Ηράκλειο: Σκύλος επιτέθηκε σε 7χρονο και το έστειλε στο νοσοκομείο

Επίθεση από σκύλο δέχθηκε ένα 7χρονο παιδί στις Γκαγκάλες Ηρακλείου Κρήτης και διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, αρχικά, και από εκεί στο Βενιζέλειο όπου, ευτυχώς, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σύμφωνα με το cretalive, το παιδί επισκέφθηκε φιλικό σπίτι στην περιοχή μαζί με τον πατέρα του, όμως, άγνωστο πώς, ο σκύλος διέφυγε της προσοχής του 34χρονου ιδιοκτήτη κι επιτέθηκε στο παιδί.

Συνελήφθη τόσο εκείνος όσο και ο 43χρονος πατέρας.