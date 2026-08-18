Χέιντεν Πανετιέρ: Viral το βίντεο από την παιδική της ηλικία-Τραγουδούσε Μπρίτνεϊ Σπίαρς στα 11 της

Snapshot Βίντεο από το 2000 με την 11χρονη Χέιντεν Πανετιέρ να τραγουδά Μπρίτνεϊ Σπίαρς έγινε viral μετά τον ξαφνικό θάνατό της στα 36 έτη.

Η Πανετιέρ εμφανίστηκε στην εκπομπή της Ρόζι Ο'Ντόνελ, η οποία εξέφρασε δημόσια τη θλίψη της για τον θάνατο της ηθοποιού.

Η νεκροψία δεν έδειξε σημάδια τραυματισμού, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Στο διαμέρισμα της βρέθηκε το φάρμακο Narcan, που χρησιμοποιείται για αναστροφή υπερβολικής δόσης οπιοειδών, χωρίς να είναι σαφές αν χρησιμοποιήθηκε.

Η ηχογράφηση κλήσης στο 911 ανέφερε καρδιακή ανακοπή μετά από υποψία υπερβολικής δόσης, ενώ η ηθοποιός βρέθηκε νεκρή περίπου 40 λεπτά μετά την πρώτη κλήση. Snapshot powered by AI

Ένα βίντεο από την παιδική ηλικία της Χέιντεν Πανετιέρ έχει γίνει viral στα social media, λίγες ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού σε ηλικία μόλις 36 ετών.

Στο βίντεο, η 11χρονη τότε Πανετιέρ εμφανίζεται στην εκπομπή της Ρόζι Ο'Ντόνελ το 2000 και τραγουδά το «You Drive Me Crazy» της Μπρίτνεϊ Σπίαρς. Η νεαρή ηθοποιός τραγουδά με αυτοπεποίθηση μπροστά στο κοινό, ενώ η Ρόζι Ο'Ντόνελ παρακολουθεί εντυπωσιασμένη.

Το απόσπασμα άρχισε να κυκλοφορεί ξανά μαζικά μετά την είδηση του θανάτου της, με χιλιάδες θαυμαστές να ανακαλούν όχι μόνο το υποκριτικό της ταλέντο αλλά και τη σύντομη περίοδο κατά την οποία επιχείρησε να ακολουθήσει καριέρα στη μουσική.

Η Ρόζι Ο'Ντόνελ ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους από τον χώρο του θεάματος που εξέφρασαν δημόσια τη θλίψη τους μετά την είδηση του θανάτου της Πανετιέρ.

Η πρώην παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram μια φωτεινή φωτογραφία της ηθοποιού, γράφοντας: «Oh my god – heartbroken #hayden».

https://www.instagram.com/p/DcIGvo1SCn1/

Την ίδια ώρα, το παλιό βίντεο από την εκπομπή της άρχισε να συγκεντρώνει ξανά χιλιάδες προβολές, δίνοντας στους θαυμαστές την ευκαιρία να δουν μια διαφορετική πλευρά της ηθοποιού.

Το παιδί-θαύμα που έγινε σταρ

Εκείνη την περίοδο η Πανετιέρ προωθούσε την ταινία «Remember the Titans», τη μεγάλη αθλητική παραγωγή της Disney του 2000, στην οποία υποδύθηκε τη Sheryl Yoast, την κόρη του προπονητή Bill Yoast, τον οποίο έπαιζε ο Will Patton.

https://www.instagram.com/p/DcJM8zgDdoa/

Οι τελευταίες εξελίξεις για τον θάνατό της

Τη Δευτέρα, το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Greenville ανακοίνωσε ότι η νεκροψία-νεκροτομή της Πανετιέρ είχε ολοκληρωθεί και ότι δεν εντοπίστηκαν σημάδια τραυματισμού στο σώμα της.

Ωστόσο, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να προσδιοριστούν η ακριβής αιτία και ο τρόπος του θανάτου της.

Ο επικεφαλής αναπληρωτής ιατροδικαστής Shelton England δήλωσε στη Daily Mail ότι ήταν ακόμη πολύ νωρίς για να συζητηθεί η θεωρία περί υπερβολικής δόσης.

Στο διαμέρισμα όπου βρέθηκε η ηθοποιός είχε εντοπιστεί Narcan, ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται για την αναστροφή υπερβολικής δόσης οπιοειδών. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν το Narcan χρησιμοποιήθηκε σε προσπάθεια ανάνηψής της.

Παράλληλα, η ηχογράφηση της κλήσης στο 911, που δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή μετά από φερόμενη υπερβολική δόση.

Η Χέιντεν Πανετιέρ / AP

Τι συνέβη στο διαμέρισμά της

Η Πανετιέρ βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της την Κυριακή στη Greenville της Νότιας Καρολίνας.

Η πρώτη κλήση στο 911 έγινε στις 1:51 μ.μ., ενώ η γυναίκα τηλεφωνήτρια περιέγραψε την κατάσταση ως «καρδιακή ανακοπή».

Λίγο αργότερα, ένας άνδρας τηλεφωνητής ακούγεται να αναφέρει ότι η ηθοποιός φαινόταν σαν να είχε λάβει υπερβολική δόση στο σπίτι.

Η Πανετιέρ, η οποία επρόκειτο να κλείσει τα 37 χρόνια της την Παρασκευή, διαπιστώθηκε νεκρή στο σημείο στις 2:32 μ.μ., περίπου 40 λεπτά μετά την πρώτη κλήση στις Αρχές. Η αιτία και ο ακριβής τρόπος του θανάτου της παραμένουν υπό διερεύνηση.

Διαβάστε επίσης