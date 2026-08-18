Νέο σοκαριστικό βίντεο: Ηλικιωμένη οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου - Σώθηκε αναβάτης μηχανής
Αδιανόητο περιστατικό σε κλειστό αυτοκινητόδρομο
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- Μια ηλικιωμένη οδηγός κινούνταν ανάποδα στο μεσαίο ρεύμα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.
- Ο αναβάτης μηχανής κατάφερε να αποφύγει την ηλικιωμένη την τελευταία στιγμή.
- Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που προκαλεί σοκ.
- Παρόμοια περιστατικά με επικίνδυνους οδηγούς συνεχίζουν να σημειώνονται συχνά στους δρόμους.
Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά με ασυνείδητους οδηγούς στους δρόμους που πηγαίνουν όπου... θέλουν.
Το πλέον χαρακτηριστικό ήταν το προ ημερών περιστατικό στην Κρήτη, όταν φορτηγό προσπέρασε πάνω σε στροφή ΙΧ ενώ από ερχόταν μοτοσικλέτα από το αντίθετο ρεύμα.
Τώρα, ένα άλλο βίντεο, προκαλεί σοκ και έρχεται από την Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, όταν μια ηλικιωμένη οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα (σε κλειστό αυτοκινητόδρομο) στο μεσαίο ρεύμα κυκλοφορίας.
Αναβάτης μηχανής πρόλαβε κυριολεκτικά να την αποφύγει την τελευταία στιγμή...
Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:
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