Τι συμβαίνει στο σάκχαρο του αίματος όταν τρώτε συχνά ροδάκινα

Τα ροδάκινα έχουν γλυκιά γεύση — Τι κάνουν στο σάκχαρό σας.

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Τι συμβαίνει στο σάκχαρο του αίματος όταν τρώτε συχνά ροδάκινα
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Τα ροδάκινα έχουν γλυκιά γεύση, επομένως είναι εύκολο να υποθέσουμε ότι δεν αποτελούν καλή επιλογή για το σάκχαρο του αίματος. Αλλά ένα ολόκληρο ροδάκινο περιέχει μέτρια ποσότητα υδατανθράκων μαζί με νερό και φυτικές ίνες και συνήθως προκαλεί μικρότερη αύξηση της γλυκόζης από πολλές επεξεργασμένες τροφές με υδατάνθρακες.

Έτσι, η τακτική κατανάλωση ροδάκινων μπορεί να ενταχθεί σε μια δίαιτα με προσοχή στο σάκχαρο του αίματος, αλλά το μέγεθος της μερίδας και η προετοιμασία εξακολουθούν να έχουν σημασία.

Τι συμβαίνει στο σάκχαρο του αίματος αφού φάτε ένα ροδάκινο;

Το σάκχαρο του αίματος αυξάνεται αφού φάτε ένα ροδάκινο, επειδή οι υδατάνθρακές του χωνεύονται και απορροφώνται. Ένα μέτριο ωμό ροδάκινο παρέχει περίπου 15 γραμμάρια υδατανθράκων, συμπεριλαμβανομένων περίπου 13 γραμμαρίων ζάχαρης και 2 γραμμαρίων φυτικών ινών.

Τα ροδάκινα είναι φρούτο χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Επομένως, οι υδατάνθρακές τους τείνουν να αυξάνουν τη γλυκόζη του αίματος πιο σταδιακά από μια ίδια ποσότητα τροφής υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. Το νερό και οι φυτικές ίνες τους καθιστούν επίσης τα σάκχαρα στο ροδάκινο λιγότερο συμπυκνωμένα απ' ό,τι στα αποξηραμένα φρούτα ή τον χυμό.

Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ροδάκινα δεν έχουν καμία επίδραση στη γλυκόζη. Όποιος μετράει υδατάνθρακες ή χρησιμοποιεί ινσουλίνη κατά τη διάρκεια του γεύματος πρέπει να συμπεριλάβει τα φρούτα στο σύνολο του γεύματος και οι αντιδράσεις ποικίλλουν ανάλογα με την μερίδα, άλλα τρόφιμα και την ατομική ρύθμιση της γλυκόζης.

Τι συμβαίνει εάν τρώτε τακτικά ροδάκινα;

Δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η κατανάλωση ροδάκινων ειδικά κάθε μέρα μειώνει το σάκχαρο στο αίμα. Οι ευρύτερες έρευνες για τα ολόκληρα φρούτα είναι κατατοπιστικές.

Μια μετα-ανάλυση του 2023 επί 19 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών, που περιελάμβαναν 888 άτομα με διαβήτη διαπίστωσε, ότι η μεγαλύτερη πρόσληψη φρούτων μείωσε συνολικά τη γλυκόζη νηστείας, αλλά δεν βελτίωσε σημαντικά την HbA1c (γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη), τον δείκτη μακροπρόθεσμου ελέγχου της γλυκόζης. Οι δοκιμές αφορούσαν πολλά φρούτα, όχι μόνο ροδάκινα.

Παρατηρητικές έρευνες δείχνουν προς παρόμοια κατεύθυνση χωρίς να αποδεικνύεται αιτία και αποτέλεσμα. Μεταξύ 7.675 Αυστραλών ενηλίκων, η μέτρια πρόσληψη ολόκληρων φρούτων συσχετίστηκε με καλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη και 36% χαμηλότερες πιθανότητες εμφάνισης διαβήτη σε διάστημα 5 ετών σε σύγκριση με την πολύ χαμηλή πρόσληψη. Ο χυμός φρούτων δεν έδειξε την ίδια συσχέτιση.

