Ψάθα: Αποχώρησε 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων ο επίγειος συντονιστής

Snapshot Οι δύο διασωθέντες του ελικοπτέρου δεν είχαν οπτική επαφή με το άλλο ελικόπτερο πριν τη σύγκρουση.

Η εντολή για ρίψη φωτιάς δόθηκε από τον εναέριο συντονιστή.

Ο επίγειος συντονιστής αποχώρησε 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση για να διαχειριστεί αναζωπύρωση.

Ο εναέριος συντονιστής που ανέλαβε βρισκόταν σε διαφορετικό σημείο χωρίς οπτική επαφή με το μέτωπο της Ψάθας.

Η αστυνομία έχει συλλέξει ηχητικά δεδομένα και διόρισε τρεις πραγματογνώμονες για την αξιολόγηση των αιτίων της σύγκρουσης. Snapshot powered by AI

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών για την τραγωδία που σημειώθηκε στην Ψάθα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στη Δυτική Αττική, όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα δύο πυροσβέστες να χάσουν τη ζωή τους.

Στο επίκεντρο της έρευνας, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, βρίσκονται οι καταθέσεις των διασωθέντων, αλλά και οι επικοινωνίες με το Κέντρο Επιχειρήσεων. Το πλήρωμα του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο δυστύχημα και διασώθηκε από τη μοιραία σύγκρουση κατέθεσε τις προηγούμενες ημέρες στην αστυνομία, με τους δύο άνδρες που επέβαιναν να αναφέρουν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο με το οποίο συγκρούστηκαν.

Επιπλέον είπαν πως όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση θεώρησαν πως είχαν πέσει πάνω σε καλώδια μεταφοράς ρεύματος. Στο ερώτημα των αστυνομικών τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον, απάντησαν πως έλαβαν εντολή από την «ΦΛΟΓΑ», κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα από το Συντονιστικό Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής.

Η εντολή ήταν, όταν ολοκληρώσει τη βολή ένα προπορευόμενο ελικόπτερο να κάνουν εκείνοι, στη συνέχεια, ρίψη στη φωτιά. Ωστόσο, όπως είπαν, δεν γνώριζαν ότι στην επιχείρηση συμμετείχε και τρίτο ελικόπτερο.

Το κρίσιμο διάστημα των 15 λεπτών

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τον συντονισμό των εναέριων μέσων στο μέτωπο της Ψάθας, εκεί όπου έγινε το δυστύχημα, είχε ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, ο οποίος κατηύθυνε τα ελικόπτερα από το έδαφος.

Ο συγκεκριμένος, ωστόσο, 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση, φέρεται να αποχώρησε από το σημείο, για να αντιμετωπίσει αναζωπύρωση σε άλλη περιοχή. Όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς της Πυροσβεστικής, ο συντονισμός πέρασε αυτομάτως στον εναέριο συντονιστή, ο οποίος όμως βρισκόταν σε άλλο σημείο του μεγάλου μετώπου και συγκεκριμένα στα Βίλια και δεν είχε οπτική επαφή με όσα συνέβαιναν στην Ψάθα.

Οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους τα ηχητικά από το Κέντρο Επιχειρήσεων και έχουν διορίσει και τρεις πραγματογνώμονες, οι οποίοι το επόμενο διάστημα θα αξιολογήσουν το υλικό για να καταλήξουν σε συγκεκριμένα και ασφαλή συμπεράσματα.

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