Έκτακτες κρίσεις Ταξίαρχων στην Πολεμική Αεροπορία - Ποιοι προάγονται - Όλα τα ονόματα

β. Στον βαθμό του Υποπτεράρχου σε αποστρατεία, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.5265/2026, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και ως προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

α. Στον βαθμό του Υποπτεράρχου, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 8, 20 παρ. 4 περ. ε, 21 παρ. 4 περ. α και παρ. 5 περ. α του Ν.2439/1996 και 29 του Ν.5265/2026, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Ταξίαρχους:

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις έκτατες κρίσεις για το 2026 έκρινε τους παρακάτω Ταξίαρχους, ως εξής:

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας