Τι συνέβη στον Μουσιάλα; Η κατάρρευση που «πάγωσε» τη Μπάγερν Μονάχου – Τα νεότερα για τον νεαρό άσο

Ο Γερμανός άσος κατέρρευσε λίγο μετά το γκολ του, στο φιλικό με αντίπαλο τη Λειψία, προκαλώντας έντονη ανησυχία – Τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του

Γιάννης Νικηφοράκης, Επιμέλεια

Τι συνέβη στον Μουσιάλα; Η κατάρρευση που «πάγωσε» τη Μπάγερν Μονάχου – Τα νεότερα για τον νεαρό άσο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Τζαμάλ Μουσιάλα κατέρρευσε κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα της Μπάγερν Μονάχου με τη Λειψία, λίγα λεπτά μετά το γκολ του, προκαλώντας ανησυχία.
  • Η πρώτη εκτίμηση συνδέει το επεισόδιο με ζάλη λόγω υψηλών θερμοκρασιών, χωρίς να εντοπίζεται σοβαρός τραυματισμός ή ιατρικό πρόβλημα.
  • Η Μπάγερν προτιμά να μη ρισκάρει την επιστροφή του Μουσιάλα σε αγώνες μέχρι να είναι πλήρως έτοιμος.
  • Ο παίκτης είναι αμφίβολος για το επερχόμενο Super Cup με τη Μπορούσια Ντόρτμουντ και παρακολουθείται στενά από το ιατρικό επιτελείο.
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Ανακούφιση επικρατεί στις τάξεις της Μπάγερν Μονάχου για την κατάσταση του Τζαμάλ Μουσιάλα, ο οποίος κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Λειψία. Ο 23άχρονος Γερμανός διεθνής, που είχε μόλις επιστρέψει στη δράση έπειτα από σοβαρό τραυματισμό, προκάλεσε έντονη ανησυχία όταν έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο χορτάρι, λίγα λεπτά μετά την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο.

Η Μπάγερν επικράτησε με 3–1 της Λειψίας, όμως, η επιστροφή του ταλαντούχου άσου επισκιάστηκε από το περιστατικό. Ο Μουσιάλα πέρασε στον αγώνα στο 81ο λεπτό και σχεδόν αμέσως κατάφερε να ξεχωρίσει, πετυχαίνοντας το τρίτο γκολ της ομάδας του. Ωστόσο, λίγο αργότερα άρχισε να δείχνει αποπροσανατολισμένος και να παραπατά, προτού καταρρεύσει χωρίς να υπάρχει επαφή με αντίπαλο.

Ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να συγκρατήσει τον Μουσιάλα πριν σωριαστεί στο έδαφος, αποτρέποντας πιθανό χτύπημα στο κεφάλι. Οι συμπαίκτες του και το ιατρικό επιτελείο έσπευσαν αμέσως κοντά του, ενώ, έπειτα από μερικά λεπτά ένας από τους ανθρώπους του ιατρικού επιτελείου έδωσε το χαρακτηριστικό σήμα με τον αντίχειρα προς τα πάνω, προσφέροντας τις πρώτες καθησυχαστικές ενδείξεις.

Ο Μουσιάλα τελικά κατάφερε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο με τις δικές του δυνάμεις, αν και στις εικόνες από το γήπεδο φαινόταν ακόμη επηρεασμένος και κάπως αποπροσανατολισμένος.

Ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι της Μπάγερν Μονάχου βοηθά τον Τζαμάλ Μουσιάλα.

Η ζέστη και η πρώτη εκτίμηση

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, το επεισόδιο ενδέχεται να συνδέεται με ζάλη που προκλήθηκε από τις υψηλές θερμοκρασίες. Η θερμοκρασία στο Μόναχο έφτασε περίπου τους 33℃, με τις επιστημονικές εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος ως αποτέλεσμα της ζέστης.

