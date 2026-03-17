Ιράν: Νεκρός και ο γιος του Λαριτζανί, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης
Ο γιος του Αλί Λαριτζανί φέρεται σύμφωνα με ιρανικά δημοσιεύματα να σκοτώθηκε επίσης στην επίθεση που οδήγησε στον θάνατο του γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν
Η επίθεση που σκότωσε τον Αλί Λαριτζανί σκότωσε επίσης τον γιο του, καθώς και τον Αλί Μπάντι, αναπληρωτή επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.
Αυτό αναφέρθηκε από το Iran International, ένα περσικό κανάλι που μεταδίδεται από το Λονδίνο και συνδέεται με τους αντιπάλους του θεοκρατικού καθεστώτος.
Η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει επίσημα τον θάνατό του.
Ο γιος του Αλί Λαριτζανί ήταν ειδικός βοηθός του πατέρα του στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.
