Tucker Genal: Πέθανε ο star του TikTok σε ηλικία 31 ετών 

Τέλος έλαβε η ζωή του Tucker Genal, του διάσημου influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος έγινε γνωστός για τα ψυχαγωγικά του σκετς. Ο 31χρονος σταρ του TikTok πέθανε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στο σπίτι του, σύμφωνα με τον Ιατροδικαστή της Κομητείας του Λος Άντζελες, με την αιτία θανάτου να αναφέρεται ως αυτοκτονία.

Η ανακοίνωση των αδελφών

Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι αδελφοί του, Carson και Connor, μέσω κοινής ανάρτησης στο Instagram τη Δευτέρα, ζητώντας από τους followers τους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

«Δεν ξέρω καν από πού να αρχίσω. Ήσουν ο καλύτερός μου φίλος και ένας ακόμα καλύτερος μεγάλος αδελφός. Όλη μου τη ζωή σε θαύμαζα και προσπαθούσα να ακολουθήσω τα βήματά σου, γιατί ήσουν πάντα ο ήρωάς μου», έγραφε η λεζάντα της συγκινητικής ανάρτησης, η οποία συνοδευόταν από φωτογραφίες των αδελφών από διαφορετικές περιόδους της ζωής τους.

Οι αδελφοί Genal κατέληξαν στο μήνυμά τους τονίζοντας: «Είμαστε βαθύτατα ευγνώμονες για την καλοσύνη και την κατανόηση που δείχνετε στην οικογένειά μας καθώς αρχίζουμε να διαχειριζόμαστε τη ζωή χωρίς τον Tucker. Σε αγαπάμε και θα μας λείπεις αιώνια».

https://www.instagram.com/p/DSTB17GkrRv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το αποτύπωμα στα social media

Ο Tucker είχε καταφέρει να συγκεντρώσει σχεδόν 3 εκατομμύρια followers στο TikTok και πάνω από 340.000 στο Instagram, με τα βίντεό του συχνά να περιλαμβάνουν τους φίλους και τα αδέλφια του. Οι αδελφοί Genal διατηρούσαν επίσης τον λογαριασμό τους, Hustle House, ο οποίος ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο followers στο TikTok.

Πριν την εκτόξευση της φήμης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Tucker είχε σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Furman.

*Με πληροφορίες από People

Διαβάστε επίσης