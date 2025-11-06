Ο… εχθρός του scrolling – Δημιούργησε θήκη κινητού 3 κιλών για να σταματήσει το σερφάρισμα

Ο Λόγκαν Άιβι αποφάσισε να αντιμετωπίσει τη δική του εξάρτηση από το κινητό, με έναν τρόπο που συνδυάζει χιούμορ, πρωτοτυπία και αυτοπειθαρχία, δημιουργώντας με τρισδιάστατο εκτυπωτή μία θήκη βάρους περίπου 3 κιλών από ανοξείδωτο υλικό, σχεδιασμένη ώστε να κάνει τη χρήση του τηλεφώνου τόσο άβολη και κουραστική, που να τον αποτρέπει από το υπερβολικό scrolling, ενώ μπορεί να αφαιρεθεί μόνο με ειδικά κλειδιά Allen.

https://www.instagram.com/p/DQsb-nEDbSy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η ιδέα του, αν και άρχισε ως προσωπικό πείραμα αυτοελέγχου, εξελίχθηκε ταχύτατα σε διαδικτυακό φαινόμενο, καθώς το βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα, συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές και σχόλια από χρήστες που εντυπωσιάστηκαν από την απλότητα και την αποτελεσματικότητα της λύσης του. Το πείραμα πέτυχε, όπως αναφέρει, αφού μέσα σε λίγες ημέρες ο χρόνος οθόνης του μειώθηκε από 6 ώρες σε περίπου 2.