλλά και μέσω των παιχνιδιών που έπαιζε, πέθανε την Κυριακή.

Η Άγκνες, ή EpicGamerGrandma όπως ήταν γνωστή στο διαδίκτυο, άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο την Κυριακή, περιτριγυρισμένη από την οικογένειά της, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη τον Οκτώβριο.

Ο λογαριασμός της Άγκνες στο TikTok έχει συγκεντρώσει συνολικά 2,4 εκατομμύρια ακόλουθους και 81 εκατομμύρια likes. Στα βίντεο της, η 78χρονη συνήθως έπαιζε βιντεοπαιχνίδια, χρησιμοποιούσε εφέ ή φίλτρα προσώπου.

«Η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός»

«Η γιαγιά μου απέδειξε ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός. (Είμαστε) περήφανοι για τη γυναίκα που ήταν πολύ πριν την γνωρίσει κανείς στο διαδίκτυο. Περήφανοι για τη μαμά και τη γιαγιά που κράτησε ενωμένη την οικογένειά μας και περήφανοι για τον τρόπο με τον οποίο πέρασε τα τελευταία της χρόνια, αποδεικνύοντας ότι η ζωή δεν τελειώνει σε μια συγκεκριμένη ηλικία, αλλά απλώς αλλάζει μορφή», έγραψε ο εγγονός της, Ντίλαν Κινγκ, σε ανάρτησή του στο Instagram, επιβεβαιώνοντας τον θάνατο της Άγκνες.

Συνέχισε, λέγοντας: «Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της, η Άγκνες δεν ήταν influencer. Ήταν κόρη, αδελφή, μαμά, γιαγιά, γειτόνισσα, φίλη. Ήταν το άτομο που φρόντιζε να φάνε όλοι οι άλλοι πριν σκεφτεί τον εαυτό της. Ήταν αυτή που θυμόταν τα γενέθλια όλων, που τηλεφωνούσε απλά για να ρωτήσει πώς πάνε τα πράγματα, που κουβαλούσε σιωπηλά όλο της τον πόνο. Ήταν το σπίτι μας».

«Η γιαγιά που βήχει»

Εκτός από τα διασκεδαστικά και αστεία βίντεο, η Άγκνες μοιραζόταν επίσης λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή όπως για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) από την οποία έπασχε, η οποία την έκανε γνωστή ως «η γιαγιά που βήχει», και μιλούσε για τη θλίψη της μετά το θάνατο του συζύγου της Τζορτζ.

Τα βίντεό της της εξασφάλισαν μεγάλο αριθμό ακόλουθων στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους, σε όλο τον κόσμο.