Οι πρώτες εξετάσεις δεν έδειξαν τραυματισμό ή κάποιο σοβαρό ιατρικό πρόβλημα που να προκαλεί σημαντική ανησυχία, σύμφωνα με πληροφορίες. Πάντως, η Μπάγερν Μονάχου δεν είχε προχωρήσει σε λεπτομερή επίσημη ιατρική ενημέρωση.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του συλλόγου, Μαξ Έμπερλ, επιχείρησε να καθησυχάσει την κατάσταση, τονίζοντας ότι «το σημαντικότερο αφορά το γεγονός ότι είναι καλά. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να πούμε για οτιδήποτε άλλο».

Ανάλογη ήταν και η στάση του αρχηγού της Μπάγερν, Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος σχολίασε: «Θα φανεί τι ήταν. Αλλά φυσικά ευχόμαστε για το καλύτερο».

Ο Ισμαέλ Σαϊμπάρι της Μπάγερν Μονάχου βοηθά τον Τζαμάλ Μουσιάλα.

Η επιστροφή μετά τον σοβαρό τραυματισμό

Η ανησυχία γύρω από τον Μουσιάλα ήταν ακόμη μεγαλύτερη λόγω του πρόσφατου ιστορικού του. Ο Γερμανός άσος προσπαθεί να επανέλθει στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική και σωματική κατάσταση μετά τον σοβαρό τραυματισμό στο πόδι που υπέστη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι.

Την προηγούμενη σεζόν, αντιμετώπισε επίσης προβλήματα στον αστράγαλο, ενώ, μετά τον αποκλεισμό της Γερμανίας από το εφετινό Μουντιάλ, αφαιρέθηκε μεταλλική πλάκα από το πόδι του. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει και την προετοιμασία των Βαυαρών στην Ασία.

Αφού ολοκλήρωσε το προσωπικό του πρόγραμμα αποκατάστασης, ο Μουσιάλα επέστρεψε στην αποστολή της Μπάγερν και αγωνίστηκε απέναντι στη Λειψία. Η πολυαναμενόμενη επιστροφή του, ωστόσο, διήρκεσε μόλις περίπου 15 λεπτά, καθώς ακολούθησε το ανησυχητικό περιστατικό.

Θετική εξέλιξη στην προπόνηση

Παρά την ανησυχία, η επόμενη ημέρα έφερε ενθαρρυντικά νέα. Ο Μουσιάλα δεν συμμετείχε στην ομαδική προπόνηση της Μπάγερν τη Δευτέρα (17/08), αλλά ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στις εγκαταστάσεις της Säbener Straße.

Μάλιστα, πραγματοποίησε ατομική προπόνηση διάρκειας 30 λεπτών κεκλεισμένων των θυρών. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται θετική ένδειξη στην προσπάθεια να επιστρέψει σταδιακά σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα.

Η Μπάγερν, πάντως, δεν έχει λόγο να ρισκάρει. Με δεδομένο τόσο το πρόσφατο ιστορικό τραυματισμών του Μουσιάλα, όσο και το περιστατικό απέναντι στη Λειψία, ο σύλλογος αναμένεται να κινηθεί προσεκτικά, χωρίς να πιέσει τον ποδοσφαιριστή να επιστρέψει νωρίτερα από όσο πρέπει.

«Μάχη» με τον χρόνο εν όψει Ντόρτμουντ

Η ομάδα του Βίνσεντ Κομπανί προετοιμάζεται πλέον για το επόμενο φιλικό παιχνίδι με τη Χάιντενχαϊμ, πριν από την πρώτη επίσημη αναμέτρηση της σεζόν, το γερμανικό Super Cup απέναντι στη Μπορούσια Ντόρτμουντ, στις 22 Αυγούστου.

Ο Μουσιάλα είναι αμφίβολος για το μεγάλο παιχνίδι, αλλά προτεραιότητα για την Μπάγερν είναι να διασφαλίσει ότι ο ποδοσφαιριστής θα επιστρέψει πλήρως και χωρίς κανένα ρίσκο, αντί να πιεστεί για πρόωρη συμμετοχή.

Παράλληλα, οι Χάρι Κέιν και Μάικλ Ολίσε παρακολούθησαν την αναμέτρηση με τη Λειψία από τις εξέδρες, έχοντας λάβει επιπλέον χρόνο ξεκούρασης μετά τις υποχρεώσεις στο Μουντιάλ.

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