Η πιο ταιριαστή ερμηνεία δεν είναι ότι τα ροδάκινα «μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα». Είναι ότι τα ολόκληρα ροδάκινα μπορούν να αποτελέσουν μέρος ενός διατροφικού προτύπου συμβατού με τον καλό έλεγχο της γλυκόζης, ειδικά όταν αντικαθιστούν τα επεξεργασμένα ή τα τρόφιμα με προσθήκη ζάχαρης.

Είναι τα φρέσκα ροδάκινα καλύτερα από τα κονσερβοποιημένα, τα αποξηραμένα ή τον χυμό τους;

  • Τα φρέσκα ή κατεψυγμένα ολόκληρα ροδάκινα είναι συνήθως η απλούστερη επιλογή, επειδή η μερίδα είναι εύκολο να κριθεί και δεν προστίθεται ζάχαρη.
  • Τα κονσερβοποιημένα ροδάκινα μπορούν επίσης να ταιριάξουν, αλλά επιλέξτε εκδόσεις συσκευασμένες σε νερό, με το δικό τους χυμό και χωρίς προσθήκη ζάχαρης.
  • Τα αποξηραμένα ροδάκινα συγκεντρώνουν τους υδατάνθρακες σε πολύ μικρότερο όγκο, καθιστώντας ευκολότερη την ταχύτερη κατανάλωσή τους.
  • Ο χυμός είναι εξίσου εύκολο να καταναλωθεί σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Η Αμερικανική Ένωση Διαβήτη συνιστά φρέσκα, κατεψυγμένα ή κονσερβοποιημένα φρούτα χωρίς προσθήκη ζάχαρης και περιλαμβάνει τα ροδάκινα μεταξύ των κατάλληλων επιλογών.

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Πώς μπορείτε να τρώτε ροδάκινα με μικρότερη επίδραση στο σάκχαρο του αίματος;

Ξεκινήστε με ένα μικρό ή μεσαίο ολόκληρο ροδάκινο και θεωρήστε το ως τροφή που περιέχει υδατάνθρακες, αντί να αντιμετωπίζετε τα φρούτα ως «δωρεάν» σνακ για το ζάχαρο. Η κατανάλωσή του σε ένα γεύμα ή σνακ που περιέχει επίσης πρωτεΐνες, λιπαρά ή πρόσθετες φυτικές ίνες, όπως απλό γιαούρτι ή ξηρούς καρπούς, μπορεί να μετριάσει τη συνολική απόκριση γλυκόζης και να βελτιώσει την αίσθηση πληρότητας.

Για άτομα με διαβήτη που παρακολουθούν τη γλυκόζη, οι προσωπικές μετρήσεις μπορούν να δείξουν εάν μια συγκεκριμένη μερίδα ταιριάζει με τη φαρμακευτική αγωγή και το πρόγραμμα γευμάτων τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα ροδάκινα ασφαλή για άτομα με διαβήτη;

Συνήθως, ναι. Τα ολόκληρα ροδάκινα περιλαμβάνονται στις οδηγίες διατροφής για τον διαβήτη. Οι σημαντικές μεταβλητές είναι το μέγεθος της μερίδας, η συνολική πρόσληψη υδατανθράκων, η φαρμακευτική αγωγή και η ατομική απόκριση στη γλυκόζη.

Κάνει να τρώω τη φλούδα του ροδάκινου;

Εάν είναι ανεκτή και πλυθεί καλά, ναι. Η φλούδα συνεισφέρει μέρος των φυτικών ινών του φρούτου και δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί για τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα.

Συμπέρασμα

Η κατανάλωση ενός ροδάκινου θα αυξήσει το σάκχαρο στο αίμα, αλλά ένα ολόκληρο ροδάκινο παρέχει τους υδατάνθρακές του μαζί με νερό και φυτικές ίνες και έχει σχετικά χαμηλή γλυκαιμική επίδραση. Η τακτική κατανάλωση ροδάκινου δεν έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη γλυκόζη από μόνη της.

Τα ολόκληρα ροδάκινα μπορούν να ενταχθούν σε μια ισορροπημένη διατροφή για τη διαχείριση του σακχάρου στο αίμα, ιδιαίτερα όταν αντικαθιστούν πιο συμπυκνωμένα ή επεξεργασμένα τρόφιμα με υδατάνθρακες.

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