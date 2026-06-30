Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία σπίτι της, η Παραγουάη στους «16» της διοργάνωσης!

Για πρώτη φορά στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, η Γερμανία ηττήθηκε σε διαδικασία πέναλτι και η Παραγουάη πανηγυρίζει το μεγάλο θρίαμβο που σημείωσε στη… ρώσικη ρουλέτα – Το ματς και η παράταση έληξαν στο 1-1.

Newsbomb

Μουντιάλ 2026: Η Γερμανία σπίτι της, η Παραγουάη στους «16» της διοργάνωσης!
AP
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Στη Βοστώνη δεν υπήρξε απλά μια μεγάλη έκπληξη στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Αλλά μια ιστορική στιγμή. Η Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της, έχασε σε διαδικασία πέναλτι. Η Παραγουάη έγινε η ομάδα που κατάφερε να το πετύχει και στέλνεις τους ευρωπαίους… σπίτι τους. Επικρατώντας στη «ρώσικη ρουλέτα» με 4-3. Η κανονική διάρκεια του ματς και η παράταση, ολοκληρώθηκαν στο 1-1.

Για τρίτη σερί διοργάνωση τα «πάντσερ» αποτυγχάνουν παταγωδώς, καθώς δεν κατόρθωσαν να φτάσουν στους «16» του Μουντιάλ. Κόντρα σε μια Παραγουάη που… μέθυσε από τη μεγάλη της επιτυχία, παίζοντας εξαιρετική άμυνα σε όλη τη διάρκεια του ματς. Παράλληλα, στάθηκε και τυχερή στις φάσεις που δημιούργησαν οι Γερμανοί.

Ο Ενσίσο έδωσε προβάδισμα στους λατινοαμερικάνους, ο Χάβερτζ ισοφάρισε και η πρόκριση πήγε στην παράταση. Το γκολ του Τα στο τέλος του πρώτου μέρους του έξτρα ημιώρου, ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ πάνω στον Χιλ.

Στα πέναλτι «έσπασαν» καρδιές». Ο Χιλ απέκρουσε δύο εκτελέσεις και η Παραγουάη έδειχνε πως θα περάσει εύκολα. Όμως οι Γερμανοί ευστόχησαν στο δικό τους πέναλτι και είδαν τους αντιπάλους τους αρχικά να στέλνουν την μπάλα άουτ και στη συνέχεια τον Νόιερ να αποκρούει. Στην 6η εκτέλεση των ομάδων, όμως, ο Τα έστειλε την μπάλα άουτ και την Παραγουάη σε πελάγη ευτυχίας!

Πλέον, οι Παραγουανοί περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ματς της Γαλλίας με τη Σουηδία. Η αναμέτρηση των «16» θα διεξαχθεί τα μεσάνυχτα της Κυριακής (5/7).

Το ματς

Οι Παραγουανοί έδειξαν «άγριες» διαθέσεις απ’ τα πρώτα... δευτερόλεπτα, όταν από κόρνερ ο Αλόνσο βρέθηκε μόνος στο δεύτερο δοκάρι, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον Νόιερ. Οι Γερμανοί απ’ την πλευρά τους είχαν την κατοχή, αλλά ήταν «φλύαροι» με την μπάλα στα πόδια και το... πλήρωσαν λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, όταν από ωραίο συνδυασμό και σέντρα του Γκαλάρσα, ο Ενσίσο με κεφαλιά έκανε το 1-0 για την Παραγουάη.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα των Γερμανών άλλαξε. Αν και στο 50’ το σοβαρό λάθος του Κίμιχ λίγο έλειψε να κοστίσει για τη «νασιονάλμανσαφτ» («έσωσε» ο Νόιερ το πλασέ του Ενσίσο), ήρθε το γκολ της ισοφάρισης για τη Γερμανία (1-1) με την γυριστή κεφαλιά του Χάβερτζ στο 54’ έπειτα από ωραία σέντρα του Βιρτς.

Ο Χιλ έκανε τρομερή επέμβαση στην κεφαλιά του Χάβερτζ στο 78’ με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση. Στο 102’ ακυρώθηκε το γκολ του Τα με υπόδειξη του VAR, για επιθετικό φάουλ του Άντον στον Χιλ στην εκτέλεση κόρνερ του Μπράουν, ενώ στο 119’ ο γκολκίπερ της Παραγουάης έδειξε καλά αντανακλαστικά στην κεφαλιά του Άντον.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι όπου «μίλησε» η κλάση του Χιλ και η ψυχραιμία του Κανάλε στο 6ο και τελευταίο πέναλτι της Παραγουάης, χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του!

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Χάβερτζ απέκρουσε ο Χιλ

Μαουρίσιο 0-1

Κίμιχ 1-1

Γκόμες 1-2

Μουσιάλα 2-2

Γκαλάρσα 2-3

Βολτεμάντε απέκρουσε ο Χιλ

Σανάμπρια άουτ

Αμίρι 3-3

Μπαλμπουένα απέκρουσε ο Νόιερ

Τα άουτ

Κανάλε 3-4

Διαιτητής: Τζαλάλ Τζαγιέντ (Μαρόκο)

Κίτρινες: 106’ Χάβερτς, 115’ Μουσιάλα - 65’ Κούμπας, 118’ Γκαλάρσα

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Κίμιχ, Ρούντιγκερ (110’ Τιάο), Τα, Μπράουν, Πάβλοβιτς (79’ Άντον), Ενμέτσα (46’ Γκορέτσκα), Βιρτς (110’ Αμίρι), Σανέ (88’ Βολτεμάντε), Χάβερτζ, Ουντάβ (63’ Μουσιάλα).

ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ (Γκουστάβο Αλφάρο):Χιλ, Κάσερες (99’ Οχιέδα), Αλόνσο (120’+2’ Μπαλμπουένα), Κανάλε, Γκόμες, Αλμιρόν (91’ Βελάσκες), Κούμπας, Μπομπαντίγια (99’ Σανάμπρια), Γκαλάρσα, Ενσίσο (57’ λ.τρ. Μαουρίσιο), Άβαλος (56’ Καμπαγιέρο).

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