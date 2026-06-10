Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα είναι ξανά υποψήφιος στις φετινές εκλογές, ανακοίνωσε το Λικούντ

Snapshot Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα είναι υποψήφιος για επανεκλογή στις ισραηλινές εκλογές που πρέπει να διεξαχθούν μέχρι τον Οκτώβριο του 2024.

Οι εκλογές θα είναι οι πρώτες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, που προκάλεσε σημαντικές αναταράξεις στην ασφάλεια του Ισραήλ.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το 61% των πολιτών δεν επιθυμεί την υποψηφιότητα Νετανιάχου και ότι ο συνασπισμός του πιθανόν δεν θα κερδίσει την πλειοψηφία.

Η αντιπολίτευση δεν φαίνεται να μπορεί να σχηματίσει πλειοψηφία χωρίς συνεργασία με αραβικά κόμματα, κάτι που ορισμένοι ηγέτες της αποκλείουν.

Η σχέση Νετανιάχου

Τραμπ παραμένει στενή παρά τις εντάσεις, με τον Τραμπ να έχει ζητήσει περιορισμό της ισραηλινής στρατιωτικής δράσης και να έχει ζητήσει χάρη για τον Νετανιάχου σε εκκρεμείς κατηγορίες διαφθοράς. Snapshot powered by AI

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα επιδιώξει επανεκλογή φέτος, ανακοίνωσε το κόμμα του σήμερα Τετάρτη (10/6) αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα θεσει εκ νέου υποψηφιότητα. Σε μια σύντομη δήλωση, το κόμμα Λικούντ του Νετανιάχου ανκοίνωσε ότι θα συμμετάσχει στις εκλογές και, αν το επιτρέψει ο Θεός, θα κερδίσει. Οι εκλογές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, αλλά πρέπει να διεξαχθούν μέχρι τον Οκτώβριο.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής ανταποκριτής του ABC News στην Ουάσινγκτον, Τζόναθαν Καρλ, δημοσίευσε στο X ότι ο Τραμπ του είχε πει πως δεν ήξερε αν ο Νετανιάχου θα είναι υποψήφιος. «Δεν ξέρω, είχε μια καταπληκτική καριέρα. Θέλει να συνεχίσει;» ανέφερε ο δημοσιογράφος, επικαλούμενος τα λόγια του Τραμπ.

Οι ισραηλινές εκλογές θα είναι οι πρώτες μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, τη χειρότερη αποτυχία ασφαλείας της χώρας, η οποία επιτάχυνε την επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Νετανιάχου έχει αντιμετωπίσει μια ταραχώδη θητεία από τότε που επέστρεψε στην εξουσία τον Δεκέμβριο του 2022, στο τιμόνι του πιο δεξιού συνασπισμού στην ιστορία του Ισραήλ.

Αντιμετώπισε μαζικές αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες πριν από τους πολέμους στη Γάζα, τον Λίβανο και το Ιράν. Οι δημοσκοπήσεις έχουν επανειλημμένα δείξει ότι ο συνασπισμός του δεν θα καταφέρει να κερδίσει την πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές. Μια δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από το think tank Israel Democracy Institute με έδρα την Ιερουσαλήμ στις 9 Ιουνίου ανέφερε ότι το 61% των πολιτών πιστεύει ότι δεν πρέπει να είναι υποψήφιος.

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν επίσης ότι ένας πιθανός συνασπισμός κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν θα καταφέρει να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία, εκτός εάν σχηματίσει συνασπισμό με αραβικά κόμματα, κάτι που ορισμένοι ηγέτες της αντιπολίτευσης έχουν αποκλείσει.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε ότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, οι οποίοι ξεκίνησαν μαζί τον πόλεμο στο Ιράν τον Φεβρουάριο, εξακολουθούν να έχουν στενή σχέση, αν και κατά καιρούς έχει σημάδια έντασης, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εβδομάδων, καθώς ο Τραμπ απαίτησε από το Ισραήλ να περιορίσει τη στρατιωτική δράση στον Λίβανο, την ώρα που η Ουάσινγκτον διαπραγματεύεται μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι αποκάλεσε τον Νετανιάχου «τρελό» σε μια έντονη τηλεφωνική επικοινωνία , αν και είπε επίσης ότι τα πάνε καλά. Έχει επανειλημμένα καλέσει τον πρόεδρο του Ισραήλ να δώσει χάρη στον Νετανιάχου για εκκρεμείς κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες ο Νετανιάχου αρνείται.

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