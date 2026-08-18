ΗΠΑ: Οδηγός τρόμαξε από έντομο – Βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε 2 μοτοσικλετιστές

Η οδηγός έσκυψε να αποφύγει το έντομο και το αυτοκίνητο πέρασε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Οδηγός τρόμαξε από έντομο – Βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και σκότωσε 2 μοτοσικλετιστές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια οδηγός στο Νιου Τζέρσεϊ μπήκε στο αντίθετο ρεύμα σε δρόμο της Πενσυλβανίας λόγω πανικού από έντομο που μπήκε στο αυτοκίνητό της.
  • Το όχημά της συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο μοτοσικλετιστών.
  • Η συνεπιβάτης προσπάθησε να διορθώσει την πορεία του αυτοκινήτου χωρίς επιτυχία.
  • Η οδηγός κρατήθηκε με χειροπέδες πριν εξεταστεί το ατύχημα από ειδικό εμπειρογνώμονα.
  • Ο δικηγόρος της χαρακτήρισε το συμβάν τραγικό ατύχημα και δήλωσε ότι θα την υπερασπιστεί έντονα.
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Μια οδηγός από το Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ βγήκε στο αντίθετο ρεύμα σε έναν δρόμο της Πενσυλβανίας, προκαλώντας το θάνατο δύο μοτοσικλετιστών, αφού «πανικοβλήθηκε» από ένα έντομο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η 55χρονη Μπερναντέτ Κομπ οδηγούσε προς τα ανατολικά σε έναν δρόμο δύο λωρίδων στο Λούθερσμπεργκ, περίπου δύο ώρες βορειοανατολικά του Πίτσμπουργκ, όταν ένα έντομο μπήκε από το ανοιχτό παράθυρό της γύρω στις 4:45 μ.μ. στις 12 Αυγούστου.

Η οδηγός είπε στους αστυνομικούς ότι «πανικοβλήθηκε» μόλις είδε το έντομο και προσπάθησε να το διώξει, «σκύβοντας κατά λάθος το κεφάλι της». Εκείνη τη στιγμή το όχημα της πέρασε στην αντίθετη λωρίδα κυκλοφορίας.

Η συνεπιβάτης προσπάθησε να αρπάξει το τιμόνι και να διορθώσει την πορεία του αυτοκινήτου, αλλά το όχημά της συγκρούστηκε τελικά με μια μοτοσικλέτα, σύμφωνα με την αστυνομία της Πενσυλβανίας.

Ο δικηγόρος της οδηγού, Μπράιαν Μάντσεστερ δήλωσε ότι η σύγκρουση ήταν ένα «τραγικό ατύχημα». Ανέφερε επίσης ότι η πελάτισσά του δέθηκε με χειροπέδες πριν ο εμπειρογνώμονας ανακατασκευής ατυχημάτων εξετάσει το ατύχημα. «Θα την υπερασπιστούμε σθεναρά», είπε ο Μάντσεστερ.

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