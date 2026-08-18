Ηράκλειο: Σκύλος επιτέθηκε σε 7χρονο και το έστειλε στο νοσοκομείο
Δεν διατρέχει κίνδυνο για τη ζωή του
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Επίθεση από σκύλο δέχθηκε ένα 7χρονο παιδί στις Γκαγκάλες Ηρακλείου Κρήτης και διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, αρχικά, και από εκεί στο Βενιζέλειο όπου, ευτυχώς, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.
Σύμφωνα με το cretalive, το παιδί επισκέφθηκε φιλικό σπίτι στην περιοχή μαζί με τον πατέρα του, όμως, άγνωστο πώς, ο σκύλος διέφυγε της προσοχής του 34χρονου ιδιοκτήτη κι επιτέθηκε στο παιδί.
Συνελήφθη τόσο εκείνος όσο και ο 43χρονος πατέρας.
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